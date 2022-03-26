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У Босфор принесло одну з мін, якими російські війська замінували підходи до Одеси. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Турецька влада закрила прохід через Босфор в обох напрямках після повідомлення цивільного судна про підозрілий об’єкт, схожий на міну.

Міністерство національної оборони, що повідомило про закриття протоки, поширило твіт про локалізацію неопізнаного об’єкту, команда водолазів буде надіслана для нейтралізації загрози, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Про невідомий об’єкт повідомило цивільне судно, що проходило Босфором. Також повідомляють про фото об’єкту, зроблене з берега.

Повідомлення про міну викликало настільки серйозну реакцію ще й через те, що раніше Росія замінувала ділянки Чорного моря поблизу України та поширила через держагенції інформацію про те, що ці міни можуть дістатися Босфору.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це нібито українські міни, - журналіст Клименко. ДОКУМЕНТ

Зе деякий час турецьке Міністерство національної оборони підтвердило, що йдеться справді про морську міну.

Сапери знешкодили її, після чого навігацію протокою відновили.

За даними турецької влади, йдеться про плавучі міни старого зразка, найімовірніше саме їх застосували росіяни для мінування моря. Російські джерела повідомляли про розміщення 420 мін.

Туреччина звернулася до української та російської сторони із запитом про консультації
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Топ коментарі
+43
Море стало небезпечним в брудним через кляту москальню
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26.03.2022 16:25
+30
Не здивуюсь якщо дурні лапатнікі самі почнуть підриватись на власних мінах...
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26.03.2022 16:25
+27
Ніколи ми з кацапами не були і не будемо одним народом! Смерть кацапам, смерть ворогам!
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26.03.2022 16:48
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26.03.2022 16:23 Відповісти
федерасти таки безгмозлі. обструкція навкола Босфора вагомо вплине на розмір і коЛличество всіляких іграшок в розкішницю эрэфії
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26.03.2022 18:20 Відповісти
Братан, я не сильно в этом разбираюсь, но надеюсь, что это нам на пользу
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26.03.2022 18:23 Відповісти
Не здивуюсь якщо дурні лапатнікі самі почнуть підриватись на власних мінах...
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26.03.2022 16:25 Відповісти
а я б хотів здивуватися ))) вже сьогодні.... і завтра 2-3 рази ))))
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26.03.2022 16:49 Відповісти
Ну, барановозами їх вже топили.
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26.03.2022 17:55 Відповісти
Уточнення:

Якщо під час захоплення українських катерів та буксира вони протаранили своє ж судно, якщо навіть іноземними барановозами їх топили, то наступним кроком повинно бути затоплення або своїм російським барановозом (можна десантним), або своєю ж миною.

Усе одно - "русский военный корабль, иди *****!".
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26.03.2022 18:14 Відповісти
Море стало небезпечним в брудним через кляту москальню
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26.03.2022 16:25 Відповісти
надо чтобы турецкий кораблик взорвался,может тогда до Эрдогана дойдёт.
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26.03.2022 16:26 Відповісти
Неа. Там большие деньги задействованы в торговле между рашкой и Турцией. Меня удивляет как они, турки, нам Байрактары и дроны продают.
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26.03.2022 16:30 Відповісти
главное слово...продают...
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26.03.2022 17:59 Відповісти
Тонко)
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26.03.2022 18:02 Відповісти
Турки топят за х.у.йлостан. и проявляют недовольство к украинцам. Х.у.й их поймёш дятлов. Типа расиш хорошо платил в свое время. А сейчас типа мы сопротивляемся и из за этого у кацапов и соответственно у турок проблемы (гешефт не тот).
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26.03.2022 16:37 Відповісти
Казахи тоже! Типа из за этой войны у них валюта просела и др. Экономические проблемы☝. Просто у них убеждение в том, что мол зачем мы так яростно противостоим кацам? Типа вы один народ и вместе бы были и все ок.💥👊 гандоны тупые. Реально тупые
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26.03.2022 16:44 Відповісти
Ніколи ми з кацапами не були і не будемо одним народом! Смерть кацапам, смерть ворогам!
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26.03.2022 16:48 Відповісти
Турки ваш выход.
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26.03.2022 16:26 Відповісти
отак,країни НАТО,назвається ,коли ви не хочьте палити русню,тоді вона іде до вас.
Як там Черчіль казав про гньбу та війну?
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26.03.2022 16:27 Відповісти
Taras Chornovil

19 mins ·



"Сегодня в Ізраиле прошла массовая акция в поддержку российской федерации". Це з рашистських пропагандонських ЗМІ. Чомусь фото не добавили. Зараз наскочив у ізраїльських. Стало зрозуміло чому. Там фоток і селфі більше, але то зовсім малими групами й поодинчо, а на цій чітко видно той офігєвающій масштаб паддєржкі в Нетанії... Хоч на землю фотографа клади, а масовість не зробиш. З посла рф потім спитають за потрачені гроші.











3
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26.03.2022 16:27 Відповісти
Десь в ліс залізли орки, щоб не попасти на українців та п#здюлєй не отримати.
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26.03.2022 16:35 Відповісти
есть прога по моему MASSIV,она создает массовку в фильмах -видать не удосужились подрисовать
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26.03.2022 16:44 Відповісти
Не здивуюсь, якщо ця псевдомасовка знята десь в бірюльово чи в замкадьєвських ******.
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28.03.2022 14:39 Відповісти
А разве Босфор еще не закрыт?!
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26.03.2022 16:28 Відповісти
Закрыт для касапских военторговских лоханок.
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26.03.2022 16:37 Відповісти
Для мокшанських мін? Ні.
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26.03.2022 16:38 Відповісти
А почему с самого начала молчала Румыния, Болгария? Теперь мины доплыли до Босфора...А страны НАТО...молчат.
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26.03.2022 16:29 Відповісти
щоб не провоцировать....
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26.03.2022 18:07 Відповісти
куда б ни пришла ****** расия-она все разрушит, засрет, загадит.
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26.03.2022 16:31 Відповісти
Звернулися до орків та української сторони за консультаціями???? А Україна тут до чого? Таке враження, що половинну мін ми встановили а половину кацапи, а тепер турки хочуть дізнатись чия міна до них припливла. Зі своїми козлопартнерами консультуйтесь.
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26.03.2022 16:32 Відповісти
Порядок такой по международному праву. Если 2 страны воюют и это прямо задевает безопасность третьей страны, она праве потребовать консультаций с воюющими сторонами. После чего может ничего не сделать (если результат консультаций удовлетворительный), может провести дипломатический демарш, а может и силовую операцию провести (или вообще войну объявить).
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26.03.2022 18:32 Відповісти
Тут може бути тільки одна консультація: хочете жити - мочіть москалів!
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26.03.2022 16:32 Відповісти
Після добрячого шторму ці міни будуть по всіх пляжах Чорного та Середземного морів.
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26.03.2022 16:36 Відповісти
Тільки Чорного.
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26.03.2022 19:12 Відповісти
Нет, не только.
верхнее течение в Босфоре достигает скорости в несколько узлов. Поэтому, если ничего не делать с кацапами, то нельзя гарантировать, что через месяц какой нибудь NLG-танкер не взлетит на воздух, где нибудь в Эгейском море, после чего от голода осенью начнут помирать пачками разные бедуины на Ближнем Востоке и в Африке.
Поэтому, пока не поздно, необходимо для начала заблокировать вход во все порты мира судов под росийскими флагами. Если после этого кацапы будут продолжать кочевряжиться, и не снимут морскую блокаду Украины и минный террор международного судоходства, то запретить заход в порты судов, во владении которых есть хоть какая-то часть росийских владельцев.
В противном случае, египетским бедуинам придется привыкать к китайской мивине, и это самая минимальная мировая проблема, которую генерирует существование кацапской джамахерии.
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26.03.2022 19:49 Відповісти
І що далі? Нічого? Турки ковтнули?
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26.03.2022 16:38 Відповісти
А почему Одесситам запрещено выходить на пляж?
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26.03.2022 16:38 Відповісти
тут идет речь о якорной мине,ее сорвало с якоря.
Наши такое старье точно не ставили-нечем ,да и как поставишь на виду у кацапского флота.
Пляжи поминированы скорее всего от десанта ,вот и не пускают к воде никого .
Для минирования акватория одессы не очень подходит-глубины близ пляжей маловаты для старых мин
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26.03.2022 16:49 Відповісти
Значит десант с моря не собираются высаживать, раз заминировали? Непонятно. Для Украинских судов, ставили, что бы не ходили вдоль побережья?
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26.03.2022 18:06 Відповісти
если честно ,то даже не знал ,что еще якорные мины есть на вооружении-она легко современными тральщиками обнаруживается и обезвреживается.
Тут скорее всего постановка (если их вообще ставили ,а не пустили один шар "поплавать") -это элемент гибридной войны типа украинцы такие-сякие заминировали все ,и надо прекратить судоходство по их вине.
Но реально я думаю никто ничего не минировал,особенно таким непрогнозируемым старьем-опасно прежде всего для себя
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26.03.2022 19:06 Відповісти
А это интересная мысль. Очень может быть, что никакого минирования никто и не проводил, да и саму мину с какого ни будь рыбацкого судна спустили у самого Босфора, или даже с подкупленного иностранного, которые сами же её и обнаружили в воде, да ещё и с клеймом Украинской воинской части. Так была бы логично завершенная цепочка.
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26.03.2022 21:15 Відповісти
во-во и я о том -скорее всего это постановка ,ну пусть соответствующие органы разбираются,что там выловили ,в каком состоянии ,с чьими клеймами и какой древности .
И главное как она приплыла именно туда где ее обнаружили
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26.03.2022 21:22 Відповісти
Куда приплыла, это понятно. Зная потоки морского течения и его скорость, нетрудно найти на карте точку где она могла бы оказаться в нужное время. Но всего предусмотреть невозможно. Наверняка где то, что то не учли и накосячили. Например скорость ветра который бы отнёс её куда то в другое место в это время года, или свидетельства очевидцев. Всё это вскроется когда ни будь.
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26.03.2022 22:10 Відповісти
А ***** это кто?А крым чей?
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26.03.2022 16:49 Відповісти
Ти теж помітив? Такий собі амаяк-підпуйловник. Все щось розпитує, винюхує.
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26.03.2022 19:17 Відповісти
кто вам сказал, что запрещают ??

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26.03.2022 16:51 Відповісти
Кругом насрали..
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26.03.2022 16:46 Відповісти
заборонити Мокші, державі-пірату заходи її корит в усі морські порти світу
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26.03.2022 16:47 Відповісти
Эти мины может занести массово под Крымский мост.
Течения, ветры, всё такое.
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26.03.2022 17:11 Відповісти
если бы....
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26.03.2022 18:08 Відповісти
Просто мощности маловато.
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26.03.2022 18:39 Відповісти
З північного заходу Чорного моря течія як раз в бік Босфору іде. Якщо щось не потрапить у сам Босфор, то піде далі вздовж північного узбережжя Туреччини.
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26.03.2022 19:24 Відповісти
пусть турки и дальше целуют кацапов в десна
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26.03.2022 18:08 Відповісти
Это casus belli вообще-то, повод для войны. А если бы ещё и рвануло . . . Причём, думаю, это не "случайно доплыла" - это осознанный привет туркам от русских за закрытие Босфора и за Байрактары.
Эрдоган имеет полное моральное право (в зависимости от результатов консультаций, разумеется) поднять свой флот по боевой тревоге и потребовать от русских прекратить такого рода военную деятельность в Чёрном море.
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26.03.2022 18:28 Відповісти
имеет право, но не сделает...
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26.03.2022 18:49 Відповісти
Ось пройдуть консультаціїї і приймуть рішення. Можливо, щось на кшталт розмінування рашкою замінованої частини моря.
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26.03.2022 19:28 Відповісти
Уже и босфор засрали
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26.03.2022 19:56 Відповісти
века проходят а кацапы не умнеют а на оборот тупеют.
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28.03.2022 07:46 Відповісти
дурные люди.
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28.03.2022 07:47 Відповісти
полные дебилы.
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28.03.2022 07:53 Відповісти
 
 