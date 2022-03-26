25-та Січеславська бригада знищила ворожу техніку. ВIДЕО

Десантно-штурмові війська Збройних сил України знищили ворожу техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Читайте також: На Сіверщині знищена колона російських окупантів, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Десантно-штурмові війська ЗС України продовжують методично нищити ворога. Цього разу бойову роботу на відмінно провели воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади", - йдеться в повідомленні.