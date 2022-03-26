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Окупанти обстріляли Харківський університет внутрішніх справ, постраждалих немає, - поліція. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю Харківського національного університету внутрішніх справ, люди не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Національної поліції в області Сергій Болвінов.

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"Обстріляли альма-матер більшої частини співробітників харківської та й української поліції, серед яких і я. На щастя, ані жертв, ані поранених немає", - зазначив він.

"Переконаний, що будівлю буде відновлено в найкоротший час. Вірю, що вже незабаром аудиторії Харківського національного університету внутрішніх справ, як і аудиторії всіх вишів України, знов наповняться світлими молодими людьми, які будуть навчатися та розвиватися заради себе та України. України вільної, сильної, чесної, яка буде прикладом демократії та розвитку для всього світу", - додав Болвінов.

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любителей вороваек не зцепило?
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26.03.2022 17:54 Відповісти
Для харьковских ментов - это личное. Предупреждаю всех колаборантов, ДРГ и прочих кадыровцев. Теперь вам не просто *****, а поперёк
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26.03.2022 18:02 Відповісти
Та это и так понятно
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26.03.2022 18:27 Відповісти
Спалити цей гендель в ім'я України!
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26.03.2022 18:42 Відповісти
 
 