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Замміністра оборони РФ Євкуров, нагороджуючи окупанта, який втратив ногу, побажав йому "одужати і стати на ноги". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров, нагороджуючи єфрейтора, який втратив ногу, побажав йому "одужати і стати на ноги".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео з нагородженням поширили російські пропагандистські ЗМІ.

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Топ коментарі
+97
Ноги моей больше не будет в Украине. - подумал кацап.
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27.03.2022 13:59
+74
Одна нога тут, а друга там
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27.03.2022 13:55
+42
И вернуться в Чорнобаевку
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27.03.2022 13:56
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И снова поехать воевать в Украину...
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27.03.2022 13:55 Відповісти
Ноги моей больше не будет в Украине. - подумал кацап.
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27.03.2022 13:59 Відповісти
Ну як поїде вдруге ... (чит - Я. Гашек) Йой, матінко, йой ! Це вже не дебільство (растварённое в крави!!!) Це навіть не "хромосома". Це щось, чому назви нема...
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27.03.2022 14:09 Відповісти
Здравствуй мама, возвратился я не весь. На ее ногу на крючок её повесь…. Тварюки кацапские!
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27.03.2022 15:25 Відповісти
Хорошо тому живется, у кого одна нога
И яйцо в шагУ не трется и не надо сапога!
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27.03.2022 15:56 Відповісти
ему пенсия дается и не надо сапога!
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27.03.2022 16:10 Відповісти
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27.03.2022 15:57 Відповісти
три дощечки сбитых на шарикоподшипниках и гайда !!!
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27.03.2022 17:30 Відповісти
Одна нога тут, а друга там
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27.03.2022 13:55 Відповісти
А голова взагалі - під Чорнобаївкою.
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27.03.2022 14:28 Відповісти
Не с той ноги видимо встал он
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27.03.2022 14:32 Відповісти
Следующее сообщение гав-ньюс будет о том, что нога отросла.
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27.03.2022 13:55 Відповісти
Не сразу. Только после того как на культю приложили икону *****.
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27.03.2022 13:59 Відповісти
И вернуться в Чорнобаевку
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27.03.2022 13:56 Відповісти
не просто вернуться: а ноги в руки - и вернуться в Чернобаевку
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27.03.2022 13:57 Відповісти
Всім кацапам !
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27.03.2022 14:10 Відповісти
Вернулся в избу Ванечка,
Однако без ноги
Весьола Чорнобаивка,
Гы-гы-гы-гы... !
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27.03.2022 17:32 Відповісти
подбодрил
виросте в кацапа потьомкінська нога- ога
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27.03.2022 13:56 Відповісти
не здивуюсь коли на похоронах зашкварених в Україні кацапів він побажає їм доброго здоров"я))
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27.03.2022 13:58 Відповісти
Када раздавалі ум-лапатнікі обувалі лапті...
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27.03.2022 13:56 Відповісти
Вы бурят? Как я рад!
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27.03.2022 13:57 Відповісти
Падняццаскален. Ползать тебе тварь нацисткая до конца дней вокруг рыгаловки клянча мелочь на боярышник. Живи подольше кацапский укороченный воен
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27.03.2022 13:57 Відповісти
В кацапской нищете и ненависти.
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27.03.2022 14:03 Відповісти
Треба цьому дебілу ампутувати і пришити єфрейтору.
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27.03.2022 13:58 Відповісти
Гурьянов Сергей


@Segozavr

·
11 ч



Наблюдая за российскими крылатыми ракетами Калибр, выпущенными в сторону Львова, вспоминаешь, что Гитлер так же обстреливал ракетами V-1 и V-2 Лондон.
Совершенно случайно, дивизия СС, осуществляющая эти запуски, называлась zV.
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27.03.2022 13:59 Відповісти
Это он ему пожелал, чтобы вторую ногу тоже оттяпали. Для симметрии.
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27.03.2022 13:59 Відповісти
ага, щоб на бок не сваливался когда стоять будет
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27.03.2022 19:30 Відповісти
ЦЕ ВАЖЛИВО ЗНАТИ! ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ ФОСФОРОМ
Білий фосфор викликає сильні опіки, аж до кісток і кісткового мозку. Це спонтанно горюча речовина при контакті з киснем (повітрям).‎
‎Коли він потрапляє на шкіру або одяг, він прилипає до них і продовжує горіти. ‎
‎‎1.ПАЛЬЦЯМИ НЕ ТОРКАТИСЯ ФОСФОРУ НА ОДЯЗІ АБО ШКІРІ ПОТЕРПІЛОГО. ЧАСТИНКИ НА ШКІРІ МОЖУТЬ ЗАГОРІТИСЯ.‎
‎2. По можливості опустіть пошкоджену частину тіла у воду. Або потрібно рясно поливати або зволожувати шкіру і одяг водою там, де є краплі фосфору.‎
‎3. Акуратно зніміть одяг, продовжуючи лити воду або занурюйте прямо у воду. Фосфор не горить у воді. Використовуйте пінцет або все, що може видалити фосфор і частини одягу.
‎3. Обробіть рану содовим розчином: 1 чайна ложка на 1 склянку води.‎
‎4. Нанесіть на рану пов'язку DAMP. Бажано змочити содовим розчином. Або, принаймні, просто мокрою.‎
‎5. ВАЖЛИВО! НІКОЛИ НЕ НАНОСЬТЕ ВАТУ НА РАНУ ПРИ НАНЕСЕННІ ПОВ'ЯЗКИ. Для хірургів очищення глибокої рани від дрібних частинок вати займає дуже багато часу (іноді до 2-3 годин).‎
‎5. Не використовуйте перекис!!!! При розкладі перекису утворюється вода і кисень. Кисень викликає запалювання фосфору.‎
‎6. Якщо потерпілий знаходиться в свідомості, можна дати:‎
‎- будь-яке знеболююче,‎
‎-димедрол з анальгіном в одному шприці‎
‎-корвалолу - багато. 50 і більше шапок. Не буде часу рахувати. Близько половини чайної ложки. Можливо - фенобарбітал. Він трохи полегшує.‎
‎- гідазепам, феназепам, якщо такий є. ‎
‎7. Пам'ятайте, що людина в стані крайнього стресу може негативно ставитися до ваших спроб обійняти, заспокоювати. Нехай кричить, плаче, лається. Ви можете просто тримати людину за руку. Вона відчує вашу підтримку.‎
‎8. Що стосується отруєння парами фосфорної сполуки. Використовуйте будь-який сорбент всередині (активоване вугілля, ентеросорбент, харчова глина, атоксил.....) Пийте багато води, віддавайте перевагу лужним рідинам (молоко, лужні води без газу ...).‎
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27.03.2022 13:59 Відповісти
Белая простыня и на кладбище )
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27.03.2022 14:10 Відповісти
В бункер Ямантау. Если откроют.
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27.03.2022 14:17 Відповісти
об этом пусть рабсияне волнуются, если что, то бахнет на территории *********. или кто -то думает что там электронику только из танков воровали ?
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27.03.2022 14:18 Відповісти
Это из серии армейских команд "Вспышка справа!", "Вспышка слева"?
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27.03.2022 14:34 Відповісти
І де ж ти такий заботливый гнидний взявся ???
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27.03.2022 14:13 Відповісти
Читай, і мотай на вуси. Гарна порода нікому не заважала.
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27.03.2022 16:04 Відповісти
Русский скрепный юмор

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27.03.2022 13:59 Відповісти
да нет, это он серьезно)
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27.03.2022 14:04 Відповісти
В параші - прахх(уй)весар. У світі - мудак...
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27.03.2022 14:17 Відповісти
хороше побажання
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27.03.2022 14:00 Відповісти
Поважаємо міцного здоров'я всім москалям,що подохли на нашій землі
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27.03.2022 14:01 Відповісти
Крєпкаго здоровья всем здохшим кацапам!!!
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27.03.2022 14:01 Відповісти
Ну что еще там осталось у недоумка? Голова ? Давай поскорее возвращайся , отхренячим тебе и голову...
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27.03.2022 14:02 Відповісти
А шо такое? путлер для кацапов - Бог, скажет безногому кацапу "встань и иди", и кацап пойдёт!
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27.03.2022 14:02 Відповісти
Здоровья всем погибшим за новороссию=)
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27.03.2022 14:03 Відповісти
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27.03.2022 14:04 Відповісти
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27.03.2022 14:04 Відповісти
а зачем ему ноги, если обуви всё равно уже нет? )
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27.03.2022 14:05 Відповісти
Ну, мог бы и в стихах приободрить:

Хорошо тому живётся, у кого одна нога:
и мошонка меньше трётся, и не надо сапога!
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27.03.2022 14:05 Відповісти
Хорошо подколол подчиненного. Как там в совке говорят "Подъ*бка друг чекиста"!
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27.03.2022 14:08 Відповісти
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27.03.2022 14:12 Відповісти
5 челам показательно пожали руки в эфире, остальные 100500 пох на них, скоро во всех подворотнях страны "подайте ветерану на еду"
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27.03.2022 14:12 Відповісти
Я в 12 році таких в Ростові бачив.
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27.03.2022 15:57 Відповісти
Сюжет на самом интересном прервали, там он ему в конце скакалку подарил
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27.03.2022 14:12 Відповісти
лучше бы ему башку оторвало а не ногу!
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27.03.2022 14:13 Відповісти
Шо то лица у них не очень оптимистические )
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27.03.2022 14:13 Відповісти
Єдине виздоровлення,є припинення смердючого існування
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27.03.2022 14:14 Відповісти
Ну а что? Деревянный "окорок" прицепят-уже нога в понимании кацапни. Годен к службе. Пока кужугетович в запое, его помогаторы "исполняют" как умеют ввиду отсутствия интеллекта))
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27.03.2022 14:15 Відповісти
У кацапів є лишні хромосоми, вони мажуть відростити ногу!
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27.03.2022 14:17 Відповісти
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
2 ч



ВС России с начала спецоперации уничтожили 289 беспилотников и 1 656 танков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Конашенков беспощадно дважды уничтожил все танки Украины!
Но он не останавливается и уничтожит и третий раз!
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27.03.2022 14:18 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1508040670946209795
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27.03.2022 14:21 Відповісти
Два танкиста, два хрустящих друга, экипаж машины углевой…
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27.03.2022 14:23 Відповісти
Шашликі, то шашликі 😁
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27.03.2022 14:30 Відповісти
Притворились бурятами?
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27.03.2022 14:34 Відповісти
не знаю то Гуляйпольских работа 💪
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27.03.2022 14:41 Відповісти
Кросивое.
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27.03.2022 15:12 Відповісти
Не хватает путинской подливы, которая из него течет с 24 февраля.
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27.03.2022 15:57 Відповісти
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27.03.2022 14:28 Відповісти
Та нормальний замміністра. Учень Пєтросяна
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27.03.2022 14:29 Відповісти
Совдеповское чувство юмора у солдафона.
А чувак ***** от такого "встать на ноги" , когда нет ноги.
Горите в аду мрази
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27.03.2022 14:37 Відповісти
Той би ще спитав: На чиї ноги?
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27.03.2022 14:38 Відповісти
Не на ноги, а на ногу.
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27.03.2022 14:38 Відповісти
Жаль що баба не може народити запасну ногу. Родить лише цілого біоробота.
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27.03.2022 14:46 Відповісти
Очень тонкое чувство юмора у кацапского генерала
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27.03.2022 14:47 Відповісти
это тот самый Евкуров??
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27.03.2022 14:49 Відповісти

Пля, на хрена он ефрейтора награждал? Надо было ногу, которая "героически погибла, освобождая Украину". Посмертно, с салютом из всех пердаков.
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27.03.2022 14:52 Відповісти
Заступник "Оленевода" Те ж Олєнєвод?
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27.03.2022 14:58 Відповісти
Ну виучив по методичці таке побажання- і всім безногим бажає стати на ноги,,,,ну а тим хто без рук і ніг-що побажає напудренний? ласкаво просимо в Україну,там вас чекає ПЕКЛО,будьте прокляті!!!
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27.03.2022 14:58 Відповісти
А потім поїхав на похорони генерала Рєзанцева щоб побажати покійному здоров'я
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27.03.2022 15:05 Відповісти
Юнус-Бек Евкуров-чурка тупая да к тому же жадная.Мог бы коньки подарить герою.Тоже смешно бы было.
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27.03.2022 15:15 Відповісти
Юнус - Бек = Анус - Бык
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27.03.2022 15:59 Відповісти
коньки *** - плачу со смеху 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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27.03.2022 19:42 Відповісти
Потешно потешно!
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27.03.2022 15:29 Відповісти
В следующий раз замминистра исправится и будет желать: "поскорее тебе встать на ногУ"
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27.03.2022 15:58 Відповісти
З одного боку і добре що не вбили,тепер па.дло буде все життя мучитися і клясти свого ху.йла
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27.03.2022 16:09 Відповісти
Тут надо бы отметить, что потерявший ногу ефрейтор был НАВОДЧИКОМ ОГНЯ! В youtube к видео есть такое уточнение. Так что не жалко, ни его, ни оторванную ногу. Осталось ему медалькой тешиться...
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27.03.2022 16:47 Відповісти
А САМ УШЕЛ НА РУКАХ !!!
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27.03.2022 22:18 Відповісти
 
 