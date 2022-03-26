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Відповідь російським окупантам в Україні буде одна - ненависть та презирство, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що відповідь російським військам в Україні буде одна - ненависть та презирство.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+13 Семен Шкаралупа
показати весь коментар26.03.2022 23:11
+9 Совестно за Брата
показати весь коментар26.03.2022 23:11
+7 Kucher
показати весь коментар26.03.2022 23:15
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Дивіться, які справжні білоруси круті)
Март: взять 3 кг сахара в одни руки.
Апрель: занять очередь в 3 часа ночи.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 25 марта это 4862 погибший
пока всё по плану
https://t.me/generalsvr2/146
Так случилось и в этот раз. Во время своего визита, Байден встретился с лидерами ведущих европейских стран, главами континентальных институций и между прочим, провел неравноценные переговоры, что для лидера сверхдержавы - исключительный случай. В данном случае президент США провел переговоры с министром иностранных дел Украины. Этот жест надо понимать, поскольку обычно переговоры проходят между официальными лицами равного уровня, например - министрами иностранных дел или в исключительном случае, во время визита в страну, в знак своего особого расположения, первое лицо принимающей стороны, может дать аудиенцию министру - гостю, но в данном случае ситуация оказалась крайне необычной и это говорит о том, как США относятся к Украине и ее борьбе, исполненной беспрецедентного мужества.
И вот после этой длинной серии встреч и переговоров, Джо Байден сделал заявление, в котором было несколько важных посылов, некоторые из которых оказались по-настоящему, беспрецедентными. Полная поддержка Украины, в ее борьбе с российской агрессией, была ожидаемой и действительно, президент США заверил в том, что наша страна будет получать все необходимое, для ведения эффективной и современной войны с агрессором, а кроме того, были согласованы нюансы следующего пакета санкций, в отношении рф. США учтут пожелания Украины, которые направлены на отсечение обходных путей, которыми россияне могут воспользоваться для минимизации ущерба от санкций. Но кроме того, президент США сказал кое-что крайне необычное.
Так, в ходе своего заявления, Байден в очередной раз назвал прутина мудаком, но главное, он высказал мнение в таком виде, в каком его никогда не делают лидеры демократических стран. В частности он сказал следующее:
«Диктатор, который хочет возродить давно умершую империю, никогда этого не сможет добиться. Свободный люди этого никогда не поддержат. Свободные люди отказываются жить в мире, где царит темнота. Мы стремимся к свету, к демократии, к свободе возможностей. Этот человек не может оставаться у власти. Благослови Господь наших защитников и нашу свободу!»
Это - не только четкая и ясная позиция, но и аванс тем силам в рф, которые решатся ликвидировать прутина и его свихнувшуся шайку. Президент публично дал этим силам кар-бланш и авансом признал правильность любых мероприятий, которые приведут к смещению или ликвидации Прутина. В москве это поняли сразу тем более, что там сейчас и так идет сплошная чистка окружения диктатора. Исчезнувшие публичные лица и массовые увольнения персонала служб, занятых обслуживанием прутина - тому подтверждение. А то, что подача попала в цель, подтверждает почти мгновенная реакция пресс-алкаше Прутина - Димона Пескова. В ответ на заявление Байдена, он сказал следующее:
«Не Байдену это решать. Президента России выбирают россияне».
Только вот всем давно и хорошо известно, что за выборы происходят в рф и где рисуют результаты этих выборов. Но молниеносность реакции говорит о том, что этот посыл в окружение рутина, там поняли тут же. Ну а второй момент, на который мы обратили внимания, заключается в следующей фразе Байдена.\:
«Это борьба между мировым порядком, основанным на правилах и законах, и грубой силой. Нам нужно готовить себя к длительной борьбе, мы не победим за день или месяц».
Тем самым, президнт США подтвердил то, о чем мы пишем уже какое-то время. Война роZZии в Украине, является всего лишь эпизоком большой драки, целью которой является уничтожение путинской диктатуры и судя по орудиям , которыми это делается, речь идет и об уничтожении роZZии, как геополитической сущности. Понятно, что это займет определенное время, но и совок развалился не за один день. Правда у совка и силенок было побольше. Но в этой части речи Байдена важно то, что конечные цели всех этих мероприятий - глобальные и Штаты не намерены останавливаться до тех пор, пока они не будут достигнуты и это - важно. Другой игры ни для прутина, ни для роZZии уже нет
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
- Ці емоції не є необхідною і, тим більше, не є достатньою умовою. - Достатньо знешкоджувати (знищувати) загарбників.
Якщо скоординувати дії протестувальників з ЗСУ, то міг би бути приблизно такий сценарій:
1. Люди збираються на мітинг протесту і мітинг цей наближається до окупантів, а окупанти стоять компактними групами в центрі міста на площі чи десь в іншому місці.
2. Артилерія ЗСУ отримує (від когось із мітингарів) точні координати місць (вказані точками на картах Google), де стоять групи окупантів, радіус цих груп, приблизну кількість осіб в них... Але мітингарі від цих груп окупантів тримаються на відстані не менше 50 м (окупанти самі намагаються відганяти мітингарів від себе і розганяти їх, стріляючи в повітря чи навіть у мітингарів)...
3. Під наглядом непомітного безпілотника, наприклад, Байрактара з великої висоти або меншого апарата з меншої висоти, або навіть без участі безпілотника, але з участю інформації від мітингарів артилерія ЗСУ завдає точних ударів по визначених групах окупантів, завдаючи їм несподіваних втрат і сіючи серед них паніку і хаос.
4. В процесі обстрілу артилерія і координатори мітингу корегують вогонь і по завершенні обстрілу мітингарі знають, що обстріл завершено (обмін сигналами з артою).
5. Якщо обстріл виявився успішним, мітингарі бачать це, тоді вони стрімко підбігають до залишків окупантів, беруть зброю у вбитих окупантів і з її допомогою знешкоджують рештки окупантів.
Отакий опір, думаю, буде ефективним і успішним, тобто, результативним. Такий опір зможе досягти своїх цілей - звільнення від окупантів.
Мітингарі все одно ВЖЕ РИЗИКУЮТЬ собою. Навіть люди в окупації, які не виходять на мітинги, все одно є під загрозою розправ чи навіть знищення з боку окупантів. Однак без співпраці з ЗСУ люди в окупації ризикують без користі для себе і для України. А якщо співпраця є (буде), то і користь є (буде).
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Цитата:
>>> "В населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів. Здійснюють обшуки в будинках з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей. Мають місце численні факти викрадення жінок та катування місцевих жителів." - Джерело: https://censor.net/ua/n3328855