Російські окупанти вбили на мирній акції у Славутичі одну людину, є поранені, - ЗМІ. ВIДЕО

Російські окупанти вбили на мирній акції у Славутичі одну людину, також є поранені.

Про це розповіла Суспільному місцева жителька Валентина Одиниця, передає Цензор.НЕТ.

Російські військові кидають у натовп світошумові гранати та відкривають вогонь.



"Вранці майже все місто вийшло на мітинг. Росіяни почали стріляти. Ніхто не відступив і ми їх довели до виходу з міста", — розповіла вона.

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У обласній військовій адміністрації Київщини інформацію про заглиблого наразі не підтверджують.