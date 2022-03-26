У Босфор принесло одну з мін, якими російські війська замінували підходи до Одеси. ВIДЕО
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Турецька влада закрила прохід через Босфор в обох напрямках після повідомлення цивільного судна про підозрілий об’єкт, схожий на міну.
Міністерство національної оборони, що повідомило про закриття протоки, поширило твіт про локалізацію неопізнаного об’єкту, команда водолазів буде надіслана для нейтралізації загрози, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Про невідомий об’єкт повідомило цивільне судно, що проходило Босфором. Також повідомляють про фото об’єкту, зроблене з берега.
Повідомлення про міну викликало настільки серйозну реакцію ще й через те, що раніше Росія замінувала ділянки Чорного моря поблизу України та поширила через держагенції інформацію про те, що ці міни можуть дістатися Босфору.
Зе деякий час турецьке Міністерство національної оборони підтвердило, що йдеться справді про морську міну.
Сапери знешкодили її, після чого навігацію протокою відновили.
За даними турецької влади, йдеться про плавучі міни старого зразка, найімовірніше саме їх застосували росіяни для мінування моря. Російські джерела повідомляли про розміщення 420 мін.
Туреччина звернулася до української та російської сторони із запитом про консультації
Будь ласка, зачекайте...
Якщо під час захоплення українських катерів та буксира вони протаранили своє ж судно, якщо навіть іноземними барановозами їх топили, то наступним кроком повинно бути затоплення або своїм російським барановозом (можна десантним), або своєю ж миною.
Усе одно - "русский военный корабль, иди *****!".
Як там Черчіль казав про гньбу та війну?
19 mins ·
"Сегодня в Ізраиле прошла массовая акция в поддержку российской федерации". Це з рашистських пропагандонських ЗМІ. Чомусь фото не добавили. Зараз наскочив у ізраїльських. Стало зрозуміло чому. Там фоток і селфі більше, але то зовсім малими групами й поодинчо, а на цій чітко видно той офігєвающій масштаб паддєржкі в Нетанії... Хоч на землю фотографа клади, а масовість не зробиш. З посла рф потім спитають за потрачені гроші.
3
верхнее течение в Босфоре достигает скорости в несколько узлов. Поэтому, если ничего не делать с кацапами, то нельзя гарантировать, что через месяц какой нибудь NLG-танкер не взлетит на воздух, где нибудь в Эгейском море, после чего от голода осенью начнут помирать пачками разные бедуины на Ближнем Востоке и в Африке.
Поэтому, пока не поздно, необходимо для начала заблокировать вход во все порты мира судов под росийскими флагами. Если после этого кацапы будут продолжать кочевряжиться, и не снимут морскую блокаду Украины и минный террор международного судоходства, то запретить заход в порты судов, во владении которых есть хоть какая-то часть росийских владельцев.
В противном случае, египетским бедуинам придется привыкать к китайской мивине, и это самая минимальная мировая проблема, которую генерирует существование кацапской джамахерии.
Наши такое старье точно не ставили-нечем ,да и как поставишь на виду у кацапского флота.
Пляжи поминированы скорее всего от десанта ,вот и не пускают к воде никого .
Для минирования акватория одессы не очень подходит-глубины близ пляжей маловаты для старых мин
Тут скорее всего постановка (если их вообще ставили ,а не пустили один шар "поплавать") -это элемент гибридной войны типа украинцы такие-сякие заминировали все ,и надо прекратить судоходство по их вине.
Но реально я думаю никто ничего не минировал,особенно таким непрогнозируемым старьем-опасно прежде всего для себя
И главное как она приплыла именно туда где ее обнаружили
Течения, ветры, всё такое.
Эрдоган имеет полное моральное право (в зависимости от результатов консультаций, разумеется) поднять свой флот по боевой тревоге и потребовать от русских прекратить такого рода военную деятельность в Чёрном море.