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Війська РФ обстріляли Львів, - Садовий. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 26 березня, російські війська обстріляли Львів.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації. Прохання не поширювати фото/відео. Залишайтесь в укриттях", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по львівському аеропорту: окупанти випустили 6 крилатих ракет з акваторії Чорного моря, 2 з них було знищено
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Топ коментарі
+44
Тварюки!
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26.03.2022 17:00
+42
терористи
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26.03.2022 17:00
+37
Может Арестович ещё раз про ракеты которые заканчиваются у кацапов расскажет
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26.03.2022 17:00
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Посмотрите как в танке, зашкваренном нашем джавелином найдут тела 16 летних рабссейских пацанов и тупин будет орать про человечность. Россия третий Рейх в больной фантазии всего одного карлика и 140 миллионами дебилов в его поддержке.
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26.03.2022 17:51 Відповісти
Речь не про людей как мясо, а про ситуацию в целом. Россия потеряла инициативу. Единственный её козырь - пропаганда или ракетные обстрелы, которыми они создают иллюзию.
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26.03.2022 17:55 Відповісти
Теперь их козырь мясо. Как и любого режима диктатуры, замешанного на крови. Теперь тупин будет как Гитлер вызывать ненависть у рабссейских свиноматок к украинцам.
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26.03.2022 18:20 Відповісти
Сливают фото и видео свои же местные. Твиттер - верифицированные аккаунты, мамочки там разные так далее. "Патриотки". Пусть службы займутся такими. Фото и видео почти вплотную, что и где попало. Люди = клинические идиоты.
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26.03.2022 17:23 Відповісти
Твиттернутые и инстаграммнутые соображают очень плохо. Им просто крышу рвет, когда речь идет о том, чтобы запостить "интересную фотку".
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26.03.2022 17:30 Відповісти
Они пользуются всеми источниками - зачем рисковать наводчиками, если есть тупые инстасамки?
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26.03.2022 18:11 Відповісти
ДАЛБАЙОПАМ же со все СМИ неоднократно вливают в уши, НЕ ПОСТИТЕ ФОТКИ, БЛЕЯТЬ!!!!!

Нет же, БЛЕЯТЬ!!! Нада все равно фотнуть и слить в ГОВНОсети
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26.03.2022 17:33 Відповісти
BBS TVN24 і ще багато багато інших... Гугліть... Все відео з місцями ударів там є й досі... І ніхто його не видаляє.
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26.03.2022 19:05 Відповісти
Бандерівець, як би не ті "лохи обісцяні" з НАТО то ми би вже місяць ШТОкали і КАкали...
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26.03.2022 17:31 Відповісти
А шо НАТО має за тебе воювати? Засцяний яневтік три роки тікав від НАТО, а тепер рятуй?
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26.03.2022 17:33 Відповісти
Після України рашисти візьмуться за бомбардування сцикливого ЄС !
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26.03.2022 17:29 Відповісти
На ЄС рашисти вже будуть скидати ядрьоні бімби.
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26.03.2022 17:37 Відповісти
Львов даже гитлер не бомбил!...суки трусливые краснокоричневые по историческому городу ракетами!!!..ракетчиков, артиллеристов, танкистов наводчиков, летчиков- в плен не брать! сразу в преисподнюю!
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26.03.2022 17:31 Відповісти
и как показало время - правильно сделали. Не с теми и не против тех Украина боролась. Потому что красноперые и кацапы - это в 100 раз хуже чем гитлер. Выбрали из 2х кусков го*на меньшее зло.
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26.03.2022 17:50 Відповісти
Німці в порівнянні з орками (совєтами) це верх гуманізму!
Гірше рашистів нема нікого!
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26.03.2022 17:50 Відповісти
Люди, не пишіть дурню "даже Гитлер не бомбил"! Німці завдавали авіаударів по аеродромах, і за деякими даними по залізниці в Києві. Всі інші бомби які влучили по містах були помилкою пілотів.
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26.03.2022 18:05 Відповісти
и че сказать то хотел, умник?))...сам то понял чего накоцал?))
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29.03.2022 08:46 Відповісти
В нас і досі повітряна тривога. Якраз сталось в проміжках часу.
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26.03.2022 17:33 Відповісти
На канале Соловьева, шоб он сдох и не увидел свою виллу, есть видео как горит ГСМ... Народ тупой... кто бістрее видео віложит
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26.03.2022 17:35 Відповісти
путлер "оборзєл", вже не зважає на те, що в Польщі Байден, хай НАТО і далі хвоста піджимає...
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26.03.2022 17:36 Відповісти
***** тому й оборзєл, що Байден у Польщі. Чекіст залякує, дзвенить бубенцями, щоб увесь світ зараз завмер та очікував, як бункерне ***** розхєрачить нашу культурну столицю, яку навіть гітлер не бомбив.
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26.03.2022 17:42 Відповісти
Не хвилюйся, і не тебе вистачить "смузі"- приїзжай з орками
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26.03.2022 17:52 Відповісти
нА тебю
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26.03.2022 17:58 Відповісти
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26.03.2022 17:48 Відповісти
...где акватория Черного моря и где Львов...далеко летают старые ракеты как бы....
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26.03.2022 17:51 Відповісти
Судячи з відео летіло зі сторони білорусі. Якщо звичайно ця ракета не вміє круг зробити.
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26.03.2022 17:54 Відповісти
Ракети летіли з півдня зі сторони Чорного моря, а не з Білорусії!
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26.03.2022 18:04 Відповісти
Ага... І пролітали біля гаражів недалеко від стадіону СКА, і тюрми мужики відео скидали в інеті є... Цікаво як так... Це одна сторона, а місце удару інша... Я ж кажу якщо ракета робила круг, то може й з моря... А якщо не робила то з півночі.
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26.03.2022 19:04 Відповісти
Три зразу? Прямо вона летіла, чи прямо всі три? Дивлячись на ваші недолугі потуги навіть дитині стає зрозуміло, звідки вона/и прилетіли.
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29.03.2022 20:44 Відповісти
У нас есть ракеты не хуже кацапских...
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26.03.2022 17:55 Відповісти
у кого "у нас" ?
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26.03.2022 18:26 Відповісти
Якщо це Калібр - то їхня дальність до 1800 км, якщо Кинджал - то до 2300 км...
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26.03.2022 18:48 Відповісти
Мы вже в Тростянці. Слава Україні!!!
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26.03.2022 17:54 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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26.03.2022 18:01 Відповісти
Ракети летіли дуже низько, крилаті такі. Я би були системи ППО то їх би скоріш за все збили, а так..
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26.03.2022 18:05 Відповісти
небо "прохідний двір", плять... майже всі летять одними "маршрутами"... посадіть хоч би когось зі стінгерами в кущах .. ****...
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26.03.2022 18:25 Відповісти
люди не меняется, если даже после их фоток и слов им прилетит скорректированный стальной дождь. Самоубийцы
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26.03.2022 18:38 Відповісти
Тому ,що *****,є ***** і хіба можна чогось іншого очікувати від нього?

Сьогодні, 26 березня, російські війська обстріляли Львів.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
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26.03.2022 18:47 Відповісти
Щодня, щогодини, щохвилини карати, карати, карати, нищити клятих і підлих московитів !!! Підла країна, країна зомбованих рабів, духовні і моральні виродки !!!
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26.03.2022 19:42 Відповісти
Не виключаю, що якась зрадницька падлюка зі своїх навела за допомогою радіомаяка ...
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26.03.2022 19:43 Відповісти
ПРОДАЙ РАДИО КУПИ ПВО !!!
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26.03.2022 23:04 Відповісти
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