"Лозунг "Нет - войне" нацистский", - росТВ. ВIДЕО
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На російському телебачення заявили, що лозунг "Ні-війні" нацистський.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це сталося в ефірі кремлівського телеканалу "Россия 24".
Натомість, лозунг "Ми за мир" кремлівські прихвостні вважають правильним.
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