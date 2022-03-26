Українські воїни взяли в полон групу окупантів під час звільнення Вільхівки на Харківщині. ВIДЕО

Українські воїни під час звільнення населеного пункту Вільхівка на Харківщині взяли у полон групу російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твітері український військовий Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Звільнена Вільхівка. Окупанти в полоні у ЗСУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російських окупантів вибили із села Мала Рогань під Харковом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Откуда? - с Москвы", - нову партію російських окупантів взяли у полон в Сумах - дехто вже вдягнув цивільний одяг. ВIДЕО