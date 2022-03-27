Розповідь очевидиці блокади Маріуполя, якій вдалося вижити. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відео розмови очевидиці Олени Пихтіної, яка вижила після Маріупольської блокади, із журналісткою Іриною Ромалійською.

Як передає Цензор.НЕТ, відео опубліковано у фейсбуці.

Зазначається, що нині жінка зі своїми батьками перебуває в Італії.

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