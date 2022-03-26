Територію відпочинку для матерів і дітей облаштували в одному з торгових центрів Дніпра. ВIДЕО

В Дніпровському центрі матері і дитини щодня ночує до 150 сімей. В Дніпро їдуть люди з Харкова, Маріуполя та Херсона. В центрі люди можуть спинитися на кілька днів, допоки не вирішать, що робити далі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в тимчасовому притулку, що розташований в одному з торгових центрів Дніпра з дітьми працюють вихователі та психологи.

"Великі дуже черги були на вокзал, на евакуаційні поїзди, тому було вирішено переобладнати перший поверх торгового центру для облаштування зони відпочинку для матерів і дітей. Крім того, потрібне було місце де дітей можна будо перевдягти. Привезли дитяче харчування... ", - каже директор департаменту молодіжної політики Дніпра Дарья Белая.

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