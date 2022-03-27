У звільнений Тростянець спрямована колона гуманітарної допомоги, - Сумська ОВА. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ввечері 26 березня у звільнений Тростянець була спрямована колона гуманітарної допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
На протяжении 8-ми лет я изучал поведение этих животных и сделал для себя следующие выводы.
1 - Если и верят русские, то далеко не путину и не своим чиновникам как кому то может показаться, а кремлевским пропагандистам которые втерлись русским в друзья и долгое время в этом статусе перебывают. Кому будет вата доверять - незнакомому украинцу или старому другу соловьеву? Кремлевские пропагандисты долгое время сливались со своей публикой, вливались в доверие и формировали у пипла соответствующие - систему мышления, поведение и мировоззрение подобное собственному.
2 - русские не поверят в те или иные факты если не получат подтверждения от пропагандистов. Именно поэтому они всегда ищут доказательства и даже когда им предоставить кучу доказательств, это их не удовлетворит. Единственные лица которым они поверят безоговорочно, это пропагандисты.
3 - Допустим что с экранов пропадут киселев, скобеева, попов и прочие пропагандисты, а на их место придут другие пропагандисты, у русских начнется умственное голодание, практически ломка, животная тоска за своими старыми друзьями и только пережив эту ломку, начнется выздоровление.
Поэтому, миру нужно в первую очередь избавить русских от пропагандистов которых пипл считает старыми друзьями которым можно доверять