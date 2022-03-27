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Окупанти розганяють димовими шашками мирний мітинг у Херсоні. ВIДЕО
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Війська РФ намагаються розігнати мирний мітинг у Херсоні із використанням димових шашок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал nexta live.
"У Херсоні мирний мітинг розганяють димовими шашками", - йдеться у повідомленні.
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@R1ght_Now
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19 ч
Считаю, что все россияне, которые находятся в других странах и при этом проводят марши в поддержку российской агрессии в Украине, должны быть депортированы обратно в Россию.
***** родину любить на расстоянии.
У зв'язку з розшуком активів російських компіній в Україні доповідаю:
упц мп філіал рпц, щороку передає 1,7 млрд$ у головний офіс у москві.
Ти прийшов на нашу землю, щоб знайти тут смерть свою.
А ти думав, сучий сину, чадо чорної пітьми,
Що тебе із хлібом-сіллю будем зустрічати ми?
Ні, тебе зустріне куля! Моя куля у бою,
Щоб роки тобі зозуля не кувала у гаю.
Ти прийшов, як злодій, підло і підступно,
І тому я уб'ю тебе, як світло убива завжди пітьму.
Я уб'ю тебе, мій враже, за Житомир, Київ, Львів,
І ніхто мені не скаже, що людину я убив!
Бо ти зовсім не людина, син двоглавого орла,
Недарма твою країну звуть «імперією зла».
Хай мою відчувши силу у бою крізь чорний дим,
Ти піднімеш прапор білий, щоб залишитись живим.
Та тебе, так званий «брате», я не братиму в полон.
Твоїм тілом, м'ясом клятим годуватиму ворон.
І твої мерзенні кості без скорботи і жалю
На церковному погості я голодним псам скормлю.
Ти покинув свою Рашу під покровом темноти
І прийшов на землю нашу, щоб у неї полягти.
Та злочинець, а не воїн, злий пройдисвіт і палій,
Ти могили не достоїн у святій землі моїй».
Херсонська область - єдина в Україні, яка була повністю окупована рашистами, хоча окупація в сільських районах доволі умовна. Але ворог точно вийшов на всі зовнішні межі області й далі проривався на Кривий Ріг та, основні напрями удару: на Миколаїв - Одесу, Вознесенськ, Південно-Українську АЕС. В області наступ рашистів практично не був затриманий. Тільки мужність наших військових на Миколаївщині, талант військового стратега репресованого зеленими генерала Марченка та гідна поведінка Віталія Кіма врятували ситуацію на півдні України. Жителі Херсона й багатьох міст області продемонстрували рідкісну мужність, беззбройно чинячи опір агресору в своїх містах і селах. Дієва тероборона організована не була. Зброю населенню не роздавали, спроба неорганізованого спротиву жменьки учасників ТО закінчилася трагедією.
Призначений головою ОДА (уже третім при Зеленському) Геннадій Лагута за багатьма свідченнями втік з області ще в перший день разом з усім керівництвом ОДА та верхівкою силового блоку, в тому числі й відповідальними за мобілізаційну та оборонну роботу. Він досі рахується головою ОДА. Не лише не заарештований, але й не усунутий. І невідомо, де перебуває.
Ця серія не просто провалів, а умисних зрад коштувала нам страшних жертв у Маріуполі, драм Херсона, Нової Каховки, Енергодара... І те, що навіть за дезертирство не притягнули керівників обласної влади, не арештували й не ведуть слідство про ймовірну держзраду - уже множить ці питання. Я розумію, що останні заміни голів ОДА вже повністю проводив Єрмак. А за Лагуту він відповість? А за те, що в Одесі поставили головою ОДА відверто проросійського Гриневецького. І це щастя, що ворог відклав вторгнення в область до підходу сухопутних сил з боку Херсона-Миколаєва. А за той час Гриневецького все ж замінили на військового голову ОВА. А якби кинули на Одесу десант у перші дні? Жителі були готові боротися. Мер? Тепер він уже точно за Україну, а тоді? А область також ніби готували під здачу, як Херсонщину