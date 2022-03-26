Війська РФ обстріляли Львів, - Садовий. ВIДЕО

Сьогодні, 26 березня, російські війська обстріляли Львів.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації. Прохання не поширювати фото/відео. Залишайтесь в укриттях", - розповів він.

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