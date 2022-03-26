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25-та Січеславська бригада знищила ворожу техніку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Десантно-штурмові війська Збройних сил України знищили ворожу техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

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"Десантно-штурмові війська ЗС України продовжують методично нищити ворога. Цього разу бойову роботу на відмінно провели воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади", - йдеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+52
25-й Січеславській-респект...
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26.03.2022 19:07
+44
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26.03.2022 19:15
+27
Смерть цапам!
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26.03.2022 19:08
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25-й Січеславській-респект...
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26.03.2022 19:07 Відповісти
как сказал кисельов - в пыль и пепел.
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26.03.2022 19:15 Відповісти
Смерть цапам!
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26.03.2022 19:08 Відповісти
ліфти, Карл, ліфти!!
навіть ліфтам кісда у космічній наддержаві

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26.03.2022 19:11 Відповісти
рогозін батутами підмінить
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26.03.2022 20:05 Відповісти
Джавелин
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26.03.2022 19:12 Відповісти
Спеціально для РосТВ - щоб не напрягались з текстом:

"Вы понимаете, стоял маленкий безобидный танчик на лужайке. Никого не трогал. А эти нацисты его в хлам! Это просто звери какие-то!"
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26.03.2022 19:14 Відповісти
рассказываю прямо как пишут орки: русские танки не прячутся в жилых кварталах! Прямо так и пишут. пысдесь.
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27.03.2022 02:39 Відповісти
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26.03.2022 19:15 Відповісти
Бабах и пісюны по деревах
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26.03.2022 19:18 Відповісти
Схоже на Джавелін! На паузі дуже складно але можно розгледіти снаряд
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26.03.2022 20:24 Відповісти
Струя огня почти вертикальная
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26.03.2022 20:50 Відповісти
 
 