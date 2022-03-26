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Російські окупанти вбили на мирній акції у Славутичі одну людину, є поранені, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти вбили на мирній акції у Славутичі одну людину, також є поранені.

Про це розповіла Суспільному місцева жителька Валентина Одиниця, передає Цензор.НЕТ.

Російські військові кидають у натовп світошумові гранати та відкривають вогонь.

"Вранці майже все місто вийшло на мітинг. Росіяни почали стріляти. Ніхто не відступив і ми їх довели до виходу з міста", — розповіла вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Славутичі місцеві скандують "Додому!" окупантам, а ті відкривають вогонь у повітря. ВIДЕО

У обласній військовій адміністрації Київщини інформацію про заглиблого наразі не підтверджують.
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Топ коментарі
+46
Ошибка в том ,что людям не дали на руки оружие ,разговор был-бы другим .
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26.03.2022 13:23
+39
в интернете прочитал, что большая ошибка, когда холопов послали освобождать свободных
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26.03.2022 13:20
+32
нащо ви пишете її ім'я?? щоб завтра кацапи прийшли до неї додому?? чи ви думаєте, що у Славутичі немає зрадників?
навіть, якщо це зробило Суспільне, то передруковуючи новину, розумно було б ім'я прибрати
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26.03.2022 13:20
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в интернете прочитал, что большая ошибка, когда холопов послали освобождать свободных
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26.03.2022 13:20 Відповісти
Никаких ошибок. Именно зависть раба к свободному человеку, желание унизить, опустить до свого уровня, основная движущая сила русской армии.
Скрепа номер один

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26.03.2022 13:52 Відповісти
нащо ви пишете її ім'я?? щоб завтра кацапи прийшли до неї додому?? чи ви думаєте, що у Славутичі немає зрадників?
навіть, якщо це зробило Суспільне, то передруковуючи новину, розумно було б ім'я прибрати
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26.03.2022 13:20 Відповісти
А тепер мер що розкаже про співпрацю з окупантами
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26.03.2022 13:23 Відповісти
Ошибка в том ,что людям не дали на руки оружие ,разговор был-бы другим .
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26.03.2022 13:23 Відповісти
не прошло и месяца войны как город возле Киева совершенно неожиданно оказался без оружия, армии и ТО....
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26.03.2022 13:42 Відповісти
Ну так через місяць в 1941 і столиця однієї з республік залишилась без армії, давай здаватись, поліцай?
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26.03.2022 13:48 Відповісти
сдавайтесь если хотите..
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26.03.2022 13:53 Відповісти
Хрен тобі москалику, тут набагато гірше для тебе і тобі подібних.
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26.03.2022 13:58 Відповісти
лікуйтеся...
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26.03.2022 14:32 Відповісти
Карту посмотри...
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26.03.2022 13:57 Відповісти
На мапу подивись і все зрозумієш.
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26.03.2022 15:39 Відповісти
Це не помилка. Просто за 8 років не знайшлося політиків які б це дозволили. Так ще додам що через 10 днів після закінчення збройного стану по закону зброю треба здати.
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26.03.2022 14:44 Відповісти
Жечь!
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26.03.2022 13:24 Відповісти
виходити до окупанта з мітингом, всерівно що перед свинями метати бісер.
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26.03.2022 13:26 Відповісти
Арестович сейчас выступит и скажет что это был наш план
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26.03.2022 13:26 Відповісти
Реально, чому в місті немає зброї
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26.03.2022 13:31 Відповісти
Не действуют на орков мирные демонстрации. Только пуля в рыло...
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26.03.2022 13:31 Відповісти
це демонстрація навіть не для орків, а для цілого Світу, і вона означає - ми з орками не один народ!
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26.03.2022 13:36 Відповісти
Цілий світ вчергове виражає безмежну, максимальну стурбованість і замотується українськими прапорами.
Зброю дайте людям, кончені! І у Києві теж! Всюди!
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26.03.2022 14:14 Відповісти
У нас на Рівненщині навіть невелике село озброєне
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26.03.2022 13:34 Відповісти
Забавная ситуация. Там где нету боевых действий все с оружием, там где есть, нету ничего. Вот так сидят и ждут оккупацию. Еще забавляет сарафанное радио - сейчас нужно уже сидеть и не рыпаться никуда.
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26.03.2022 13:51 Відповісти
тому що люди і влада єдині, тому всі зі зброєю
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26.03.2022 14:02 Відповісти
якби це було так, ніхто би не виходив на демонстрації.
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26.03.2022 13:35 Відповісти
Что за бред?
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26.03.2022 13:36 Відповісти
Что, что... у мене в Заорізькій обл. селище з тер. обороною, а тут ціле місто просто злилось свинособакам, серливі подоби чоловічої статі повиповзали на мітінг,тьфу.
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26.03.2022 13:54 Відповісти
Маладєц, служивий. Награду заслужил - накаті бояри і упаді пад скамєйку.
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26.03.2022 13:48 Відповісти
"Нас лякають великою війною": Зеленський запровадив 16 лютого нове свято - День єднання
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26.03.2022 13:50 Відповісти
Я не понимаю... Славутич был нашим городом, а тут бац уже орки в нем, как так?
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26.03.2022 13:35 Відповісти
славутич стояв в стороні..а тепер завернули до нього
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26.03.2022 13:40 Відповісти
какая неожиданность для славутича
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26.03.2022 13:43 Відповісти
Да виженуть вас підарасів звідти, танцюйте доки.
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26.03.2022 13:50 Відповісти
А хто там був голова міста? Мабуть "слуга народу".
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26.03.2022 15:43 Відповісти
А Я СТВЕРДЖУВАВ---ЯЗИК Це Ворог.БАЗІКАЄТЕ ВСЕ І ВСЮДИ
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26.03.2022 13:36 Відповісти
Ти гандон, крапка.
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26.03.2022 13:51 Відповісти
Zeдегенерат,від вас образи,це як похвала.
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29.03.2022 15:59 Відповісти
"Нас лякають великою війною": Зеленський запровадив 16 лютого нове свято - День єднання
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26.03.2022 13:51 Відповісти
Вже кожен місяць маємо по одному дню єднання.
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26.03.2022 15:41 Відповісти
Бачу на фото багато чоловіків призовного віку. Чому вони не в армії чи ТО? Беззбройна людина не ставить для ворога жодної небезпеки, це жертва.
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26.03.2022 13:39 Відповісти
а це означає, що мобілізаційних планів не існувало, за резервні в/ч навіть не задумувались. Вже не кажучи за їх озброєння; а за зброю середнього покоління (ті ж самі ракети Грім, Нептун, тощо) і мови нема: похерили заради великого крадівництва.
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26.03.2022 14:02 Відповісти
Виникає грунтовна підозра, що безнадійні та беззбройні протести проти московських окупантів насправді організовані промосковськими мерами, котрі свідомо саботували створення територіальної оборони і тепер формально симулюють лояльність Україні, одночасно здаючи свої міста кацапам.
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26.03.2022 13:41 Відповісти
похоже на то. По крайней мере на юге это было именно так.
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26.03.2022 13:44 Відповісти
вполне вероятно
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26.03.2022 13:44 Відповісти
Окупанти захоплюють ті міста, які не чинять спротиву, де є зброя - вони туди не полізуть
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26.03.2022 13:49 Відповісти
Вікіпедія знає все ! Російська вікіпедія:

По предварительной информации украинской стороны (со слов народного депутата Украины Юрия Мысягина (укр.)рус.), погиб 25 марта 2022 года, попав под обстрел украинской артиллерией позиций российской армии в занятом российскими войсками аэропорту Херсона возле украинской деревни Чернобаевка в ходе вторжения России на Украину

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26.03.2022 13:45 Відповісти
ви б ще тижневу новину тут запостили...
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26.03.2022 13:48 Відповісти
Российские войска отошли к окраинам Славутича, сообщила советник мэра города Татьяна Мельник
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26.03.2022 13:46 Відповісти
А где тер .оборона,смузи коктейли. Понту орать.
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26.03.2022 13:51 Відповісти
Другий місяць війни місто оточене, де та довбана розвідка,що публікує списки окупантів чому недопомогла жителям Славутича,а ті звиздуни з Києва оточили себе кільцями та народу знову лапшою вуха притрушують,може вже займіться організацією контрвійськових дій,просто слів нема..
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26.03.2022 13:58 Відповісти
Хороша тактика прикривати саботування захисту міста та співпрацю з оккупантами проукраїнським мітингом.
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26.03.2022 14:30 Відповісти
Славутич не перший . Почали в Херсоні. Мабуть голова міста також із "слуг народу".
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26.03.2022 15:38 Відповісти
місто в кільці і зброю аж ніяк не провезти ?
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26.03.2022 15:16 Відповісти
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26.03.2022 15:20 Відповісти
Ну почему людям до сих пор не раздают оружие?
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26.03.2022 16:17 Відповісти
 
 