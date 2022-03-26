"Байден захоплюється українцями! Це не війна Росії проти України, це війна тиранії проти демократичного світу! ", - Кулеба про зустріч з Байденом, Блінкеном та Ллойдом. ВIДЕО

Дмитро Кулеба та Олексій Резніков вперше у форматі 2+2 зустрілись у Польщі з очільнком Пентагону Ллойдом Остіном, держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Пізніше до зустрічі доєднався президент Байден.

Як інформує Цензор.НЕТ, про підсумки зустрічі розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму відеозверненні.

"Байден захоплюється боротьбою українців! Те, що відбувається в Україні - змінить ХХІ століття. Це не війна Росії проти України, це війна тиранії проти вільного світу", - процитував президента Байдена Кулеба та зазначив, що спільними зусиллями ми досягнемо, аби ця зміна була на користь України, на користь всього демократичного світу.

Окрім цього, за словами Кулеби, він з колегами наразі працюють над тим, аби допомогти захисникам Маріуполя і усій країні.