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Життя у майже повністю зруйнованому Макарові: який вигляд має зараз селище у Київській області. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Жителям Макарова під Києвом хоронити померлих родичів та знайомих немає де, бо кладовище, так само як селище, весь час бомбардується, тому могили жителі роблять на городах біля будинків.

На YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опубліковано відео, де показано, який зараз, після щоденного бомбардування, має вигляд Макарів, та як люди справляються з такими складними умовами.

Селище міського типу Макарів, що у Київській області, продовжує страждати від щоденного бомбардування Росією. Люди не можуть пересуватися вулицями, тому що в будь-який момент прямо біля них може впасти і вибухнути ракета. "Я не можу ходить, тому що такі йдуть бомбежки по Макарову… От виходиш зранку, за 200 метрів горить хата, повертаєшся туда, там горить хата", - говорить житель селища.

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Більшість житлових будинків та магазинів вже зруйновано, а у будівлі хлібозаводу дуже сильно пошкоджена електропроводка. На дорогах та городах величезні ями від вибухів, а навколо зруйнованих будинків розкидані уламки скла та меблів. На щастя, 2 церкви залишися цілими: "Це Бог, як кажуть, береже їх", - говорить житель Макарова.

Новини та свіжу інформацію про події мешканці слухають по радіо. "Я оце слухаю як Маріополь… що 90 % будівель уже немає. І кажуть, що людей не можуть поховати. Це горе", - каже мешканець селища.

У Макарові люди помирають від вибухів просто на вулицях, адже Росія бомбить всю територію, незалежно від того, що там знаходиться. " По вулиці знайомий йшов, то казав, що дочку його вбили. Вона якраз йшла, а там розрив був на мосту… Ну вбило її", - розповідає житель Макарова.

Хоронити померлих родичів та знайомих немає де, бо кладовище, так само як селище, весь час бомбардується, тому могили жителі роблять на городах біля будинків. "У нас тут повно людей похоронено вже на городі… На кладовище нема куди їхати. Там страшно, тому хоронимо на городі", - каже мешканець селища.

Проєкт "Український свідок" регулярно публікує відеоконтент із наслідками російської агресії.

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Нагадаємо, медіа проєкт Український свідок (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Якщо ви стали Українським Свідком і маєте відеоматеріали з місця подій: зруйновану інфраструктуру, результати обстрілів, підбиту ворожа техніка, проукраїнські мітинги — надсилайте, будь ласка, нам на пошту [email protected]

Ми підготуємо матеріали до публікації та зробимо так, аби їх побачив увесь світ!
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Топ коментарі
+17
21век в центре Европы и весь мир боится ипанутого касапа. Только Украина ипашит эту конченную тварь под названием ********.
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26.03.2022 16:53
+10
Налетіла дика орда на квітучу Україну і зробила з неї руїну.
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26.03.2022 16:52
+6
Ще 31 рік назад ми всі захищали та абустраівалі цю підорашу...
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26.03.2022 16:55
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Вот именно небольшой Макаров, в таком виде и оставить, как памятник касапского бесславия, безчестия и безмозглости..
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26.03.2022 16:49 Відповісти
Не такой уж Макаров небольшой. Поболе Хатыни будет.
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26.03.2022 17:07 Відповісти
А як бути з людьми ?!

Де вони будуть жити ?
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26.03.2022 17:08 Відповісти
отселить в Козин и Кончу-Заспу..
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26.03.2022 18:32 Відповісти
Макаров - районный центр, там тысяч 50 жило. Это по-вашему "небольшой"?
Ну и по этому мосту шло сообщение с еще несколькими селами
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26.03.2022 17:25 Відповісти
Яких 50,
10 від сили
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26.03.2022 18:51 Відповісти
Заглянув в Вікіпедію-10 128 жителів. В 2013 було більше 12000. Прокляті кацапи,щоб ви всі виздихали.
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26.03.2022 19:43 Відповісти
Звиздец
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26.03.2022 16:49 Відповісти
Налетіла дика орда на квітучу Україну і зробила з неї руїну.
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26.03.2022 16:52 Відповісти
21век в центре Европы и весь мир боится ипанутого касапа. Только Украина ипашит эту конченную тварь под названием ********.
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26.03.2022 16:53 Відповісти
Ще 31 рік назад ми всі захищали та абустраівалі цю підорашу...
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26.03.2022 16:55 Відповісти
Щодня, щогодини, щохвилини карати, карати, карати, нищити клятих і підлих московитів !!! Підла країна, країна зомбованих рабів, духовні і моральні виродки !!!
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26.03.2022 19:36 Відповісти
Твари!
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26.03.2022 19:52 Відповісти
 
 