"Лозунг "Нет - войне" нацистский", - росТВ. ВIДЕО

На російському телебачення заявили, що лозунг "Ні-війні" нацистський.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це сталося в ефірі кремлівського телеканалу "Россия 24".

Натомість, лозунг "Ми за мир" кремлівські прихвостні вважають правильним.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В студії пропагандиста Соловйова шукають Чорнобаївку: "Она находится в треугольнике Буча-Ирпень-Гостомель". ВIДЕО