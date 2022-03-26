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біженці (1028) евакуація (1928) Верещук (606)

Всі 10 погоджених на 26 березня гуманітарних коридорів спрацювали. Евакуйовано 5208 людей, - Верещук. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На суботу, 26 березня було погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей у безпеку. З них спрацювали всі 10. У безпечні місця евакуйовано 5208 людей.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Всі 10 погоджених на 26 березня гуманітарних коридорів спрацювали. Евакуйовано 5208 людей, - Верещук 01Так, за її словами з осадженого Маріуполя до Запоріжжі на власному транспорті доїхала 331 людина. Також до Запоріжжя привезли тих евакуйованих, які були затримані окупантами у Бердянську. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На сьогодні в Україні погоджено 10 гуманітарних коридорів, - Верещук. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 25 березня по двох гуманітарних коридорах евакуйовано 7331 людину, - Верещук. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
Вот...пошла жара.

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26.03.2022 22:44
+1
У Львові не розмовляють мокшанською.Попався панікер.
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26.03.2022 22:31
+1
На жаль, розмовляють і досить багато
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26.03.2022 22:39
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внимание. ****** по Львову. тут не безопасно.
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26.03.2022 22:26 Відповісти
У Львові не розмовляють мокшанською.Попався панікер.
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26.03.2022 22:31 Відповісти
На жаль, розмовляють і досить багато
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26.03.2022 22:39 Відповісти
Турків цікавить лише бабло. З них такий же гарант безпеки, як із гівна - куля. Справжні союзники - лише ідейні.

"Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу оголосив, що російські олігархи, чиє майно потрапило в санкційний список ЄС після військового вторгнення РФ в Україну, можуть продовжити діяльність у Туреччині.
Він про це заявив, відповідаючи на запитання американського каналу SNBC на Дохійському форумі у Катарі.
"Ми запроваджуємо ті санкції, які схвалила ООН. Тож якщо хтось з росіян хоче приїхати до Туреччини, він може приїхати до Туреччини, не проблема. Якщо хтось з олігархів хоче робити бізнес у Туреччині, і якщо цей бізнес легальний та не суперечить міжнародному праву - то я це розгляну (надання права на ведення бізнесу такому громадянину РФ)", - заявив міністр.
Таке запитання поставили Чавушоглу через те, що до Туреччини припливли дві яхти російського мільярдера Романа Абрамовича. Олігарх встиг їх вивести з європейських портів." ©
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26.03.2022 22:34 Відповісти
Бабло всех интересует.
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26.03.2022 22:40 Відповісти
Очень много нужно помощи Харькову. Здесь есть волонтеры, причем самоорганизованные, но им не хватает транспорта и топлива на развоз по адресам. Причем развоз осуществляется только по критическим случаям и постоянный по лежачим больным и детям.
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26.03.2022 22:34 Відповісти
Вот...пошла жара.

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26.03.2022 22:44 Відповісти
Баку респект и уважуха! У плешивого пусть еще бошка дімится и за Армению!
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26.03.2022 22:55 Відповісти
 
 