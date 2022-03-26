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"Лозунг "Нет - войне" нацистский", - росТВ. ВIДЕО

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На російському телебачення заявили, що лозунг "Ні-війні" нацистський.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це сталося в ефірі кремлівського телеканалу "Россия 24".

Натомість, лозунг "Ми за мир" кремлівські прихвостні вважають правильним.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
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что тут скажешь... дебилы
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26.03.2022 18:58
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Азербаджан с байракарта нанес удар кацапским обьектам в Карабахе
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26.03.2022 19:01
+85
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26.03.2022 19:02
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Подтверждаю . Это как раз между вторжением в Венгрию и втрожением в Чехию. Тоже за мир людей танками давили.
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27.03.2022 19:30 Відповісти
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28.03.2022 04:37 Відповісти
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