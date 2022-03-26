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Евакуаційні автобуси із Маріуполя почали прибувати у Запоріжжя, - ОП. ВIДЕО
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У Запоріжжя почали прибувати евакуаційні автобуси з Маріуполя, які окупанти дві доби протримали на блокпостах.
Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріупольці з евакуаційної колони, яка дві доби блокувалася окупантами, вже прибувають до Запоріжжя", - сказав він.
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