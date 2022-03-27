Славутич окуповано, троє людей загинули, - мер Фомічев. ВIДЕО

Місто-супутник ЧАЕС Славутич на Київщині було змушене припинити оборону після трьох днів спротиву.

Про це міський голова Юрій Фомічев поінформував у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Славутич із сьогоднішнього дня – в окупації. Ми стійко захищали наше місто. Три дні тому ми отримали ультиматум здатися без бою, але наші військові, наша Нацполіція прийняли рішення відстоювати місто. Вони не могли по-іншому, вони військові, вони для цього і працюють. ... Наші сили були нерівні", – сказав він.

За словами Фомічева, рішення припинити оборону було пов'язане із необхідністю зберегти життя містян.

"Ми маємо загиблих, це правда. Наразі підтверджено три смерті. Не всіх ми ще упізнали. Тому звертаюся до рідних та близьких, тих, хто, можливо, знає загиблих: зателефонуйте до лікарні і допоможіть упізнати людей, хто це, їхні прізвища, хто вони такі є. Серед них є і мирні жителі", – пояснив Фомічев.

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Він розповів, що з окупантами ведуть переговори про евакуацію жителів Славутича, і "усі охочі покинути місто зможуть це зробити".