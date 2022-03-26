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Російські окупанти вбили на мирній акції у Славутичі одну людину, є поранені, - ЗМІ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти вбили на мирній акції у Славутичі одну людину, також є поранені.
Про це розповіла Суспільному місцева жителька Валентина Одиниця, передає Цензор.НЕТ.
Російські військові кидають у натовп світошумові гранати та відкривають вогонь.
"Вранці майже все місто вийшло на мітинг. Росіяни почали стріляти. Ніхто не відступив і ми їх довели до виходу з міста", — розповіла вона.
У обласній військовій адміністрації Київщини інформацію про заглиблого наразі не підтверджують.
Топ коментарі
+46 Мистер Икс 00711c20
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+39 Sinopticos
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+32 SuperVsirf .
показати весь коментар26.03.2022 13:20
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Скрепа номер один
навіть, якщо це зробило Суспільне, то передруковуючи новину, розумно було б ім'я прибрати
Зброю дайте людям, кончені! І у Києві теж! Всюди!
По предварительной информации украинской стороны (со слов народного депутата Украины Юрия Мысягина (укр.)рус.), погиб 25 марта 2022 года, попав под обстрел украинской артиллерией позиций российской армии в занятом российскими войсками аэропорту Херсона возле украинской деревни Чернобаевка в ходе вторжения России на Украину