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Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

У Києві навколо пам'ятників культурної спадщини встановили захисні споруди.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

У столиці проводяться роботи із захисту пам'яток культурної спадщини від російських обстрілів та бомбардувань. Так монумуенти в центрі столиці, зокрема Володимиру Великому, Богдану Хмельницькому, княгині Ользі, Петру Конашевичу-Сагайдачному захищають сіткою, спеціальними лісами та мішками з піском.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі рятують від можливих бомбардувань пам'ятник Дюку. ФОТО

Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 01
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 02
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 03
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 04
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 05

Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 06
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 07
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 08
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 09
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 10
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 11
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 12
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 13

Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 14
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 15
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 16
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 17

Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 18
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 19
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 20

Читайте: Для пам’яток культурної спадщини у Києві встановлюють захисні конструкції, - КМДА


Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 21
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 22
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 23
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 24
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 25
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 26
Захисні конструкції та мішки з піском: у Києві захищають пам’ятники від можливих бомбардувань 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+10
Людину оббріхали. Соромно вірити москалям.
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26.03.2022 17:30
+7
Кожну ніч лягаєш спати з думкою ,що вранці прочитаєш, що Маріуполь розблокувати,Херсон звільнили, ворога відкинули. .Тримайтесь і бережіть себе. Ці новини будуть актуальними. Україна понад усе
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26.03.2022 17:24
+6
Воздушное командование «Схід» заявляет, что к юго-востоку от Харькова пол часа назад сбили российский военный самолёт.
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26.03.2022 17:37
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Мда. От прямого попадания защита чисто символическая. Надеюсь тупые кацапские мрази промахнутся.
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26.03.2022 17:24 Відповісти
Под солнечной радиацией материал этих мешков, полипропилен - живет недолго.
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27.03.2022 09:33 Відповісти
Кожну ніч лягаєш спати з думкою ,що вранці прочитаєш, що Маріуполь розблокувати,Херсон звільнили, ворога відкинули. .Тримайтесь і бережіть себе. Ці новини будуть актуальними. Україна понад усе
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26.03.2022 17:24 Відповісти
Мішень
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26.03.2022 17:27 Відповісти
Хмельницького не варто захищати. Його треба переосмислити і прибрати того москальського посіпаку.
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26.03.2022 17:28 Відповісти
Людину оббріхали. Соромно вірити москалям.
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26.03.2022 17:30 Відповісти
Якщо ти вчив історію тільки по радянським підручникам - я тобі співчуваю.
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26.03.2022 17:39 Відповісти
Дякую за спічуття. Але крім підруників ще по Тарасу Шевенку вчив. А ще вам повім, що моя родина дуже давня. І те що з віків прийшло в розповідях про Хмельницького та тодішню змову старшини примушує висловити саме таку думку.
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26.03.2022 19:06 Відповісти
Первая партия из закупленных Украиной у Германии ручных противотанковых гранатомётов в субботу прибыла в страну, сообщает немецкий таблоид Bild.
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26.03.2022 17:30 Відповісти
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26.03.2022 17:30 Відповісти
Тут докладніше
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ROxxPyw0nPAa5HDAABCBU-IDECabGw3-&ll=46.94993204273738%2C33.163962816806794&z=6
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26.03.2022 17:32 Відповісти
всегда удивляюсь этим картам, особенно как зарисовуют Херсонскую обл. они контролируют пару городов и дороги. И то численность их в городах и на дорогах(блок постах) мизерная. И все. Тут можно идти маршем аж до Крыма.
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26.03.2022 17:35 Відповісти
я розумію..але ще в далекому 84 році ми на воєнці в школі, задавали питання..коли територія вважається захопленою?..воєнрук сказав шо по правилах..навіть якшо на території немає жодної людини і тільки може бути один солдат, який захватив цю територію то вважається ця територія захоплена
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26.03.2022 17:55 Відповісти
я понимаю но там закрашены населенные пункты где не было и нет рашистов.
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26.03.2022 18:10 Відповісти
Киев всегда возрождался, а Мацкву всегда перестраивали. Читаем историю
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26.03.2022 17:31 Відповісти
Їбучачий срускій мір
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26.03.2022 17:36 Відповісти
Воздушное командование «Схід» заявляет, что к юго-востоку от Харькова пол часа назад сбили российский военный самолёт.
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26.03.2022 17:37 Відповісти
Харьков здесь
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26.03.2022 17:48 Відповісти
Бомбардувальник: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/26/7334793/
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26.03.2022 19:09 Відповісти
Эээ, лишнехромосомный, никаких бомбардувань Киева.. послали вас на ..уй отсюда развернулись и пошли..
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26.03.2022 17:41 Відповісти
Нерозумного Богдана давно вже треба повернути булавою на захід)
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26.03.2022 17:54 Відповісти
Ну це як ту булаву трактувати (( он монумент Батьківщина - мати теж казали не в ту сторону обличчям стоїть , а тепер дивися - у правильному Вучетич поставив !
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26.03.2022 22:01 Відповісти
 
 