"Это была славная охота", - шеврон знищеного російського окупанта. ВIДЕО

Ліквідований російський окупант прийшов на українську землю з промовистим шевроном "Это была славная охота".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі ресурс "Київ Оперативний"

"Полювання було славне, але не для колишнього власника шеврона", - зазначається у повідомленні.

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