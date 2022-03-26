"Разъ#башили сегодня орков", - у звільненні села Лук'янівка на Київщині брали участь білоруські добровольці. ВIДЕО
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У звільненні села Лук'янівка у Київській області брали участь і білоруські добровольці.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео за участю білорусів розповсюджене у соцмережах.
Топ коментарі
+32 Анжей b106d7a9
показати весь коментар26.03.2022 23:49
+20 Gyro
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+16 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар26.03.2022 23:51
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Ранее в минобороны России заявили, что в зону ответственности российских миротворцев вошла азербайджанская армия.
Власти Нагорного Карабаха попросили Россию увеличить в регионе численность миротворцев.
При этом министерство обороны Азербайджана заявляет, что армянские военные попытались совершить диверсию против азербайджанской армии.
Дуже намагаються вкласти в голови, що друзі, типу. Бо побачили, що цих падлюк ненавидять.
Щодо мене - мимо.
Кілька чоловік ролі не грає. Взагалі.
смердюча білорашка, в якої руки по лікоть в крові українців, має бути покарана так, як і рашка.
Нема вам прощення, виродки, і не буде.