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Територію відпочинку для матерів і дітей облаштували в одному з торгових центрів Дніпра. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В Дніпровському центрі матері і дитини щодня ночує до 150 сімей. В Дніпро їдуть люди з Харкова, Маріуполя та Херсона. В центрі люди можуть спинитися на кілька днів, допоки не вирішать, що робити далі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в тимчасовому притулку, що розташований в одному з торгових центрів Дніпра з дітьми працюють вихователі та психологи.

"Великі дуже черги були на вокзал, на евакуаційні поїзди, тому було вирішено переобладнати перший поверх торгового центру для облаштування зони відпочинку для матерів і дітей. Крім того, потрібне було місце де дітей можна будо перевдягти. Привезли дитяче харчування... ", - каже директор департаменту молодіжної політики Дніпра Дарья Белая.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Резніченко про ракетний обстріл військової частини в Дніпрі: Рятувальники розбирають завали і шукають людей

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+14
Дурні журналісти-мабуть розбомблений Маріупольськиий театр та числені жертви вас нічому так і не навчили...
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26.03.2022 17:42
+11
Навіщо публіковати цю інформацію??? Мало загинуло дітей від рук цих покидьків-нацистів?
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26.03.2022 17:49
+8
***** ви ще позначте то місце на мапі та напишить діти на асфальті, шо за *******? в країні війна чи як? піліть і дальше "екслюзивні" відосіки та викладайте їх в кацапському телеграмі, просто нема слів
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26.03.2022 17:55
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а для татів з дітьми?????
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26.03.2022 17:41 Відповісти
мля.. они б еще КООРДИНАТИ дали.. а не тільки кількість та назву де багато людей..
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26.03.2022 18:25 Відповісти
якщо окрім сексизму, як такого - то взагалі здається, що у журналістів, котрі розказують, де хто заховався, мізків, як у курки, що перед велосипедом перебігає....
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26.03.2022 18:48 Відповісти
сьогодні як ніколи.... гуде сирена без упину, майже з самого рання з 5.40...
і зараз...аж душу витряхає...
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26.03.2022 17:42 Відповісти
Сьогодні був важкий день і ніч буде важка. Це ***** Байдену показує, хто на цьому континенті головний, блдь.
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26.03.2022 17:59 Відповісти
спочатку прочитав - головний біль .. та таки ж головний біль, блдь !!!!
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26.03.2022 18:10 Відповісти
Порівняйте їх:

Это твит о двух столах.
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26.03.2022 18:12 Відповісти
Дурні журналісти-мабуть розбомблений Маріупольськиий театр та числені жертви вас нічому так і не навчили...
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26.03.2022 17:42 Відповісти
в Дніпрі тц безліч
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26.03.2022 19:25 Відповісти
Насправді не так вже й багато, аби неможливо було вирахувати вужче коло тих, де скоріше за все розтаборився такий заклад.
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26.03.2022 19:41 Відповісти
згоден
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26.03.2022 20:31 Відповісти
Главное касапам не говорить..
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26.03.2022 17:49 Відповісти
Навіщо публіковати цю інформацію??? Мало загинуло дітей від рук цих покидьків-нацистів?
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26.03.2022 17:49 Відповісти
туда завтра же прилетит - вы что долбоё..ы?
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26.03.2022 17:53 Відповісти
***** ви ще позначте то місце на мапі та напишить діти на асфальті, шо за *******? в країні війна чи як? піліть і дальше "екслюзивні" відосіки та викладайте їх в кацапському телеграмі, просто нема слів
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26.03.2022 17:55 Відповісти
Не надо обозначать.
Я прочитал обозначив длч себя адрес , позвал жену , она прочитала и назвала тот же адрес .
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26.03.2022 18:06 Відповісти
І от назуя така інформація? Тут і так сьогодні майже цілий день тривога.
Тепер для них усі ТРЦ стануть мішенню номер один. Невже незрозуміло? - для кацапів знищення генофонду це пріоритет!
"Жиріновський Шредінгера" (який водночас живий і мертвий) закликав до "хохлокосту" (і слово ж яке вигадав!) Якийсь інший пропагандон відкритим текстом каже "уничтожайте хохлят, шоб хохлы не выросли".
Продовжувати?
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26.03.2022 18:01 Відповісти
Повністю погоджуюсь!
Треба цю статтю прибрати звідси швидко!
Як написати адмінам сайту!
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26.03.2022 18:34 Відповісти
дик, адміни самі і розміщують...!
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26.03.2022 18:52 Відповісти
Написав
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26.03.2022 19:36 Відповісти
Крайних нема
"Адміністратор форуму не відповідає за дії редакції"
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26.03.2022 20:24 Відповісти
 
 