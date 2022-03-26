Українські воїни знищили гелікоптер окупантів прямо на аеродромі. ВIДЕО

У мережу потрапило відео того, як українські воїни знищують ворожий гелікоптер, який стоїть на аеродромі

Як інформує Цензор.НЕТ про це у телеграмі зазначив радник керівника МВС Антон Геращенко, опублікувавши відповіде відео.

Він підкреслив: "Ракета вражає гелікоптер окупантів на аеродромі"

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