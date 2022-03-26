25-та Січеславська бригада знищила ворожу техніку. ВIДЕО
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Десантно-штурмові війська Збройних сил України знищили ворожу техніку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
"Десантно-штурмові війська ЗС України продовжують методично нищити ворога. Цього разу бойову роботу на відмінно провели воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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навіть ліфтам кісда у космічній наддержаві
"Вы понимаете, стоял маленкий безобидный танчик на лужайке. Никого не трогал. А эти нацисты его в хлам! Это просто звери какие-то!"