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війна (56641) діти (4411) обстріл (21178) Чернігів (584) Атрошенко (88)

"Потерпає психіка людей. Діти бояться виходити з підвалів і від шоку втрачають мову", - мер Чернігова Атрошенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Постійні обстріли та бомбардування значно впливають на психіку людей і особливо це стосується дітей та підлітків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів мер Чернігова Владислав Атрошенко.

"Потерпає психіка людей. Особливо це стосується дітей, які все розуміють, а психіка не зформована. Діти від 5 до 15 років, перебуваючи в підвалах і чуючи бомбардування, бояться виходити їх не можна звідти витягнути. Вони однозначно потребують психологічної допомоги. У дітей нервові розлади, вони у напівшоковому стані. Багато дітей малолітніх, що вже почали говорити, знаходяться в такому стані, що перестали говорити", - каже Атрошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ не припиняють артилерійські обстріли Чернігова, вогонь ведеться по всій території міста, - мер Атрошенко

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+9
Давати інтерв'ю Гордону це ким треба бути...пппц. Я думав Гандона вже і в Україні немає
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26.03.2022 15:41
+6
Я так зрозумів, що "слуги народу" одразу поздавали свої міста. Добре, що Кличко виявився з партії "Удар".
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26.03.2022 16:11
+5
самій главній воен кор дима андон
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26.03.2022 15:46
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Давати інтерв'ю Гордону це ким треба бути...пппц. Я думав Гандона вже і в Україні немає
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26.03.2022 15:41 Відповісти
Бо на тв ввели негласне табу на Атрощенка.
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26.03.2022 15:43 Відповісти
чому ввели?
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26.03.2022 15:49 Відповісти
Ну а что?Обычный коррупционер,хапуга и бандит,сбивший насмерть человека в своё время. Теперь каждый из подобных уверен,что война всё спишет.🤷
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26.03.2022 15:53 Відповісти
Ким би не був Атрощенко але зробив з Чернігова ляльку.На жаль цього ви зараз вже не побачите.І це все до "Великого крадівництва"
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26.03.2022 16:19 Відповісти
Ляльку з Чернігова робили бюджетні кошти. Не розікрав усі- і на тому спасибі.

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26.03.2022 17:05 Відповісти
Та нехай. Воно інколи таке ********, що наші патріоти тільки заздрять
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26.03.2022 15:50 Відповісти
самій главній воен кор дима андон
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26.03.2022 15:46 Відповісти
Гордон,не Гордон, але те що транслюється страшна правда ,най чують у всьому світі.У Гордона було купа підписників з парашкі,най дивляься на "миротворчу" міссію путлера,по раша тв такого не покажуть,може як не прозріють так хоч побояться лізти сюди ,бо за злочини що наробила рашка ,відповідатимуть своїм життям суки.
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26.03.2022 15:54 Відповісти
он ему щас в ответ пирамидку ю шин се порекомендует
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26.03.2022 16:03 Відповісти
Советник мин.обор.Маркиан сказал что наши сегодня могут взять Херсон. Вот было бы замечательно.
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26.03.2022 16:07 Відповісти
Где сказал
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26.03.2022 16:10 Відповісти
В Вайбире есть приложение (или сообщество) " Молния". Там новости Украины.Там я и читал.
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26.03.2022 16:16 Відповісти
Маркиан Лубкивский в эфире ВВС Radio 4
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26.03.2022 16:20 Відповісти
Увы, у меня такая мысль тоже возникала…
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26.03.2022 16:12 Відповісти
Я так зрозумів, що "слуги народу" одразу поздавали свої міста. Добре, що Кличко виявився з партії "Удар".
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26.03.2022 16:11 Відповісти
За Атрощенка вже декілька полоненних віддали щоб його із полону звільнити.
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26.03.2022 16:14 Відповісти
ще трохи і гордон звинуватить Україну
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26.03.2022 16:17 Відповісти
нетонучий гондон.
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26.03.2022 16:17 Відповісти
Лучше бы пригласили психологов-волонтеров в специализированный центр для работы с такими детьми и дали его контактные телефоны
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26.03.2022 16:21 Відповісти
гондон не потопляємий
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26.03.2022 18:13 Відповісти
 
 