Евакуаційні автобуси із Маріуполя почали прибувати у Запоріжжя, - ОП. ВIДЕО

У Запоріжжя почали прибувати евакуаційні автобуси з Маріуполя, які окупанти дві доби протримали на блокпостах.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріупольці з евакуаційної колони, яка дві доби блокувалася окупантами, вже прибувають до Запоріжжя", - сказав він.

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