"Усім страшно, але найважливіше - це свобода і майбутнє нашої нації", - репортаж ВВС з місця боїв в Ірпені. ВIДЕО

Кореспондент ВВС Джеремі Боуен побував у місті і побачив, як воно живе на другий місяць російсько-української війни і чому окупанти не можуть його взяти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час зйомок журналісти зустріли українця, який через 25 років життя в Великобританії повернувся захищати Україну.

"Усім страшно, але свобода - це найважливіше. Свобода нашої нації і майбутнє нашої нації", - сказав він.

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