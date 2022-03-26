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Українські воїни взяли в полон групу окупантів під час звільнення Вільхівки на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни під час звільнення населеного пункту Вільхівка на Харківщині взяли у полон групу російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твітері український військовий Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Звільнена Вільхівка. Окупанти в полоні у ЗСУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російських окупантів вибили із села Мала Рогань під Харковом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Откуда? - с Москвы", - нову партію російських окупантів взяли у полон в Сумах - дехто вже вдягнув цивільний одяг. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+89
Прям над ямой --- Это 5
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26.03.2022 19:23
+88
Мальчікав в трусіках прібавілась...
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26.03.2022 19:24
+78
Уже пачками пошли) Слава Украине!
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26.03.2022 19:23
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Уже пачками пошли) Слава Украине!
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26.03.2022 19:23 Відповісти
Прям над ямой --- Это 5
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26.03.2022 19:23 Відповісти
это их окопы там ещё агс 17 й залутали
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26.03.2022 19:26 Відповісти
Мальчікав в трусіках прібавілась...
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26.03.2022 19:24 Відповісти
Яких не розіп"яли "на дамбасє" в 2014 році...
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27.03.2022 11:01 Відповісти
Ну і навщо афішувати?
Взяли, чи не взяли - не знаю і все.
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26.03.2022 19:25 Відповісти
"вони тут вже прикопані були, коли ми прийшли..."
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26.03.2022 20:25 Відповісти
Ого пленных сколько, а чего некоторые в трусах?
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26.03.2022 19:25 Відповісти
то там солянка орки сру и лугандонен гротен
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26.03.2022 19:27 Відповісти
В форме ЗСУ были *********
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26.03.2022 19:28 Відповісти
может быть там этих баранов- паковали навалом в пикап и багажник
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26.03.2022 19:29 Відповісти
оказалось форму ЗСУ нужно снимать - чужое... и в трусиках балдеть, солнце светит, тепло... еще и загар появится...
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26.03.2022 20:21 Відповісти
Распинать же будут
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26.03.2022 19:29 Відповісти
То мабуть намародерене все з них зняли, одні рідні труси і оставили
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26.03.2022 19:31 Відповісти
тоже вариант
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26.03.2022 19:33 Відповісти
То вони свою форму поміняли ще в Бульбостані на бражку та інший шмурдяк...
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27.03.2022 11:09 Відповісти
Ну как чего К распятию приготовили-как скабеева любит
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26.03.2022 19:55 Відповісти
к распятию готовы.
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27.03.2022 06:02 Відповісти
Мабудь будуть "РАСПІНАТЬ" для повтого сюжету (для каналов ********** і солов"їного лайна)...
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27.03.2022 11:04 Відповісти
Зняли відосик, і в розхід.
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26.03.2022 19:25 Відповісти
Не поспішай. Спочатку треба їм язики порозв'язувати, вигрести усю нагальну інформацію, вибити з мізків все, що потрібно для наших Захисників, а вже наостанок - вибити самі мізки.
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26.03.2022 19:30 Відповісти
там еще. командование саботирует приказы пукина.
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26.03.2022 19:26 Відповісти
Так Кажуть...

Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского «миротворческого контингента» на территории Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, с 24 по 25 марта ВС Азербайджана нанесли 4 удара БПЛА "Bayraktar-TB 2" по подразделениям Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух
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26.03.2022 19:26 Відповісти
Де той Фурух знаходиться? Поряд є більші населені пункти? Бо не знайшов.
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26.03.2022 19:45 Відповісти
Байрактар и там вам, пи..., пламенный привет передает!!!!
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26.03.2022 20:54 Відповісти
РоSSийский "миротворческий" - это как людоед-вегетарианец.
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26.03.2022 22:26 Відповісти
Надо прикладом зубы повыбивать чтобы с мамкой мог нормально поговорить.
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26.03.2022 19:28 Відповісти
А хватит ли на них всех той ямки ,может пусть углубят чутка ..
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26.03.2022 19:30 Відповісти
Ну вы прям переживаете чтоб им комфортно было Утрамбуются чай не цари
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26.03.2022 19:59 Відповісти
вони звиклі до нар та помоєк...
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27.03.2022 11:13 Відповісти
Прикопати їх нафуй, вони вже остогидли.
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26.03.2022 19:30 Відповісти
привет а у нас ышо 1 т 80 пля керосина теперь искать
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26.03.2022 19:32 Відповісти
надо визы у них проверить и разрешения на огнестрел
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26.03.2022 19:33 Відповісти
И еще тест на ковид и международный сертификат прививочный проверить!
Орки ж сейчас в заграничном путешествии.
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26.03.2022 20:25 Відповісти
Років десь на п'ятнадцать.
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20.06.2022 19:46 Відповісти
Ой-ой-ой! А с утра всех пугали, что начался новый штурм и гавно вот-вот заплывет в Харьков. Как Земский (мой друг детства) говорил - ***
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26.03.2022 19:33 Відповісти
на стройку лет на 30
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26.03.2022 19:33 Відповісти
Шото хорошее они не построят (потому что криворукие и туповаты) а вот на расчистку завалов вручную, в самый раз
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26.03.2022 20:28 Відповісти
Сфоткали і прикопали!!
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26.03.2022 19:45 Відповісти
Ну или наоборот-прикопали и сфоткали
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26.03.2022 20:02 Відповісти
Посівна уже почалася!!
Пильнуймо московитів в Україні!
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26.03.2022 20:03 Відповісти
Слава Богу , слава Україні.
Вільхівка декілька км від сходу Харкова, батьківщина Протасів, хто з Харкова, той знає
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26.03.2022 20:07 Відповісти
Хватит этот мусор брать в плен, у нас уже достаточно пленных для обменов, кормить их, охранять, одевать, они потом еще устроят что-то, или не дай бог вернутся в рашку по обмену, опять оденут форму и оружие и опять их Следующий ***** который будет после ***** пошлёт к нам, не будьте наивными рашка быстро не развалится
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26.03.2022 20:28 Відповісти
Если окружённый враг точно знает, что живыми брать не будут, то будет отстреливаться до последнего, терять то нечего. Ещё нашим может вред нанести
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27.03.2022 15:16 Відповісти
так а откуда он точно знает? не сообщать просто ничего и всё, все боевые задачи - циферки 200ых округлять и всё
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27.03.2022 15:40 Відповісти
А зачем им глаза завязывают?
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26.03.2022 20:53 Відповісти
Чтоб не выкалывать.
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26.03.2022 21:58 Відповісти
Щоб не виколювати...
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27.03.2022 11:11 Відповісти
Воїни світла,воїни добра,побільше знімайте цих орків.Так приємно дивитися цей фільм,а віт такий короткометражний,дякую!
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26.03.2022 21:06 Відповісти
Я надеюсь эти хоть не будут депетать про учения. История с учениями уже не проходит.
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26.03.2022 21:12 Відповісти
******
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26.03.2022 22:14 Відповісти
Излишняя гуманность уже неуместна!
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26.03.2022 22:48 Відповісти
100500% согласен
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27.03.2022 11:59 Відповісти
Вот в этой яме их всех и прикопать...
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26.03.2022 23:39 Відповісти
маю надію, що цих виродків прикопали в тому рову
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27.03.2022 01:11 Відповісти
надо было каждого пинком под зад вниз головой толкнуть в ров и живьём закопать.... а для утрамбовки сверху танком проехать...
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27.03.2022 06:20 Відповісти
хоть нормально скрутили
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27.03.2022 08:30 Відповісти
потрібно встановити паритет: за кожну вбиту українську дитину - мінімум 100 (сто) козломордих окупанта палити живцем або на палю (як козаки робили) і в полон не брати ..., а то поять їх кофейком, жирно кормлять, свіженькі трусики ... от кацапи й лізуть ... не потрібно бути добренькими до вбивць ...

==
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27.03.2022 21:55 Відповісти
Цікаво,цей мотлох скинули в траншею чи лише полякали?
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28.03.2022 06:37 Відповісти
 
 