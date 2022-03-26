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Евакуаційні автобуси із Маріуполя почали прибувати у Запоріжжя, - ОП. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Запоріжжя почали прибувати евакуаційні автобуси з Маріуполя, які окупанти дві доби протримали на блокпостах.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріупольці з евакуаційної колони, яка дві доби блокувалася окупантами, вже прибувають до Запоріжжя", - сказав він.

Також читайте: Окупанти вивезли у невідомому напрямку персонал та пацієнтів міської лікарні Маріуполя

Автор: Богдан Гуньковський
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Суки из оп,никакой євакуации из Марика нет,только своим транмпортом или пешком до Бердянска,а єти мрази и здесь пиарятся
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26.03.2022 19:39 Відповісти
ти певно переплутав місце , де водяться мразі? я знаю що вони водяться в РФ а не в ОП
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26.03.2022 21:07 Відповісти
Закрий іпло і не волай.
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26.03.2022 21:15 Відповісти
Немножко Мариуполя
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26.03.2022 19:52 Відповісти
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26.03.2022 19:53 Відповісти
Спасателям и всем мариупольцам большое уважение. Но , когда вывезут все мирное население боюсь чтобы орки не ударили по защитникам Мариуполя каким то хим оружием.. Не зря ведь последнее время россия муссирует эту тему.
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27.03.2022 17:25 Відповісти
 
 