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"До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько!": російська пропагандистка Симоньян шокована тим, що всі українці виявилися "нацистами". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Російська пропаганда опинилася в ступорі, тому що за перший місяць повномасштабного вторгнення РФ в Україну виявилося, що всі українці "нацисти".
"До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько! Это основная сила Украины", - елітна пропагандистка, "росіянка" Симоньян дивується існуванню українського народу, передає Цензор.НЕТ.
Російська пропаганда за перший місяць повномасштабного вторгнення РФ в Україну отримала "важку контузію". Вони ще намагаються брикатися, повторюючи, як зомбі про "Бандеру" та "один народ", але самі вже в це не вірять.
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vi fr
показати весь коментар27.03.2022 14:57 Відповісти Мені подобається 0
Александер Верченко
показати весь коментар28.03.2022 07:43 Відповісти Мені подобається 0
Павло Вірник fdcd8fb7
показати весь коментар11.04.2022 21:05 Відповісти Мені подобається 0
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Будь ласка, зачекайте...
спочатку бандерівцями і нацистами були тількі ті, що зробили майдан.
потім нацистами стали жителі львова, потім всієї західної україни.
потім нацистами стали бійці добровольчих батальйонів.
потім нацистами стало все ВСУ.
тепер нацистами став весь український народ.