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Байден (2328) США (14499) Україна (5215) Кулеба Дмитро (3184)

"Байден захоплюється українцями! Це не війна Росії проти України, це війна тиранії проти демократичного світу! ", - Кулеба про зустріч з Байденом, Блінкеном та Ллойдом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Дмитро Кулеба та Олексій Резніков вперше у форматі 2+2 зустрілись у Польщі з очільнком Пентагону Ллойдом Остіном, держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Пізніше до зустрічі доєднався президент Байден.

Як інформує Цензор.НЕТ, про підсумки зустрічі розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму відеозверненні.

"Байден захоплюється боротьбою українців! Те, що відбувається в Україні - змінить ХХІ століття. Це не війна Росії проти України, це війна тиранії проти вільного світу", - процитував президента Байдена Кулеба та зазначив, що спільними зусиллями ми досягнемо, аби ця зміна була на користь України, на користь всього демократичного світу.

Окрім цього, за словами Кулеби, він з колегами наразі працюють над тим, аби допомогти захисникам Маріуполя і усій країні.
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Топ коментарі
+20
Вони не дадуть нам програти
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26.03.2022 16:36
+14
Від цих "захоплень" толку дуже мало!!! Треба мочити москалів, а не *********!
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26.03.2022 16:34
+12
не нам, а собі і за рахунок наших життів. Досить носити "рожеві окуляри"!
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26.03.2022 16:37
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Від цих "захоплень" толку дуже мало!!! Треба мочити москалів, а не *********!
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26.03.2022 16:34 Відповісти
Вони не дадуть нам програти
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26.03.2022 16:36 Відповісти
не нам, а собі і за рахунок наших життів. Досить носити "рожеві окуляри"!
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26.03.2022 16:37 Відповісти
Бадену на другий термін треба балотуватись не в президенти США, в ...
Папу Римського+Мать Тереза

нам потрібна зброя, зроя та ще раз зброя !!!!

тоді не потрібні будуть гуманітарні коридори з Мариуполя, Волновахи, Сєвєродонецька, Ізюма, Харкова, Сум, Чернігова, а скоро, не дай Бог і з Запоріжжя, Дніпра та самого Києва !!!!!

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26.03.2022 16:48 Відповісти
який поганий байден!.хоче на другий термін.а рахі так трамп подобається.від того й 5 сердитих смйликів
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26.03.2022 17:29 Відповісти
після Буша-молодшого президенти США - імпотенти (Обама, Байден) або придурки (Трамп)

зійшла га гівно Америка !!!
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26.03.2022 17:53 Відповісти
Про свої життя і безпеку треба заздалегідь думати.
Вам хтось заважав?
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26.03.2022 17:02 Відповісти
порох їм заважав...
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26.03.2022 17:30 Відповісти
ніколи в світі.
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26.03.2022 18:20 Відповісти
Вчора ми і самі бачили, що захоплюється.
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26.03.2022 16:34 Відповісти
а на сьогодні була анонсована "потужна промова Байдена"

це вже ?
чи будуть ще захоплення та обіцянки страшних кар для рашки ?

враження, що ці західні імпотенти самі не знають що робити з Україною, яка продовжує битись
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26.03.2022 16:52 Відповісти
А як вони мають покарати засрашку?
Скинути на них яз ?
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26.03.2022 17:23 Відповісти
рецепт старий як світ:

"Дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі !"
Сер Уінстон Черчиль
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26.03.2022 17:55 Відповісти
А может они все и знают-токо нам не говорят.
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26.03.2022 19:37 Відповісти
Слышишь, ты, захопленый ты наш. Четверо детей в сутки погибают, одинадцать остаются инвалидами. Я тебе глаз ложкой выну
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26.03.2022 16:35 Відповісти
Це потужна промова Байден? І шо далі?
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26.03.2022 16:36 Відповісти
У нього все "потужне".
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26.03.2022 16:52 Відповісти
Важлива промова Байдена
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26.03.2022 16:36 Відповісти
Да, уж. Не Рейган.
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26.03.2022 16:37 Відповісти
"Рейган" був перед Байденом
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26.03.2022 17:19 Відповісти
Та за@@али ви своїми захопленнями, поки не побачу гармат калібру 155 мм, в складі батарей ЗСУ всі ваші захоплення до сраки.
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26.03.2022 16:37 Відповісти
У нас своей арты хватает, лучше пусть дают ПВО и ракеты
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26.03.2022 16:40 Відповісти
Та хоч щось серйозніше ручної зброї.
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26.03.2022 16:44 Відповісти
Мы защитим и США и НАТО главное оружие вовремя подносите!
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26.03.2022 16:38 Відповісти
А вони нас захистили ?
Нема чого.
Хай захищають себе самі.
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26.03.2022 16:53 Відповісти
Сам Лубкивский это человек фейк.
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26.03.2022 16:43 Відповісти
Звиздеть то каждый может... сначала нужно разобраться: "А Лубкивский НАШ?"
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26.03.2022 16:59 Відповісти
Ц.Н. пишет, шо Минобороны Британии предполагает захват в котел сил ООС(АТО) , и продвижение колон РФ в обход Николаева к Одессе.
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26.03.2022 19:44 Відповісти
Когда "захоплюються", но подзабивают куй - называется "стебётся"..
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26.03.2022 16:42 Відповісти
Нам их восторгт до лампочки,нам лучше пусть дадут зенитные комплексы и истребители.
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26.03.2022 16:45 Відповісти
Кацапьі на ветке детектед. В спам сук!
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26.03.2022 16:47 Відповісти
Для кацапів Байден - наче червоний плащ для бика!

В спам сцук!
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26.03.2022 16:59 Відповісти
https://twitter.com/kharkiv_warnews/status/1507662904543387650
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26.03.2022 16:50 Відповісти
На видео деревья зелёные (
Не простите уйню!
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26.03.2022 16:58 Відповісти
Ми вже восьмий рік воюємо.
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26.03.2022 17:05 Відповісти
... Пізніше до зустрічі доєднався президент Байден. ... Байден захоплюється боротьбою українців! А в цей час "

Чернігів рознесено вщент. В місті залишилося менше половини жителів. 44 важко поранених потребують евакуації…

В Маріуполі порушуються абсолютно всі правила ведення війни. Противник не дотримується міжнародного гуманітарного права. Відкриває вогонь по цивільних… Видно, що противнику поставили завдання стерти Маріуполь з лиця землі.

Київ... Харків, Суми, Охтирка, Ізюм,... і далі всюди..

А президент наймогутнішої держави США... в Польщі, куди ще до початку війни боягузливо, зі Львова кожної ночі, втікало посольство США в України "Пізніше до зустрічі доєднався і захоплюється боротьбою українців!
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26.03.2022 16:56 Відповісти
Посла так і не призначив, "дружок".
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26.03.2022 17:02 Відповісти
Насправді посольства США в Україні немає - ще до війни втекли у Львів, а потім взагалі ховалися на ніч під парасольку "героїчного" НАТО... Вахтовий метод...
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26.03.2022 17:14 Відповісти
Та я в курсі. Другий рік каденції ідола українців, а посла одоробло так і не спромоглося призначити.
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26.03.2022 17:17 Відповісти
Наплевать, нравится ему или нет. Лучше дал ббы самолётов с оружием, гарпуны и томагавки.
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26.03.2022 17:00 Відповісти
Не с его импотентном озабоченностью восторги свои выражать. Писдеть - не мешки ворочать. Поставки нам жизненно необходимого вооружения "могут привести к эскалации конфликта", понимаешь ли... Слушать противно...
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26.03.2022 17:29 Відповісти
Хотів би я спитати Кулебу ти Байдену фото показував?
Клінтон ще живий, міг би нагадати Байдену...
Потрібно апелювати лише до США і Великобританії, бо під їх гарантії ми віддали ядерну зброю, ці країни мають реагувати, щоб підтвердити свої слова, інакше весь світ зрозуміє, що єдина гарантія безпеки від таких монстрів, як РФ, США, Китай... це наявність ядерної зброї і у разі падіння України у всіх буде моральне право її отримати...
5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.
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26.03.2022 17:35 Відповісти
Ти читав текст цього меморандуму?
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26.03.2022 17:41 Відповісти
Читав, він написаний так, щоб наїбати нас, але суті це не міняє, країну яка віддала ЯО знищують, а гаранти тихо дрочат...
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26.03.2022 17:50 Відповісти
 
 