"Разъ#башили сегодня орков", - у звільненні села Лук'янівка на Київщині брали участь білоруські добровольці. ВIДЕО

У звільненні села Лук'янівка у Київській області брали участь і білоруські добровольці.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео за участю білорусів розповсюджене у соцмережах.

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