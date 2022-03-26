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Знімальна група Sky News потрапила під обстріли російських окупантів у Чернігові. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Команда журналістів Sky News потрапила під обстріл російськими окупантами у Чернігові.
Пізніше Sky News оприлюднили відео, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що у Чернігові почали використовувати пішохідний міст для пересування людей та гуманітарної допомоги в обох напрямках через річку Десна, проте війська РФ почали обстрілювати і його.
Топ коментарі
+5 Антип61
показати весь коментар26.03.2022 23:18
+4 Дмитрий Иванов b4dbe8ca
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+1 wittmann1980
показати весь коментар26.03.2022 23:07
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