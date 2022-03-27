Окупанти мінують територію України залповими дистанційними системами, - АрміяInform. ВIДЕО
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Російські терористичні війська вдаються до злочинних способів ураження цивільних громадян України та мінують територію України залповими дистанційними системами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про свідчить відео, оприлюднене інформаційною агенцією АрміяInform.
"На цьому відео російські війська здійснюють залпи для масованого мінування української землі новітньою системою дистанційного мінування "Земледелие" в Харківській області. Ця система була вперше представлена на параді в 2020 році, а перші повідомлення про постачання у війська з’явились наприкінці 2020 — початку 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, така інженерна система дистанційного мінування (ІСДМ) встановлює протипіхотні міни на відстані від 5 до 15 кілометрів. Вона встановлена на шасі КамАЗу, має броньовану кабіну та може встановлювати мінні поля за допомогою 50-ти 122мм напрямних дуже швидко. Це така собі РСЗВ, але замість вибуху ракети — встановлює багато дистанційних мін за одиницю часу. Достовірно невідомо, які саме міни були "розсипані" по Харківській області, але раніше описувалися усі можливі міни для використання такими ІСДМ. Для перезаряджання в комплексі існує ще схожа транспортно-заряджувальна машина для здійснення ще 50-ти залпів дистанційного мінування.
За інформацією видання, ворог не шкодує власних людей, як і українців, що можуть натрапити на такі мінні поля та зазнати пошкоджень. Вони розміщують засоби мінування неконтрольовано, на великі площі, незалежно від місця чи території здійснення бойових дій. Від таких дій російських військ страждають все більше цивільного населення та дітей, тому це важлива інформація для партизанського руху в тилу ворога — такі машини першочергово мають бути знищені чи захоплені.
Будь ласка, зачекайте...
а то Подоляк с арахамией ждут, когда в Украине все уничтожат и потом пойти на условия хкйла ?
не лишним будет помнить, что у русских все ещё есть ядерное оружие, и стрелять они будут не по Словакии..
Наступать кацапы будут. По виду устройств, которые они беспорядочно разбрасывают, можно точно сказать, сколько времени они не будут проводить никакого наступления. Если разбрасываю ПФМки, то значит один час точно наступать не будут, а возможно даже 40 часов. Если разбрасывают "медальоны" - значит 9 часов точно не не будут наступать, а если "отёк" - то наступления не будет точно 4 часа, а возможно даже четверо суток. И да, все эти устройства придуманы не столько для уничтожения/нейтрализации войск противника, сколько для террора гражданского населения. Даже если вы смотрите себе под ноги, это не значит, что в следующую секунду у вас над головой на козырьке крыльца не придет время самоликвидации ПОМки. Я конечно понимаю, что где-то на далёкой дакотщине или каролинщине люди далеки от этой проблемитики, но всё же постарайтесь не писать здесь *****. Ну, если конечно не из барнаулов пишете.
Кацапы в начале марта активно засыпали Харьков кассетами КМГУ с ПФМками. одна кассета - 1250 пфмок, одна сушка несёт 6-7 таких кассет.
Ну и конечно минирование, кроме СДМов с небольшой дальностью используют БМ-21 и БМ-27. Тут уже и на 40-50 км можно кассету закинуть.
И смысл в таком минировании - уничтожение и террор гражданского населения, а вовсе не как мера против контрнаступления ВСУ. Если и дальше будете подменять смыслы и мотивации действий оккупантов, то можно сделать вполне определенные выводы о целях ваших постов.
Мне кажется, или вы расстроены, что ВСУ заставляют идти кацапов в оборону?
И да - кода не осталось аргументов, обвинить оппонента в том, чего на самом деле нет - это типичный приём кацапских тролей из ольгино.
а мы не сеем и не пашем,
а мы валяем дурака,
на колокольне хйлом машем
и разганяем облака..
Вот только детей жалко.
Сцуки! Не плюйте у колодязь, там верблюд сидить!