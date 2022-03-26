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"Усім страшно, але найважливіше - це свобода і майбутнє нашої нації", - репортаж ВВС з місця боїв в Ірпені. ВIДЕО
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Кореспондент ВВС Джеремі Боуен побував у місті і побачив, як воно живе на другий місяць російсько-української війни і чому окупанти не можуть його взяти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час зйомок журналісти зустріли українця, який через 25 років життя в Великобританії повернувся захищати Україну.
"Усім страшно, але свобода - це найважливіше. Свобода нашої нації і майбутнє нашої нації", - сказав він.
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