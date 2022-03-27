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Сумська область (2215) звільнення (1511) ЗСУ (5733)

Звільнення українського села на Сумщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапили кадри того, як українські воїни звільняють село в Сумській області від російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри звільнення опубліковані у соцмережах. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські війська звільнили населенні пункти Славгород та Краснопілля на Сумщині, - Гончаренко

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+39
Москальня заняла свою привычную позу - мордой в землю. Холопы поменяли хозяина).
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27.03.2022 00:00
+28
Найкращій надобранічь. Як дід Панас в дитинстві.
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27.03.2022 00:02
+19
Отака х..ня Малята!!!
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27.03.2022 00:07
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Москальня заняла свою привычную позу - мордой в землю. Холопы поменяли хозяина).
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27.03.2022 00:00 Відповісти
ще б краще той мотлох на 2 метри у землю
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27.03.2022 00:09 Відповісти
привычная поза москалей - раком, снявши штаны.
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27.03.2022 02:13 Відповісти
Найкращій надобранічь. Як дід Панас в дитинстві.
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27.03.2022 00:02 Відповісти
Отака х..ня Малята!!!
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27.03.2022 00:07 Відповісти
Нє, не в тому сенсі. Це найкраще заспокійливе і снодійне.
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27.03.2022 00:11 Відповісти
Абхазия напала на Украину. Вторые после россии
Шанс Грузинам теперь, вернуть свои территории
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27.03.2022 00:04 Відповісти
Вот
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/8128
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27.03.2022 00:05 Відповісти
Абхєзи срані.Це взагалі чортівня якась.Більше всього на Кавказі знищили саме цих абхезів,більше мільйона.Їх у Туреччені мешкає під 10 мільйонів,як і кримських татар.А у Абхазії та по всій Московії залишилось біля 100 000.Уроди вони безмозглі.
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27.03.2022 00:30 Відповісти
Ви серьозно? Я взагалі не вояк, але так звільнювати я б напевно зміг
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27.03.2022 00:04 Відповісти
Посмотрите реальную войну, за село
https://www.youtube.com/watch?v=FjynUyPsPcs

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27.03.2022 00:07 Відповісти
"Таланти" сподобались. Від мене - "Так"
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27.03.2022 00:18 Відповісти
Большое спасибо за видео! Советую всем посмотреть.
Как я понял уже и Тигр кацапский и камазы используют.
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27.03.2022 00:39 Відповісти
Скоро й «Красуху» будуть, от тільки партнери України її швиденько проаналізують і зроблять висновки
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27.03.2022 00:49 Відповісти
Тут прикольно то что подразделение использует скорее всего то что само захватило. А касаемо "Красухи" спорный вопрос. Не настолько оно эффективное. Лучше западные системы использовать.
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27.03.2022 00:56 Відповісти
Красуха-4 уже в Англии. Британцы её уже дербанят на винтики.
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27.03.2022 07:23 Відповісти
Ото ж. Саме це я й мав на увазі 😏
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27.03.2022 15:33 Відповісти
Ютуб не дает посмотреть, требует верифицировать возраст - ввести данные карточки. Сайпали, мля.
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27.03.2022 02:14 Відповісти
Ждем видео. Серьезно. Смайлов наставим.
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27.03.2022 00:16 Відповісти
у тебя претензии к освобождению села?
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27.03.2022 00:32 Відповісти
В мене претензії до твоєї псячої мови. Це спочатку.
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27.03.2022 00:34 Відповісти
да ти шо? ось ти вирішив до мене до.. колупатися? тому, що я пишу частише російською, ніж українською?
Ось це все що акк, з якого їде наброс може написати? Ні? ось реально?
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27.03.2022 00:48 Відповісти
По-перше, це ти до мене доколупався, по-друге, десь дописів 20 тому і раніше я писав взагалі майже все російською, по-трет'є я сам трохи не розумію - навіщо я тобі відписую
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27.03.2022 00:55 Відповісти
чоловиче, ти чи є бот москальский-звісо з гугл траслейтом, чи ти є тормоз
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27.03.2022 00:50 Відповісти
То перевір мене на гугл-транслейт чи на мову
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27.03.2022 00:57 Відповісти
тобі показали пару дрібнеееееееееееееееееньких епізодів, фактично нічого, а ти вже Рембо
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27.03.2022 00:54 Відповісти
Одразу бачу, що до тебе мені далеко
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27.03.2022 00:59 Відповісти
Авжеж, ви від скромнощів не загинете
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27.03.2022 01:22 Відповісти
Навіть не сподівався. Лише задля пидтримки вашої поважної думки.
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27.03.2022 01:26 Відповісти
Красави! Ну красави ж! Що тут скажеш... Хлопці наче на прогулянку вийшли.
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27.03.2022 00:18 Відповісти
Ruzke kurwy
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27.03.2022 00:29 Відповісти
я правильно увидел-а орки без броников? просто мясо?
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27.03.2022 00:34 Відповісти
Скоріше всього роззброїли і амуніцію теж зняли.
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27.03.2022 00:37 Відповісти
З броніками. Там фраза була: "Давай розшнуровуєм броніки"
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27.03.2022 00:45 Відповісти
БРАВО !!!
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27.03.2022 00:39 Відповісти
Цапів в полон не треба брати.
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27.03.2022 00:58 Відповісти
надо, менять на наших.
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27.03.2022 02:15 Відповісти
ЧУДОВО !!!
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27.03.2022 01:15 Відповісти
Якщо кацап чинить навіть мінімальний опір - він не повинен потрапляти в полон живим . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ.
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27.03.2022 01:50 Відповісти
Я все розумію, браття, а можно їх сходу всіх на швабру, щоб не гвалтувати наших дівчат
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27.03.2022 02:17 Відповісти
Не когда не думал что буду радоваться таким видео.
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27.03.2022 04:50 Відповісти
 
 