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В студії пропагандиста Соловйова шукають Чорнобаївку: "Она находится в треугольнике Буча-Ирпень-Гостомель". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В студії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова намагалися визначити розташування майже легендарного українського села Чорнобаївка поблизу Херсона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знання географії бої в російсько-українській війні у всіх присутніх виявилося дуже низьким.

"Она находится в треугольнике Буча-Ирпень-Гостомель", - вирішили пропагандисти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вдесяте розбили російських окупантів у Чорнобаївці, - Арестович

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько!": російська пропагандистка Симоньян шокована тим, що всі українці виявилися "нацистами". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+107
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26.03.2022 16:05
+86
безграмотные дебилы и уроды.
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26.03.2022 16:04
+62
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26.03.2022 16:40
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В лобковому трикутнику де щілина. Звідки вилізли туди і дорога.
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26.03.2022 17:18 Відповісти
Чорнобаївка шредінгера.
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26.03.2022 17:43 Відповісти
Книги надо умные читать, пропагандоны кремлёвские:
----------
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26.03.2022 18:08 Відповісти
дааааа.... дэбилы, сэр !!!!!!
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26.03.2022 18:26 Відповісти
Орки - полнейшие ИДИОТЫ и мразь
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26.03.2022 19:14 Відповісти
И нам их идиотизм здорово помогает.
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28.03.2022 01:12 Відповісти
И нам их идиотизм здорово помогает.
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28.03.2022 01:12 Відповісти
Головний баран Чечні ловить Бандеру в Москві на парковці,цей придурок- пропагандон, увесь сивий шукає Чорнобаєвку-історичну місцину Херсону-під Києвом.Ей,кацапи,що у вас в голові взагалі.Значить філософ Ільїн був на 1000% обєктивним.Ви виведені, шляхом селекції,но це по "вумному"...Ви зроблені на пяну голову,після китайської горілки.А китайці уже і не шифруються-роблять її не с харчової сировини,а шляхом спиртового бродіння гівна з каналізацій.Одне добре-гівна після 1.5 мілліарда-дуже багато.Пийте на свою погибель...
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26.03.2022 20:00 Відповісти
а где заканчивается граница чернобаевки?
граница чернобаевки нигде не заканчивается
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26.03.2022 20:39 Відповісти
ЧТО УЖЕ GPS ОТКЛЮЧИЛИ !?)
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26.03.2022 23:00 Відповісти
у них мозК отключили. напрочь!
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27.03.2022 00:43 Відповісти
Ой довбойоби
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27.03.2022 05:08 Відповісти
І як не дивно, цим довбойобам вдалося зробити довбойобами цілу країну...хоча, що там дивуватись...
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27.03.2022 05:48 Відповісти
Стоят дядьки в студии, на вид вроде не ДЕБИЛЫ, а оказываются -ПОЛНЫЕ! Лепят умняк, а выглядят полными идиотами. Идя на передачу, зная о чем будет речь( им обязательно говорят) не удосужились посмотреть на карте, где находится НАША ЧЕРНОБАИВКА! Хотя чему удивляться, расейская биомасса и это сожрет...
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27.03.2022 12:50 Відповісти
Где, ****, они таких долбогрызов берут??? Ну ты хоть карту посмотри, дятел...
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27.03.2022 19:33 Відповісти
*** в чернобаевке разхярили 250 домов. не было никаких 10 боев там просто одним артударом снесли часть поселка и теперь бесконечно муссируют легенд о стописят раз зашедших рашистах которых милион раз двести сожгли, на самом деле промазали ровно на половину площади аэропорта в аккурат ******** деревню, и оставив половину техники рашистов в прекрасном состоянии, как 1 раз ударили по аэропорту- так он стоит пустой никаких 250 мильон заходов рашистов туда не было
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28.03.2022 02:14 Відповісти
*** в чернобаевке разхярили 250 домов. не было никаких 10 боев там просто одним артударом снесли часть поселка и теперь бесконечно муссируют легенд о стописят раз зашедших рашистах которых милион раз двести сожгли, на самом деле промазали ровно на половину площади аэропорта в аккурат ******** деревню, и оставив половину техники рашистов в прекрасном состоянии, как 1 раз ударили по аэропорту- так он стоит пустой никаких 250 мильон заходов рашистов туда не было
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28.03.2022 02:15 Відповісти
*** в чернобаевке разхярили 250 домов. не было никаких 10 боев там просто одним артударом снесли часть поселка и теперь бесконечно муссируют легенд о стописят раз зашедших рашистах которых милион раз двести сожгли, на самом деле промазали ровно на половину площади аэропорта в аккурат ******** деревню, и оставив половину техники рашистов в прекрасном состоянии, как 1 раз ударили по аэропорту- так он стоит пустой никаких 250 мильон заходов рашистов туда не было
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28.03.2022 02:15 Відповісти
*** в чернобаевке разхярили 250 домов. не было никаких 10 боев там просто одним артударом снесли часть поселка и теперь бесконечно муссируют легенд
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28.03.2022 02:15 Відповісти
Смотрю у ботов парашестана подгорает, значит все верно
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28.03.2022 09:07 Відповісти
Смотрю у ботов параши подгорает, значит все верно
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28.03.2022 09:08 Відповісти
Смотрю у ботов параши подгорает, значит все верно
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28.03.2022 09:08 Відповісти
у ботов параши подгорает
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28.03.2022 09:10 Відповісти
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