"Байден захоплюється українцями! Це не війна Росії проти України, це війна тиранії проти демократичного світу! ", - Кулеба про зустріч з Байденом, Блінкеном та Ллойдом. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Дмитро Кулеба та Олексій Резніков вперше у форматі 2+2 зустрілись у Польщі з очільнком Пентагону Ллойдом Остіном, держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Пізніше до зустрічі доєднався президент Байден.
Як інформує Цензор.НЕТ, про підсумки зустрічі розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму відеозверненні.
"Байден захоплюється боротьбою українців! Те, що відбувається в Україні - змінить ХХІ століття. Це не війна Росії проти України, це війна тиранії проти вільного світу", - процитував президента Байдена Кулеба та зазначив, що спільними зусиллями ми досягнемо, аби ця зміна була на користь України, на користь всього демократичного світу.
Окрім цього, за словами Кулеби, він з колегами наразі працюють над тим, аби допомогти захисникам Маріуполя і усій країні.
Будь ласка, зачекайте...
Папу Римського+Мать Тереза
нам потрібна зброя, зроя та ще раз зброя !!!!
тоді не потрібні будуть гуманітарні коридори з Мариуполя, Волновахи, Сєвєродонецька, Ізюма, Харкова, Сум, Чернігова, а скоро, не дай Бог і з Запоріжжя, Дніпра та самого Києва !!!!!
зійшла га гівно Америка !!!
Вам хтось заважав?
це вже ?
чи будуть ще захоплення та обіцянки страшних кар для рашки ?
враження, що ці західні імпотенти самі не знають що робити з Україною, яка продовжує битись
Скинути на них яз ?
"Дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі !"
Сер Уінстон Черчиль
Нема чого.
Хай захищають себе самі.
В спам сцук!
Не простите уйню!
Чернігів рознесено вщент. В місті залишилося менше половини жителів. 44 важко поранених потребують евакуації…
В Маріуполі порушуються абсолютно всі правила ведення війни. Противник не дотримується міжнародного гуманітарного права. Відкриває вогонь по цивільних… Видно, що противнику поставили завдання стерти Маріуполь з лиця землі.
Київ... Харків, Суми, Охтирка, Ізюм,... і далі всюди..
А президент наймогутнішої держави США... в Польщі, куди ще до початку війни боягузливо, зі Львова кожної ночі, втікало посольство США в України "Пізніше до зустрічі доєднався і захоплюється боротьбою українців!
Клінтон ще живий, міг би нагадати Байдену...
Потрібно апелювати лише до США і Великобританії, бо під їх гарантії ми віддали ядерну зброю, ці країни мають реагувати, щоб підтвердити свої слова, інакше весь світ зрозуміє, що єдина гарантія безпеки від таких монстрів, як РФ, США, Китай... це наявність ядерної зброї і у разі падіння України у всіх буде моральне право її отримати...
5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.