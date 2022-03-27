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Окупанти розганяють димовими шашками мирний мітинг у Херсоні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ намагаються розігнати мирний мітинг у Херсоні із використанням димових шашок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал nexta live.

"У Херсоні мирний мітинг розганяють димовими шашками", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Російські танкісти сховались в кущі...Байрактар", - у Херсоні та Каховці нові мітинги проти російської окупації. Учасники співають глузливі пісні про "успіхи" армії РФ. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+26
В Донецк привезли мариупольцев, которых "эвакуировали" днр. Ватная знакомая звонила и возмущалась, что мариупольцы в данецке ведут себя по хамски, нападают на местных жителей, которые топят за днр, кричат Слава Украине. По словам знакомой им страшно выходить из дома. 😂
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27.03.2022 14:25
+24
Right Now


@R1ght_Now

·
19 ч



Считаю, что все россияне, которые находятся в других странах и при этом проводят марши в поддержку российской агрессии в Украине, должны быть депортированы обратно в Россию.
***** родину любить на расстоянии.
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27.03.2022 14:31
+18
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27.03.2022 14:22
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27.03.2022 14:22 Відповісти
А прочитал с первого раза - дымовыми шишками..
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27.03.2022 14:25 Відповісти
В Донецк привезли мариупольцев, которых "эвакуировали" днр. Ватная знакомая звонила и возмущалась, что мариупольцы в данецке ведут себя по хамски, нападают на местных жителей, которые топят за днр, кричат Слава Украине. По словам знакомой им страшно выходить из дома. 😂
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27.03.2022 14:25 Відповісти
То хай не виходить.
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27.03.2022 15:14 Відповісти
Ну там багато в тридцяті і сорокові завезених. Так шо вони і не чули, і не хотіли чути.
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27.03.2022 16:58 Відповісти
Так я не зрозумів, так , а як звільнення Херсону, завтра-післязавтра, як тут дехто и писак тринжів, чи як???
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27.03.2022 14:29 Відповісти
Right Now


@R1ght_Now

·
19 ч



Считаю, что все россияне, которые находятся в других странах и при этом проводят марши в поддержку российской агрессии в Украине, должны быть депортированы обратно в Россию.
***** родину любить на расстоянии.
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27.03.2022 14:31 Відповісти
та мітинг під час війни ніколи не буває мирним... В конкретному випадку - беззбройний.
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27.03.2022 14:32 Відповісти
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27.03.2022 14:32 Відповісти
andrii vn:
У зв'язку з розшуком активів російських компіній в Україні доповідаю:
упц мп філіал рпц, щороку передає 1,7 млрд$ у головний офіс у москві.
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27.03.2022 14:46 Відповісти
Мітинги відволікають ресурси кацабні на їх придушення... То є добре..
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27.03.2022 14:36 Відповісти
треба щоб anonymous провели трансляцію на раша тв як рашисти «асвабаждают»
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27.03.2022 14:50 Відповісти
П'ята ранку, було темно, було тихо, як в раю,

Ти прийшов на нашу землю, щоб знайти тут смерть свою.

А ти думав, сучий сину, чадо чорної пітьми,

Що тебе із хлібом-сіллю будем зустрічати ми?

Ні, тебе зустріне куля! Моя куля у бою,

Щоб роки тобі зозуля не кувала у гаю.

Ти прийшов, як злодій, підло і підступно,

І тому я уб'ю тебе, як світло убива завжди пітьму.

Я уб'ю тебе, мій враже, за Житомир, Київ, Львів,

І ніхто мені не скаже, що людину я убив!

Бо ти зовсім не людина, син двоглавого орла,

Недарма твою країну звуть «імперією зла».

Хай мою відчувши силу у бою крізь чорний дим,

Ти піднімеш прапор білий, щоб залишитись живим.

Та тебе, так званий «брате», я не братиму в полон.

Твоїм тілом, м'ясом клятим годуватиму ворон.

І твої мерзенні кості без скорботи і жалю

На церковному погості я голодним псам скормлю.

Ти покинув свою Рашу під покровом темноти

І прийшов на землю нашу, щоб у неї полягти.

Та злочинець, а не воїн, злий пройдисвіт і палій,

Ти могили не достоїн у святій землі моїй».
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27.03.2022 14:52 Відповісти
Зато кацапов их Херсона гнать будут совсем не дымовыми шашками ...
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27.03.2022 14:53 Відповісти
Чиї уроди? В трьохсотпятидесяти тисячному місті, де були три райвідділи поліції, облуправління поліції, облуправління СБУ, школа поліції, дві мореходки, не створити територіальну оборону. Менти вилазьте із-під юбок дружин, у вас же в кожного був автомат і пістолет по штатному розпису. Та навіть херсонські мисливці могли би розігнати орду, але сикуни. А ЗСУ на всіх не вистачить, вони й так ведуть кровопролитні бої по всій Україні.
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27.03.2022 15:35 Відповісти
Всех вышеперечисленных не было в городе уже на второй день, во главе с главой облжержадминистрации.
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27.03.2022 17:19 Відповісти
Скільки мужиків там,то починайте щось робити,партизанську війну ніхто не відміняв.Потихеньку,ніччю,починайте прибирати їх ,робіть Бандера смузі.Що ви на мітинги виходите,це ж фашисти,ви,що досі незрозуміли,це нелюди.Ходите як в Бєларусі,дуже вони багато виходилиБуде вам чергове хнр.
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27.03.2022 18:03 Відповісти
Тарас Чорновіл:, який погоджується з "Новою газетою" «Глупость или предательство, возможно, и то и другое»
Херсонська область - єдина в Україні, яка була повністю окупована рашистами, хоча окупація в сільських районах доволі умовна. Але ворог точно вийшов на всі зовнішні межі області й далі проривався на Кривий Ріг та, основні напрями удару: на Миколаїв - Одесу, Вознесенськ, Південно-Українську АЕС. В області наступ рашистів практично не був затриманий. Тільки мужність наших військових на Миколаївщині, талант військового стратега репресованого зеленими генерала Марченка та гідна поведінка Віталія Кіма врятували ситуацію на півдні України. Жителі Херсона й багатьох міст області продемонстрували рідкісну мужність, беззбройно чинячи опір агресору в своїх містах і селах. Дієва тероборона організована не була. Зброю населенню не роздавали, спроба неорганізованого спротиву жменьки учасників ТО закінчилася трагедією.
Призначений головою ОДА (уже третім при Зеленському) Геннадій Лагута за багатьма свідченнями втік з області ще в перший день разом з усім керівництвом ОДА та верхівкою силового блоку, в тому числі й відповідальними за мобілізаційну та оборонну роботу. Він досі рахується головою ОДА. Не лише не заарештований, але й не усунутий. І невідомо, де перебуває.
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27.03.2022 15:03 Відповісти
Що було раніше - відверта зрада, яка відкрила ворогу дорогу з Криму. Трагедія обложеного Маріуполя - прямий наслідок зради на Херсонщині. Сили ООС на Донеччині не зламалися ніде. Ворог пройшов до Маріуполя не зі сходу чи півночі, а з заходу через незахищений Бердянськ. Про ще іншу зраду, коли з приходом Зеленського умисно зупинили нашу ракетну програму, навіть не згадую. А ми мали б змогу в перший день війни "Нептуном" знищити так званий "кримський міст" і перекрити надходження нових військ на півострів та далі вглиб України. Питання: хто й коли наказав розмінувати мости й дамбу на адмінмежі з Кримом? Питання, чому так і не підірвали міст через Дніпро під Херсоном? Цих питань багато. Є й уже трохи відповідей.
Ця серія не просто провалів, а умисних зрад коштувала нам страшних жертв у Маріуполі, драм Херсона, Нової Каховки, Енергодара... І те, що навіть за дезертирство не притягнули керівників обласної влади, не арештували й не ведуть слідство про ймовірну держзраду - уже множить ці питання. Я розумію, що останні заміни голів ОДА вже повністю проводив Єрмак. А за Лагуту він відповість? А за те, що в Одесі поставили головою ОДА відверто проросійського Гриневецького. І це щастя, що ворог відклав вторгнення в область до підходу сухопутних сил з боку Херсона-Миколаєва. А за той час Гриневецького все ж замінили на військового голову ОВА. А якби кинули на Одесу десант у перші дні? Жителі були готові боротися. Мер? Тепер він уже точно за Україну, а тоді? А область також ніби готували під здачу, як Херсонщину
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27.03.2022 15:04 Відповісти
Я звинувачення ставлю зараз не Зеленському. Війна, не критикуємо. Але, коли зрада відбулася. Це вже не можна сховати. А винних навіть не думають карати. І архітектор усієї цієї схеми зараз на сайті президента піариться навіть частіше, ніж сам Зеленський, то це вже удар у спину всій країні. Ми що, маємо чекати, доки дядечко Байден приїде сюди із ФБР та сам нам позаарештовує зрадників та колаборантів, про яких знає весь світ, лише не дехто в Києві?
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27.03.2022 15:06 Відповісти
пишут что,СБУ арестовала политолога Михаила Погребинского, соратника оппозиционера Виктора Медведчука
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27.03.2022 17:30 Відповісти
 
 