Територію відпочинку для матерів і дітей облаштували в одному з торгових центрів Дніпра. ВIДЕО
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В Дніпровському центрі матері і дитини щодня ночує до 150 сімей. В Дніпро їдуть люди з Харкова, Маріуполя та Херсона. В центрі люди можуть спинитися на кілька днів, допоки не вирішать, що робити далі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в тимчасовому притулку, що розташований в одному з торгових центрів Дніпра з дітьми працюють вихователі та психологи.
"Великі дуже черги були на вокзал, на евакуаційні поїзди, тому було вирішено переобладнати перший поверх торгового центру для облаштування зони відпочинку для матерів і дітей. Крім того, потрібне було місце де дітей можна будо перевдягти. Привезли дитяче харчування... ", - каже директор департаменту молодіжної політики Дніпра Дарья Белая.
Топ коментарі
+14 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар26.03.2022 17:42
+11 Anatoliy A 006b9dda
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+8 Инь Янь f32f1b38
показати весь коментар26.03.2022 17:55
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і зараз...аж душу витряхає...
Это твит о двух столах.
Я прочитал обозначив длч себя адрес , позвал жену , она прочитала и назвала тот же адрес .
Тепер для них усі ТРЦ стануть мішенню номер один. Невже незрозуміло? - для кацапів знищення генофонду це пріоритет!
"Жиріновський Шредінгера" (який водночас живий і мертвий) закликав до "хохлокосту" (і слово ж яке вигадав!) Якийсь інший пропагандон відкритим текстом каже "уничтожайте хохлят, шоб хохлы не выросли".
Продовжувати?
Треба цю статтю прибрати звідси швидко!
Як написати адмінам сайту!
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