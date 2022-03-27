Звільнення українського села на Сумщині. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як українські воїни звільняють село в Сумській області від російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри звільнення опубліковані у соцмережах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські війська звільнили населенні пункти Славгород та Краснопілля на Сумщині, - Гончаренко