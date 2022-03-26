Знімальна група Sky News потрапила під обстріли російських окупантів у Чернігові. ВIДЕО

Команда журналістів Sky News потрапила під обстріл російськими окупантами у Чернігові.

Пізніше Sky News оприлюднили відео, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що у Чернігові почали використовувати пішохідний міст для пересування людей та гуманітарної допомоги в обох напрямках через річку Десна, проте війська РФ почали обстрілювати і його.

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