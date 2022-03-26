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"Усім страшно, але найважливіше - це свобода і майбутнє нашої нації", - репортаж ВВС з місця боїв в Ірпені. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Кореспондент ВВС Джеремі Боуен побував у місті і побачив, як воно живе на другий місяць російсько-української війни і чому окупанти не можуть його взяти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час зйомок журналісти зустріли українця, який через 25 років життя в Великобританії повернувся захищати Україну.

"Усім страшно, але свобода - це найважливіше. Свобода нашої нації і майбутнє нашої нації", - сказав він.

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Автор: Сергій Яковенко
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смерть рашиzму!
zло ру має бути знищене!
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26.03.2022 14:20 Відповісти
Смерть рашистским оккупантам!

Смерть рассеянскому шизо-фашизму!

Слава Украине!
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26.03.2022 14:24 Відповісти
Чеченцы,при всём уважении, потеснились-на вершине славы новый чемпион.Слава Украине!!!
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26.03.2022 14:49 Відповісти
Всім справжнім героям які боронять Україну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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26.03.2022 14:50 Відповісти
Старый британский журналюга ищет подхвох "что же мешает кацапам зайти и укрепиться?"
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26.03.2022 20:49 Відповісти
 
 