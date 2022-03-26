"Это была славная охота", - шеврон знищеного російського окупанта. ВIДЕО
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Ліквідований російський окупант прийшов на українську землю з промовистим шевроном "Это была славная охота".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі ресурс "Київ Оперативний"
"Полювання було славне, але не для колишнього власника шеврона", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+59 Павло ШОвте
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кстати, также Дибич разработал логотип Аненербе и кресты для офицеров СС.
фабрики Босса просто были привлечены к пошиву формы, как и многие другие.
спасибо константен
Український гімн у виконанні хору орків - взагалі вогонь. )
А так вони ведуть себе до попадання в полон:
https://www.youtube.com/watch?v=MFAIYS5FZKI