Славутич окуповано, троє людей загинули, - мер Фомічев. ВIДЕО
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Місто-супутник ЧАЕС Славутич на Київщині було змушене припинити оборону після трьох днів спротиву.
Про це міський голова Юрій Фомічев поінформував у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Славутич із сьогоднішнього дня – в окупації. Ми стійко захищали наше місто. Три дні тому ми отримали ультиматум здатися без бою, але наші військові, наша Нацполіція прийняли рішення відстоювати місто. Вони не могли по-іншому, вони військові, вони для цього і працюють. ... Наші сили були нерівні", – сказав він.
За словами Фомічева, рішення припинити оборону було пов'язане із необхідністю зберегти життя містян.
"Ми маємо загиблих, це правда. Наразі підтверджено три смерті. Не всіх ми ще упізнали. Тому звертаюся до рідних та близьких, тих, хто, можливо, знає загиблих: зателефонуйте до лікарні і допоможіть упізнати людей, хто це, їхні прізвища, хто вони такі є. Серед них є і мирні жителі", – пояснив Фомічев.
Він розповів, що з окупантами ведуть переговори про евакуацію жителів Славутича, і "усі охочі покинути місто зможуть це зробити".
Будь ласка, зачекайте...
А чому населення не все евакуювали ?
тому що не було можливості.
Піди краще сміття винеси.
І чому населення саме не евакуювалося?
Чому завжди хтось комусь "должен".
І крім того, треба було перекрити кілька шляхів, і місто було би наше.
По-друге, ви багато навоюєте з АК-74 проти самого галімєнького БТРа?
Тероборона з автоматами нічого не зробить бронечастинам. Коктейлі молотова до речі теж.
Ви ж не зрадофілка наскільки я помітив, не зрозумів ваш комент.
Я раніше, з власного досвіду, наголошувала, яке бридке відчуття виникає від окупації, коли знімають твої прапори, топчуть землю. Але не всі навіть намагались це зрозуміти.
Буде армія - ми вернемо свої землі. Не буде армії - втратимо, те що є.
Цинічно, але я з цією стратегією цілком згодний.
2 мин
тобто мер українського міста атомників Славутича екс-регіонал Фомічьов вступив у змову з окупантами і пообіцяв їм, що містяни добровільну складуть зброю.
я правильно все зрозумів???
"Коли ворог підійшов до міста, коли почалися обстріли житлових кварталів, було ухвалене рішення - не прикриватися мирними жителями, не входити в місто, як і домовлялися із самого початку", - розповів Фомічов. https://t.me/operativnoZSU/15781
Ця інформація не є офіційною - 27 березня у Київській області не заплановано жодного "зеленого коридору".
Кулеба попросив усіх мешканців Київщини і зокрема Славутича поставитися до цього відповідально та не долучатися до сумнівних евакуаційних рейсів.
Також, на цій сторінці Славутицької міської ради збирають кошти.🧐
https://t.me/operativnoZSU/15881
Вот что бывает когда голосуют по приколу за президента и ВР
А якщо чесно, то не було там ніяких військових. Тероборона і поліція 3 доби відстрілювалися на блокпостах, а коли пішла
бронетехніка, вони виявилися безпорадними. Цілий місяць Славутич був ізольованим і тихенько там сидів, а 3 дні назад за нього згадали.
Влаштовувати за нього жорстку зарубу - жодній зі сторін невигідно...
Зашли сегодня утром. Прошли за мой дом, почти до центра дошли. В квартале шмонали машины на которых ТрО ездили, так же подъезды в которые смогли попасть, и здания где могла засесть оборона.
Это былы:Росгвардия и спецы. Спецы в фулл камуфляже, у гвардов просто снаряга и калаши обычные. Так же было замечено 3-5 Тигров, 2 БТР, один из которых в камуфляже, КамАЗ (впк) и ЗИЛ (131?) и Урал. На всех перечеркнутый круг.
Далее. Очень много людей собралось на площади, и пошли на них с кричалками, лозунгами, ну, все как положено. Полетели светошумовухи,перцовыки и очереди в воздух.Лично не участвовал, ибо мамка и батя (его перцовкой потом зацепило малек) отзвонились и сказали сиди дома, нас тут достаточно.Оттеснили до круга.
https://youtube.com/watch?v=-ap1U7ufaSg
UPD.
Вот обещанный репортаж
https://m.youtube.com/watch?v=4TEW2UFZ-4s&feature=youtu.be
Привезли мера на Тигре (не буду пояснять как он там оказался). Создали группу и начали переговоры.
В итоге: Убитыми пока нашли 3их,мирные и ТРО, но их больше, пока выясняют.
Договорились, что желающие сдают нарезные стволы, и не устраивают никаких провокаций иначе будет плохо.
За гум.конвои, договариваться про дорогу, все уже на складах, осталось привезти в город.
Про зелёный коридор пока верхи договариваться.
Пока продолжаем жить так же, ещё 1-3 дня будут колесить по городу,хотят убедиться, что тут действительно все спокойно, и тогда свалят, оставив блокпосты.
Ещё есть 2 интересных момента про которые хотел бы написать, но не могу.
Слава Украине! Жыве́ Белару́сь!
придивіться уважніше до подібних "випердів" тролів,"ряжених в шкури патріотів".
нова тактика в умовах війни-ПОСІЯТИ СУМНІВИ ТА НУДЬГУ