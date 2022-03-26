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Білорусь (5973) Київська область (3133) добровольці (780)

"Разъ#башили сегодня орков", - у звільненні села Лук'янівка на Київщині брали участь білоруські добровольці. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У звільненні села Лук'янівка у Київській області брали участь і білоруські добровольці.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео за участю білорусів розповсюджене у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни звільнили село Лук'янівка на Київщині. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+32
Така русофобія мені подобається
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26.03.2022 23:49
+20
Стосовно ліпучки - "Акела промахнувся")))
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26.03.2022 23:47
+16
Я так розумію, що російські війська в Україні не мають російської державної символіки?
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26.03.2022 23:51
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Стосовно ліпучки - "Акела промахнувся")))
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26.03.2022 23:47 Відповісти
Така русофобія мені подобається
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26.03.2022 23:49 Відповісти
Цапофобія-до Русі вони не мають жодного відношення.
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27.03.2022 00:46 Відповісти
Я так розумію, що російські війська в Україні не мають російської державної символіки?
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26.03.2022 23:51 Відповісти
Горят и подыхают они одинаково, шо с символикой, шо без
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27.03.2022 15:28 Відповісти
Глава самопровозглашенного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подписал указ о введении в регионе военного положения.

Ранее в минобороны России заявили, что в зону ответственности российских миротворцев вошла азербайджанская армия.

Власти Нагорного Карабаха попросили Россию увеличить в регионе численность миротворцев.

При этом министерство обороны Азербайджана заявляет, что армянские военные попытались совершить диверсию против азербайджанской армии.
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26.03.2022 23:53 Відповісти
Білоруські, чеченські, австралійські. З якою метою підкреслювати ідентичність? А якщо серед них втрапиться Представник Галактичної Спілки Крабоподібних Змієящурів?
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26.03.2022 23:55 Відповісти
Як пополював?
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27.03.2022 00:00 Відповісти
Білорусам залік!
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27.03.2022 00:09 Відповісти
Вкиди українських інфоресурсів щодо білорусів зрозумілі.
Дуже намагаються вкласти в голови, що друзі, типу. Бо побачили, що цих падлюк ненавидять.

Щодо мене - мимо.
Кілька чоловік ролі не грає. Взагалі.

смердюча білорашка, в якої руки по лікоть в крові українців, має бути покарана так, як і рашка.

Нема вам прощення, виродки, і не буде.
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27.03.2022 01:24 Відповісти
Не то видео вставили. Ау, редакция!
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27.03.2022 04:33 Відповісти
 
 