Окупанти розганяють димовими шашками мирний мітинг у Херсоні. ВIДЕО

Війська РФ намагаються розігнати мирний мітинг у Херсоні із використанням димових шашок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал nexta live.

"У Херсоні мирний мітинг розганяють димовими шашками", - йдеться у повідомленні.

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