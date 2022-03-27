Звільнення українського села на Сумщині. ВIДЕО
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У мережу потрапили кадри того, як українські воїни звільняють село в Сумській області від російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри звільнення опубліковані у соцмережах.
Топ коментарі
+39 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар27.03.2022 00:00
+28 вставай
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+19 Cocos. ua
показати весь коментар27.03.2022 00:07
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Шанс Грузинам теперь, вернуть свои территории
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/8128
https://www.youtube.com/watch?v=FjynUyPsPcs
Как я понял уже и Тигр кацапский и камазы используют.
Ось це все що акк, з якого їде наброс може написати? Ні? ось реально?