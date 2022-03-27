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У звільнений Тростянець спрямована колона гуманітарної допомоги, - Сумська ОВА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ввечері 26 березня у звільнений Тростянець була спрямована колона гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

Автор: Роман Свиридович
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Многие в Украине и не только в Украине не могут понять почему русские не верят в реальные факты в которые их тыкают харей и продолжают нести бред, который в голове здравомыслящего человека попросту не укладывается в голове.
На протяжении 8-ми лет я изучал поведение этих животных и сделал для себя следующие выводы.

1 - Если и верят русские, то далеко не путину и не своим чиновникам как кому то может показаться, а кремлевским пропагандистам которые втерлись русским в друзья и долгое время в этом статусе перебывают. Кому будет вата доверять - незнакомому украинцу или старому другу соловьеву? Кремлевские пропагандисты долгое время сливались со своей публикой, вливались в доверие и формировали у пипла соответствующие - систему мышления, поведение и мировоззрение подобное собственному.

2 - русские не поверят в те или иные факты если не получат подтверждения от пропагандистов. Именно поэтому они всегда ищут доказательства и даже когда им предоставить кучу доказательств, это их не удовлетворит. Единственные лица которым они поверят безоговорочно, это пропагандисты.

3 - Допустим что с экранов пропадут киселев, скобеева, попов и прочие пропагандисты, а на их место придут другие пропагандисты, у русских начнется умственное голодание, практически ломка, животная тоска за своими старыми друзьями и только пережив эту ломку, начнется выздоровление.

Поэтому, миру нужно в первую очередь избавить русских от пропагандистов которых пипл считает старыми друзьями которым можно доверять
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27.03.2022 01:54 Відповісти
Я вже була свідком цього процесу тут, в Україні. Після відключення каналів мертвечука деякі шанувальники "руцкого міра" страждали "ломкою" тиждень, після - подсіли на канал "Україна24", зараз їхнє світосприйняття змінюється разом зі змінами в політиці мовлення канала "Україна24". Як результат - маємо звичайних українських патріотів.
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27.03.2022 05:25 Відповісти
Орки ніяк не можуть зрозуміти, що коли вони встають з колін, українці застібають ширінки.
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27.03.2022 01:54 Відповісти
Молодцы! Слава ЗСУ!
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27.03.2022 02:11 Відповісти
 
 