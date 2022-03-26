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"До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько!": російська пропагандистка Симоньян шокована тим, що всі українці виявилися "нацистами". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Російська пропаганда опинилася в ступорі, тому що за перший місяць повномасштабного вторгнення РФ в Україну виявилося, що всі українці "нацисти".

"До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько! Это основная сила Украины", - елітна пропагандистка, "росіянка" Симоньян дивується існуванню українського народу, передає Цензор.НЕТ.

Російська пропаганда за перший місяць повномасштабного вторгнення РФ в Україну отримала "важку контузію". Вони ще намагаються брикатися, повторюючи, як зомбі про "Бандеру" та "один народ", але самі вже в це не вірять.

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Топ коментарі
+93
що в Україні повно злих укрів - ото дивина..!
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26.03.2022 15:03
+71
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26.03.2022 15:07
+70
як змінювалась російська пропаганда.

спочатку бандерівцями і нацистами були тількі ті, що зробили майдан.

потім нацистами стали жителі львова, потім всієї західної україни.

потім нацистами стали бійці добровольчих батальйонів.

потім нацистами стало все ВСУ.

тепер нацистами став весь український народ.
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26.03.2022 15:06
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У рашистоф нет понятия "патриотизм", они его "нацизмом" заменяют. Дэбилы мля.
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27.03.2022 14:57 Відповісти
долбоебы.
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28.03.2022 07:43 Відповісти
Який ми з тобою,курво, наш народ. Ти - взагалі, просто тупорила курка. Курячий послід навіть. Все!
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11.04.2022 21:05 Відповісти
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