Українські воїни взяли в полон групу окупантів під час звільнення Вільхівки на Харківщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни під час звільнення населеного пункту Вільхівка на Харківщині взяли у полон групу російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твітері український військовий Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Звільнена Вільхівка. Окупанти в полоні у ЗСУ".
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Откуда? - с Москвы", - нову партію російських окупантів взяли у полон в Сумах - дехто вже вдягнув цивільний одяг. ВIДЕО
Топ коментарі
+89 Василий СПРУТ
показати весь коментар26.03.2022 19:23
+88 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар26.03.2022 19:24
+78 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар26.03.2022 19:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Взяли, чи не взяли - не знаю і все.
Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского «миротворческого контингента» на территории Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, с 24 по 25 марта ВС Азербайджана нанесли 4 удара БПЛА "Bayraktar-TB 2" по подразделениям Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух
Орки ж сейчас в заграничном путешествии.
Пильнуймо московитів в Україні!
Вільхівка декілька км від сходу Харкова, батьківщина Протасів, хто з Харкова, той знає
==