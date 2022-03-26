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Війська РФ обстріляли Львів, - Садовий. ВIДЕО
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Сьогодні, 26 березня, російські війська обстріляли Львів.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.
"Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації. Прохання не поширювати фото/відео. Залишайтесь в укриттях", - розповів він.
Топ коментарі
+44 Яукр
показати весь коментар26.03.2022 17:00
+42 Serjio Artemchuk
показати весь коментар26.03.2022 17:00
+37 Дмитрий Иванов b4dbe8ca
показати весь коментар26.03.2022 17:00
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Нет же, БЛЕЯТЬ!!! Нада все равно фотнуть и слить в ГОВНОсети
Гірше рашистів нема нікого!
Сьогодні, 26 березня, російські війська обстріляли Львів.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.