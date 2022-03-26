В студії пропагандиста Соловйова шукають Чорнобаївку: "Она находится в треугольнике Буча-Ирпень-Гостомель". ВIДЕО
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В студії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова намагалися визначити розташування майже легендарного українського села Чорнобаївка поблизу Херсона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, знання географії бої в російсько-українській війні у всіх присутніх виявилося дуже низьким.
"Она находится в треугольнике Буча-Ирпень-Гостомель", - вирішили пропагандисти.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько!": російська пропагандистка Симоньян шокована тим, що всі українці виявилися "нацистами". ВIДЕО
Топ коментарі
+107 Вася Шевченко f77d76ba
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граница чернобаевки нигде не заканчивается