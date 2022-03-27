Безпілотник зафіксував, як окупанти застрелили двох людей, які намагалися виїхати із зони боїв під Києвом. ВIДЕО

Російські солдати застрелили чоловіка та його дружину, які намагалися виїхати на авто із зони боїв.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на BBC News Ukrainian, злочин зафіксовано на відео з розвідувального безпілотника.

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Як повідомив очевидець, колона цивільних авто намагалася виїхати із зони бойових дій у передмісті Києва, однак по них почали стріляти російські солдати. Колона була вимушена повернутися, але одна з машин відстала, бо ймовірно, в неї влучили загарбники. Водій вийшов, крикнувши, що у машині діти, але окупанти його вбили.

Відомо, що загинув Максим Іовенко та його дружина.