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Окупанти мінують територію України залповими дистанційними системами, - АрміяInform. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські терористичні війська вдаються до злочинних способів ураження цивільних громадян України та мінують територію України залповими дистанційними системами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про свідчить відео, оприлюднене інформаційною агенцією АрміяInform.

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"На цьому відео російські війська здійснюють залпи для масованого мінування української землі новітньою системою дистанційного мінування "Земледелие" в Харківській області. Ця система була вперше представлена на параді в 2020 році, а перші повідомлення про постачання у війська з’явились наприкінці 2020 — початку 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, така інженерна система дистанційного мінування (ІСДМ) встановлює протипіхотні міни на відстані від 5 до 15 кілометрів. Вона встановлена на шасі КамАЗу, має броньовану кабіну та може встановлювати мінні поля за допомогою 50-ти 122мм напрямних дуже швидко. Це така собі РСЗВ, але замість вибуху ракети — встановлює багато дистанційних мін за одиницю часу. Достовірно невідомо, які саме міни були "розсипані" по Харківській області, але раніше описувалися усі можливі міни для використання такими ІСДМ. Для перезаряджання в комплексі існує ще схожа транспортно-заряджувальна машина для здійснення ще 50-ти залпів дистанційного мінування.

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За інформацією видання, ворог не шкодує власних людей, як і українців, що можуть натрапити на такі мінні поля та зазнати пошкоджень. Вони розміщують засоби мінування неконтрольовано, на великі площі, незалежно від місця чи території здійснення бойових дій. Від таких дій російських військ страждають все більше цивільного населення та дітей, тому це важлива інформація для партизанського руху в тилу ворога — такі машини першочергово мають бути знищені чи захоплені.
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Топ коментарі
+26
В нас є система розмінування "Бурят". Тепер усім "заблукавшим" буде ввічливо вказано правільную дарогу
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27.03.2022 15:06
+20
Не пора ли начать бить по територии раши ? Взрывать их базы и продовольственные склады?

а то Подоляк с арахамией ждут, когда в Украине все уничтожат и потом пойти на условия хкйла ?
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27.03.2022 15:02
+20
Ну так а пленные нам для чего? Стройными рядами на разминирование территории после оккупантов!
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27.03.2022 15:06
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Не пора ли начать бить по територии раши ? Взрывать их базы и продовольственные склады?

а то Подоляк с арахамией ждут, когда в Украине все уничтожат и потом пойти на условия хкйла ?
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27.03.2022 15:02 Відповісти
И тогда попросят помощь ОДКБ, думаешь чего они срочно референдумы проводят, чтобы в случае чего сказать что уже напали на рашку
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27.03.2022 15:03 Відповісти
И шо ОДКБ - там никто в Украину не сунется,
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27.03.2022 15:16 Відповісти
Да кто их гондонов знает
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27.03.2022 16:17 Відповісти
Пора. Начинай!
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27.03.2022 15:04 Відповісти
А Вы как мужчина не способны?
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27.03.2022 15:16 Відповісти
Зря вы так.
не лишним будет помнить, что у русских все ещё есть ядерное оружие, и стрелять они будут не по Словакии..
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27.03.2022 15:42 Відповісти
Чем бить???
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27.03.2022 15:07 Відповісти
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27.03.2022 15:03 Відповісти
Такой способ минирования это оборона. Никто не будет беспорядочно минировать территорию, по которой собирается наступать. Кацапы пытаются удержать захваченные территории.
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27.03.2022 15:03 Відповісти
Ты специально сегодня зарегился, чтоб сообщить, что «все говорят»?
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27.03.2022 15:43 Відповісти
Объясняю для военных икспердов: такой способ минирования - это военное преступление и геноцид\уничтожение местного населения, государственный терроризм, за доказанные факты которого будет пожизненное. К обороне это не имеет никакого значения. "Засевание" минами с помощью кассетных боеприпасов, приводит к массовой инвалидизации гражданского населения, иногда к смерти, делает невозможной нормальное функционирование служб, с\х работы, и т.д.
Наступать кацапы будут. По виду устройств, которые они беспорядочно разбрасывают, можно точно сказать, сколько времени они не будут проводить никакого наступления. Если разбрасываю ПФМки, то значит один час точно наступать не будут, а возможно даже 40 часов. Если разбрасывают "медальоны" - значит 9 часов точно не не будут наступать, а если "отёк" - то наступления не будет точно 4 часа, а возможно даже четверо суток. И да, все эти устройства придуманы не столько для уничтожения/нейтрализации войск противника, сколько для террора гражданского населения. Даже если вы смотрите себе под ноги, это не значит, что в следующую секунду у вас над головой на козырьке крыльца не придет время самоликвидации ПОМки. Я конечно понимаю, что где-то на далёкой дакотщине или каролинщине люди далеки от этой проблемитики, но всё же постарайтесь не писать здесь *****. Ну, если конечно не из барнаулов пишете.
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27.03.2022 15:52 Відповісти
ПФМки через час растворяются и можно безопасно наступать? Кацапы принимают меры против контрнаступления ВСУ. Вот в чем смысл.
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27.03.2022 16:07 Відповісти
Постарайтесь исправиться - старайтесь больше читать, если нет рядом людей, у которых можно спросить, и старайтесь меньше генерировать *****. Все применяемые взрывные противопехотные устройства, которые предназначены для минирования кассетными боеприпасами имеют вполне определенное время самоликвидации. Как правило, срок боевой работы мины в зависимости от температуры окружающей среды и может составлять от нескольких часов до нескольких суток, после чего мина самоликвидируется подрывом. Например, у ПОМ-2 самоликвидация начинается через четыре часа после приведения мин в боевое положение (не более 5% мин) и заканчивается не позднее, чем через 100 часов (100% мин). При падении напряжения источника питания ниже допустимого самоликвидация происходит также в пределах ста часов.
Кацапы в начале марта активно засыпали Харьков кассетами КМГУ с ПФМками. одна кассета - 1250 пфмок, одна сушка несёт 6-7 таких кассет.
Ну и конечно минирование, кроме СДМов с небольшой дальностью используют БМ-21 и БМ-27. Тут уже и на 40-50 км можно кассету закинуть.
И смысл в таком минировании - уничтожение и террор гражданского населения, а вовсе не как мера против контрнаступления ВСУ. Если и дальше будете подменять смыслы и мотивации действий оккупантов, то можно сделать вполне определенные выводы о целях ваших постов.
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27.03.2022 17:17 Відповісти
Спасибо за копипасу с хрюской вики, на которой потолок сушки меняется в зависимости от обстановки.
Мне кажется, или вы расстроены, что ВСУ заставляют идти кацапов в оборону?
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27.03.2022 17:26 Відповісти
если тупите, и не можете прочитать сами - приходится сюда для вас писать, то что сами найти и почитать не в состоянии. Читайте украинскую википедию - там тоже про это всё есть. Что пишут про потолок сушки - мне как-то пофиг.
И да - кода не осталось аргументов, обвинить оппонента в том, чего на самом деле нет - это типичный приём кацапских тролей из ольгино.
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27.03.2022 18:01 Відповісти
ты поменьше читай википедии и пиши бред, а то забреем тебя ходить по полям с пом 2, медальонами и мибами и пфм-1с. там и посмотрим, насколько ты умный. закройся.
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27.03.2022 19:21 Відповісти
у вас там в ольгино пересменка?
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27.03.2022 19:47 Відповісти
кацапи - варвари 21го століття, досі, як і сотні років
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27.03.2022 15:04 Відповісти
згадалось давнє-студентське, полтавське (про Перещепине)) саме про кацапів..):
а мы не сеем и не пашем,
а мы валяем дурака,
на колокольне хйлом машем
и разганяем облака..
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27.03.2022 16:12 Відповісти
В нас є система розмінування "Бурят". Тепер усім "заблукавшим" буде ввічливо вказано правільную дарогу
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27.03.2022 15:06 Відповісти
Ну так а пленные нам для чего? Стройными рядами на разминирование территории после оккупантов!
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27.03.2022 15:06 Відповісти
Так, вони повинні повертатися до Пекла тими дорогами де наробили лиха.
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27.03.2022 15:59 Відповісти
За допомогою полонених не можна розміновувати, але що до землеробства?
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27.03.2022 15:07 Відповісти
Рівномірне розкидання добрив по полях.
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27.03.2022 15:16 Відповісти
Кацапам одна дорога-в рай.Все інше повинно бути зрозуміло-здався,значить будешь жити.
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27.03.2022 15:12 Відповісти
Згоден. Кажу завжди- не треба жалкувати ворога- чим більше ми жалкуєм ворога- тім менше в нас залишається живих друзів. Смерть рашиским окупантам! Люта смерть!
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27.03.2022 15:28 Відповісти
Почему в рай?
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27.03.2022 16:19 Відповісти
Часть неприспособленных ( а это в основном те, кто "япалитикайнеинтерисуюсь"), кто не видит необходимости потратить 15 минут, что бы посмотреть, как выглядит то кацапское говно, все эти "медальоны", "отёки" и прочие пфмки, не выживут. Или будут жалеть всю оставшуюся жизнь, что не сделали этого.
Вот только детей жалко.
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27.03.2022 15:16 Відповісти
надо готовиться к длительной затяжной войне, возможно, на годы..., пора очнуться от колыбельных Арестовича и посмотреть правде в глаза, даже если мы закончим эту войну через пару тройку лет, разминирование займет десятилетия, а про некоторые территории придется забыть вообще
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27.03.2022 15:17 Відповісти
Больше пол года думаю война не затянется.. И это не заслуга одной Украины, Все страны страны или Санкции глобальные вводят или подчиняются санкционным правилам. РФ это далеко не Совок поэтому не выдержит таких ударов и с в военной и экономической стороне. А разминирование с совремёнными технологиями замёт максимум год. Не нагнетайте ситуацию.
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27.03.2022 16:29 Відповісти
я не нагнетаю, я пытаюсь просто трезво оценивать ситуацию..., если находишься в плену иллюзий о скорой победе, буквально 1- 2 недели надо подождать - это тоже не есть хорошо, даже вредно...
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27.03.2022 16:37 Відповісти
Минирует касап???? Да он по жизни всё вокруг минирует. .
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27.03.2022 15:18 Відповісти
Разминировать будем пленными орками...
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27.03.2022 16:03 Відповісти
Хочуть перетворити Україну на мінне поле.

Сцуки! Не плюйте у колодязь, там верблюд сидить!
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27.03.2022 16:06 Відповісти
"Зємлєдєліє"? 🤦
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27.03.2022 16:10 Відповісти
Будущая граница с этой популяцией должна быть запечатана навсегда в буквальном смысле. Все до единого пропускные пункты должны быть ликвидированы, а вся полоса разграничения должна являться вот таким вот минным полем( тоже буквально).😎
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27.03.2022 16:29 Відповісти
Влада повинна бути тотально проукраїнською, але з цим у нас найбільші проблеми
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27.03.2022 16:38 Відповісти
Захопити б парочку таких систем, та лупанути по московитським областям, нехай поскачуть ...
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27.03.2022 18:25 Відповісти
 
 