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Знімальна група Sky News потрапила під обстріли російських окупантів у Чернігові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Команда журналістів Sky News потрапила під обстріл російськими окупантами у Чернігові.

Пізніше Sky News оприлюднили відео, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що у Чернігові почали використовувати пішохідний міст для пересування людей та гуманітарної допомоги в обох напрямках через річку Десна, проте війська РФ почали обстрілювати і його.

Також читайте: Чернігів рознесено вщент. В місті залишилося менше половини жителів. 44 важко поранені потребують евакуації, - мер Атрошенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
А надо просто окунуть путлера в освяченную серную кислоту и все станет предельно ясно!
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26.03.2022 23:18
+4
Адекватные люди уже все поняли. Папа Римский боится заявить, что путлер это антихрист. Я хоть и агностик, но черт возьми очень много совпадений
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26.03.2022 23:10
+1
"Орки", для военных рф, это просто какой то комплимент уже.
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26.03.2022 23:07
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Чотири картинки:

Изображение дьявола. Фрагмент фрески с бенедектинского монастиря Помпоза.



Фреска "Похороны сатаны", 14 век.



Военный храм путина. Он черный. Это анти-храм.



Главная икона в "храме": изображение Люцифера.

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26.03.2022 23:06 Відповісти
Адекватные люди уже все поняли. Папа Римский боится заявить, что путлер это антихрист. Я хоть и агностик, но черт возьми очень много совпадений
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26.03.2022 23:10 Відповісти
А надо просто окунуть путлера в освяченную серную кислоту и все станет предельно ясно!
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26.03.2022 23:18 Відповісти
темный
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26.03.2022 23:47 Відповісти
Чого усі вчепилися до бідолашного Люцифера? Це просто таке римське ім'я - Світлоносний. Таке саме, як Луцилла чи будь-яке. І доля в цього бідолахи нещаслива. Його б пожаліти і прихистити, дивись, він мо й на путя став
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26.03.2022 23:39 Відповісти
Мурашки поза шкірою...так, путлер - це пришестя антихриста
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27.03.2022 00:59 Відповісти
"Орки", для военных рф, это просто какой то комплимент уже.
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26.03.2022 23:07 Відповісти
Гімно кацапське в ********** живе в гімні і скрізь суне шоб понасирать як в себе в лаптєстані. З цим лайном ніколи небуде у нас нічого спільного і ніяких хароших рюскіх. Кацап-це гімно а не людина
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26.03.2022 23:15 Відповісти
Чернігів так і не побачив Стінгерів. Київ просто не розуміє що після падіння Чернігова, орки з півночі можуть піти просто уздовж Дніпра
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26.03.2022 23:54 Відповісти
Так, Чернігів майже знищено навідміну від Києва, який майже не постраждав...
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27.03.2022 01:02 Відповісти
Страшно, аж жуть. А ниче, что они уже недалеко от Броваров, причем далеко не первый день?
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27.03.2022 15:25 Відповісти
 
 