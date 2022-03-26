УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13653 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
55 052 44
знищення (4144) ЗСУ (5730) вертоліт (711)

Українські воїни знищили гелікоптер окупантів прямо на аеродромі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапило відео того, як українські воїни знищують ворожий гелікоптер, який стоїть на аеродромі

Як інформує Цензор.НЕТ про це у телеграмі зазначив радник керівника МВС Антон Геращенко, опублікувавши відповіде відео. 

Він підкреслив: "Ракета вражає гелікоптер окупантів на аеродромі"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ нищать вертольоти РФ під Херсоном. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+47
показати весь коментар
26.03.2022 20:14
+40
Сіндром Чорнобаївки
показати весь коментар
26.03.2022 20:12
+34
Пилот теперь пехота...
показати весь коментар
26.03.2022 20:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.03.2022 20:12 Відповісти
Сіндром Чорнобаївки
показати весь коментар
26.03.2022 20:12 Відповісти
Пилот теперь пехота...
показати весь коментар
26.03.2022 20:13 Відповісти
Може безсмертный полк.
показати весь коментар
26.03.2022 20:14 Відповісти
Не зовсім так. Deadом-на-палці він стане після атаки стелс-пихотами.
показати весь коментар
26.03.2022 20:48 Відповісти
Русский ВКС иди нах.
показати весь коментар
26.03.2022 20:13 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2022 20:14 Відповісти
трохи не в теиу, але у мене ВЕЛИКЕ прохання!
Треба відритувати 2 ********* - тварюці та цого тачці!!!
https://uainfo.org/blognews/1648316904-v-krivom-roge-mazhor-nazval-zashchitnikov-ukrainy-pushechnym.html
показати весь коментар
26.03.2022 20:15 Відповісти
уже нашли его,скоро будет видео
показати весь коментар
26.03.2022 20:18 Відповісти
Какая скотина... нет слов...
показати весь коментар
26.03.2022 20:21 Відповісти
вже виключив тел.
показати весь коментар
26.03.2022 20:50 Відповісти
Да там человеческой речи нет в-о-о-обще.
Одно бл@дь и **@ть.
Орк,настоящий орк.
За такие слова в землю закопать его.
показати весь коментар
26.03.2022 22:11 Відповісти
Карма вже знайшла його
https://www.facebook.com/groups/novomoskovsk.segodnya/posts/1649788958753041/
показати весь коментар
27.03.2022 12:11 Відповісти
Хех, ну руские, ну тупые. Кто ж вертолет в поле паркует, его увидят все... Хотя с Чернобаевкой тоже не вариант 😂
показати весь коментар
26.03.2022 20:15 Відповісти
Просто кацапы не успевают копать капониры для вертолётов, потому что землекопские подразделения еще не подтянулись к линиям боестолкновений. Из-за нарушенной логистики их даже военные оркестры опережают.
показати весь коментар
26.03.2022 20:24 Відповісти
Капонір то є справжній подарунок для ЗСУ, бо надійно демаскує і знедвижує московську техніку.
показати весь коментар
26.03.2022 23:37 Відповісти
это не честно - на земле каждый сможет.
показати весь коментар
26.03.2022 20:20 Відповісти
За місяць боїв втратити два авіаційні полки повністю, такого в історії військового мистецтва останніх часів не було.

На сьогоднішній день ми можемо твердо констатувати, що росія не спроможна контролювати наш повітряний простір, вони не спроможні діяти навіть окремими літаками, тому що ті літаки як тільки заходять у зону враження тактичними засобами протиповітряної оборони практично всі знищуються. Тому ворожа авіація діє тільки на окремих напрямках, або піддає варварським бомбардуванням наших населених пунктів, наших міст і сіл. Це не бойові дії, це акти тероризму І вони діють дуже обережно, намагаючись уникнути підходу в зону дії наших тактичних засобів.

Така сама ситуація навіть гірша щодо гелікоптерів, які просто винищуються тому що захисту від Стінгерів попри те, що це зброя, яка була створена ще п'ятдесят років тому так і не існує. Росіяни, попри те що наробили купу залізяччя, вони так і не спромоглися створити будь якої ефективної контрзброї, або контрзасобів, які б дозволяли їм уникати знищення від ракет Стінгер. Тому ситуація у повітрі для нас є стримано оптимістична. Натомість нам ще дуже важко і ми не можемо гарантувати повне знищення крилатих ракет, або ракет класу Іскандер, які долітають до нашої території.

https://www.youtube.com/watch?v=QTvZVqYp1xQ
показати весь коментар
26.03.2022 20:20 Відповісти
пока у нас расчетов не хватает. Дивайсов достаточно, а рук не хватает. И это проблема. Причем, физические данные для расчета ПЗРК - не главное.
показати весь коментар
26.03.2022 20:33 Відповісти
Стінгер в руках патріота шаленна зброя!
показати весь коментар
26.03.2022 20:52 Відповісти
Может решётку на вертолёты поставить? Танкам, конечно, не помогло - но может с вертолётами прокатит? А уж сколько фублей на этом попилить можно...
показати весь коментар
26.03.2022 21:13 Відповісти
краса неописуемая !!!!
показати весь коментар
26.03.2022 20:23 Відповісти
Дивно що його тракторні війська не встигли прибрати але так також файно
показати весь коментар
26.03.2022 20:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6mLR8FR9WSw&ab_channel=PSTV
показати весь коментар
26.03.2022 20:32 Відповісти
Кілька днів тому було відео, де чотирьох у небі знищили.

Я це відео разів сто передивилась, красівоє.
показати весь коментар
26.03.2022 20:34 Відповісти
Боюся ви 100 разів передивились відео з гри, Арма здається.
показати весь коментар
26.03.2022 20:51 Відповісти
Майже так. Під тим відео в описі було вказано, що це візуалізація повідомлення. Швидше за все ті 4 гелікоптери були збиті не в одному бою, що однак не зменшує внесок ЗСУ в нашу перемогу.
показати весь коментар
26.03.2022 21:00 Відповісти
Там рузкій корабль
показати весь коментар
26.03.2022 21:17 Відповісти
Ой, Дупогляд! Не сміши мої пуанти! Боіться воно.

Це вам ***** мультики показує, а наше ЗСУ іпашить ваші гівнокрили за хвилину 4 штучки та й у пекло.
показати весь коментар
26.03.2022 21:15 Відповісти
Я вас ображав? Фільтруйте інформацію яку отримуєте, шапками не закидаємо.
показати весь коментар
26.03.2022 21:22 Відповісти
Пішло геть
показати весь коментар
26.03.2022 21:28 Відповісти
не трогайте її, не виводьте із ейфорії
показати весь коментар
28.03.2022 10:06 Відповісти
не трогайте її, не виводьте із ейфорії
показати весь коментар
28.03.2022 10:06 Відповісти
незабаром 9 травня, суттєве поповнення безсметного полку новими метвяками.
показати весь коментар
26.03.2022 20:35 Відповісти
Владек, раскручивать свой канал на ...
Сам поймещ, или подсказать надо?
показати весь коментар
26.03.2022 20:39 Відповісти
Слева из под хаты стрелок ****** с рпг,браво
показати весь коментар
26.03.2022 20:46 Відповісти
Шкода - що не було можливості його "приватизувати".
показати весь коментар
26.03.2022 20:51 Відповісти
Тихо на поле стоял вертолёт,
думал что дрон его тут не найдёт.
Тихо навёлся умный прицел,
нет вертолёта, а как мягко сел.
показати весь коментар
26.03.2022 21:15 Відповісти
На заднем фоне содат спит, служба идет
показати весь коментар
26.03.2022 21:24 Відповісти
Теперь подложит под голову спинку сиденья или чей-то сапог.
показати весь коментар
26.03.2022 22:46 Відповісти
 
 