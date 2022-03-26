Життя у майже повністю зруйнованому Макарові: який вигляд має зараз селище у Київській області. ВIДЕО

Жителям Макарова під Києвом хоронити померлих родичів та знайомих немає де, бо кладовище, так само як селище, весь час бомбардується, тому могили жителі роблять на городах біля будинків.

На YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опубліковано відео, де показано, який зараз, після щоденного бомбардування, має вигляд Макарів, та як люди справляються з такими складними умовами.

Селище міського типу Макарів, що у Київській області, продовжує страждати від щоденного бомбардування Росією. Люди не можуть пересуватися вулицями, тому що в будь-який момент прямо біля них може впасти і вибухнути ракета. "Я не можу ходить, тому що такі йдуть бомбежки по Макарову… От виходиш зранку, за 200 метрів горить хата, повертаєшся туда, там горить хата", - говорить житель селища.

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Більшість житлових будинків та магазинів вже зруйновано, а у будівлі хлібозаводу дуже сильно пошкоджена електропроводка. На дорогах та городах величезні ями від вибухів, а навколо зруйнованих будинків розкидані уламки скла та меблів. На щастя, 2 церкви залишися цілими: "Це Бог, як кажуть, береже їх", - говорить житель Макарова.

Новини та свіжу інформацію про події мешканці слухають по радіо. "Я оце слухаю як Маріополь… що 90 % будівель уже немає. І кажуть, що людей не можуть поховати. Це горе", - каже мешканець селища.

У Макарові люди помирають від вибухів просто на вулицях, адже Росія бомбить всю територію, незалежно від того, що там знаходиться. " По вулиці знайомий йшов, то казав, що дочку його вбили. Вона якраз йшла, а там розрив був на мосту… Ну вбило її", - розповідає житель Макарова.

Хоронити померлих родичів та знайомих немає де, бо кладовище, так само як селище, весь час бомбардується, тому могили жителі роблять на городах біля будинків. "У нас тут повно людей похоронено вже на городі… На кладовище нема куди їхати. Там страшно, тому хоронимо на городі", - каже мешканець селища.

Проєкт "Український свідок" регулярно публікує відеоконтент із наслідками російської агресії.

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Нагадаємо, медіа проєкт Український свідок (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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