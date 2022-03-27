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Безпілотник зафіксував, як окупанти застрелили двох людей, які намагалися виїхати із зони боїв під Києвом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські солдати застрелили чоловіка та його дружину, які намагалися виїхати на авто із зони боїв.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на BBC News Ukrainian, злочин зафіксовано на відео з розвідувального безпілотника.

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Як повідомив очевидець, колона цивільних авто намагалася виїхати із зони бойових дій у передмісті Києва, однак по них почали стріляти російські солдати. Колона була вимушена повернутися, але одна з машин відстала, бо ймовірно, в неї влучили загарбники. Водій вийшов, крикнувши, що у машині діти, але окупанти його вбили.

Відомо, що загинув Максим Іовенко та його дружина.
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Топ коментарі
+32
Оно не взялось вдруг. Оно было всё время. Просто многим было комфортно его (говно) не замечать, потому что "вселюдибратья", и вообще "какаяразница" ...
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27.03.2022 16:04
+24
Звідки це лайно взялось на наші голови?
Жили ж собі спокійно...
Золота орда ніколи не зміниться.
Входити в нато, в єс, в цивілізований світ - і будувати мур з ордою!
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27.03.2022 15:51
+18
Знаю таких довбойобів особисто - як наших сумських, так і з області. Один з Конотопа, пам'ятаю, розповідав мені "как хорошо било прі Яникє; торговал с росіянамі чєрєз граніцу; нє жись, а пєстня". І таких говноїдів у нас ще ***** і вони нікуди не подінуться навіть після війни.
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27.03.2022 16:22
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Велика частина іноземним фармацевтичних компаній вирішила залишитися працювати в Росії. Таким чином ці компанії сплачують податок в російську казну, з якої і фінансується війна проти України.

Джерело:
Центр протидії дезінформації
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27.03.2022 15:49 Відповісти
Есть примеры куда хуже. Сеть супермаркетов Метро, отказалась остановить бизнес в рашке и угрожает закрыть её в Украине, если не прекратим просить чтоб они прикрыли свой бизнес в рашке. Вот такие вот ублюдки.
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27.03.2022 17:38 Відповісти
Да пусть идут за кацкораблем, перестал заходить в метро, ассортимент ужался уже давно, цены выше розничных хотя позиционируют себя как оптовый магазин, а товары торг марки АРО по качеству хуже даже розумного выбора из АТБ, т. е. кацапам сойдет.
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27.03.2022 19:01 Відповісти
У меня есть другой интересный пример: американская компания ICONICS, с которой мы ранее сотрудничали, прислала интересное письмо о том, что они прекращают бизнес в Украине:

"FYI, our mother company MELCO has given us directive to suspend doing business (license sell and support) with Ukraine until further notice. Also we will remove your listing from our SI Directory."

А вот по РФ они ничего не прекращают....
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27.03.2022 19:14 Відповісти
Цікаво, а якщо камери не зафіксували вбивства інших наших громадян, то і обвинуватити цапів буде складно чи як ?
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27.03.2022 15:49 Відповісти
Будет достаточно свидетельских показаний.
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27.03.2022 15:53 Відповісти
у нас з ними різні калібри куль в деяких випадках.
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27.03.2022 15:56 Відповісти
Звідки це лайно взялось на наші голови?
Жили ж собі спокійно...
Золота орда ніколи не зміниться.
Входити в нато, в єс, в цивілізований світ - і будувати мур з ордою!
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27.03.2022 15:51 Відповісти
причому мур будувати з того всього що вони нам знищили: будинків, мостів, виробництв, залізниці та їх згорілої техніки. Він буде як китайська стіна заввишки.
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27.03.2022 15:58 Відповісти
неможна...розтащуть на металобрухт
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27.03.2022 16:19 Відповісти
якщо розумно будувати, то можна. Спочатку метал, потім зруйнований бетон та цегла; далі залити все бетоном та присипати землею. Зі сторони орків стіна має бути під кутом не менше 85 градусів. З нашого боку під 70 градусів. Лише лишити пару доріг на білоорків зі сторони Чернігова. Два шляхи зі сторони Сумщини (залізниця та автодорога) і по одному зі сторони Харкова та лугандонії.

Загалом би пропонував змінити адміністративні межи країни: Волинь (Луцьк, Рівне); Галичина (Львів, Тернопіль та Івано-Франківськ): Закарпаття (Ужгород); Буковина (Чернівці): Поділля (Хмельницький, його варто перейменувати в Проскурів та Вінниця): Полісся (Житомирська, Київська, Чернігівська та північна частина Сумської області); Слобожанщина (решта частина Сумської, Харківська, Полтавська, північна частина Луганщини та Донеччини з центром в Охтирці або Полтаві, вона найбільш удалена від кордону орків); Січеславщина (Дніпропетровська та решта Луганської та Донецької областей); Запоріжжя (Запорізька та 75% Херсонської області); Чорноморська (Одещина, Миколаївська та решта Херсонської); Крим. В окрему одиницю столицю Київ.

Але все як завжди похерять та будуть будувати за радянським принципом....
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27.03.2022 16:44 Відповісти
Вам самі мабуть зі Львова? Вгадав? На рахунок адміністративного устрою, порада, дурнею не перейматися будь-ласка.
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27.03.2022 16:55 Відповісти
я зі Слобожащини - Охтирка якщо знаєте де це
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27.03.2022 17:03 Відповісти
******** адмінустрій у нас від СРСР на хвилинку, щоб ви розуміли.
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27.03.2022 17:08 Відповісти
"Січеславщина (Дніпропетровська та решта Луганської та Донецької областей)" - как житель Днепра я категорически против быть в одном административном районе с этим.
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27.03.2022 17:00 Відповісти
Ви гадаєте, що Донецьк та Луганськ мають лишатись центрами??? Я ні. Тому і написав, що Слобожанщина має за центр або полкове місто Охтирка або Полтаву яка старіша за Харків.
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27.03.2022 17:06 Відповісти
Панове не сваріться, вже кілька років тому запропоновано замість Луганської та Донецької обл створиті одну, з центром у Маріуполі, тільки сперечались як назвати чи Маріупольська чи Приазовська.
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27.03.2022 19:06 Відповісти
Черкащина до Полісся, Кропивницький до Чорномоського. І замість областей - Землі. Як це було при УНР.
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27.03.2022 17:15 Відповісти
Оно не взялось вдруг. Оно было всё время. Просто многим было комфортно его (говно) не замечать, потому что "вселюдибратья", и вообще "какаяразница" ...
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27.03.2022 16:04 Відповісти
Знаю таких довбойобів особисто - як наших сумських, так і з області. Один з Конотопа, пам'ятаю, розповідав мені "как хорошо било прі Яникє; торговал с росіянамі чєрєз граніцу; нє жись, а пєстня". І таких говноїдів у нас ще ***** і вони нікуди не подінуться навіть після війни.
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27.03.2022 16:22 Відповісти
их и сейчас полно осталось. Пишу "осталось", потому что часть из них уже завершила свой лайфкак "проголосуй за зеленского и ******* на ПМЖ в Европу".
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27.03.2022 17:24 Відповісти
А ты еще не понял за что платишь? Помнишь про уставших от войны? А какая разница? Хуже не будит? А про главное откаты с дорог? За каждую глупость нужно платить.
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27.03.2022 16:36 Відповісти
Для початку треба якось війну закінчити.
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27.03.2022 16:41 Відповісти
А може "просто пєрєстать стрєлять" ?
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27.03.2022 16:41 Відповісти
Если вы их возьмете в плен, отрезайте каждый день по небольшому кусочку.
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27.03.2022 15:52 Відповісти
там какойто корабль в бердянске писданули. кто что?
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27.03.2022 15:57 Відповісти
Точкою У "Саратов" великий десантний.
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27.03.2022 16:41 Відповісти
твари рашистские за всё ответят.
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27.03.2022 15:57 Відповісти
Дану відеофіксацію злочину оприлюднили західні журналісти (Reuters якщо не помиляюсь) ще в перші дні війни. Не зовсім розумію, навіщо його зараз вдруге додали на Цензорі як новину...?
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27.03.2022 15:57 Відповісти
а шоб не забули потім включити до суда в гаазі
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27.03.2022 16:20 Відповісти
Це відео раніше афішували як рашисти обстріляли цивільних при виїзді з Маріуполя
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27.03.2022 17:42 Відповісти
Оце яскраве підтвердження тому, що всі кацапи, що прийшли з Росії, мають нести загальну відповідальність, а не як там хтось тявкає на Заході, що тільки Путін. Нащо отой уйобок в касці з автоматом убив людей - не піддається поясненню. Це навіть не путін наказав. Сам убив. ВИГНАТИ КАЦАПНЮ ЗА ТЕРИЬЛРІЮ, ВІДГОРОДИТИСЬ СТІНОЮ І ТІЛЬКИ ПЛЮВАТИ В ТОЙ БІК ДЕ ВОНИ ЖИВУТЬ!!!
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27.03.2022 15:58 Відповісти
Этому видео уже недели 3 , ну нельзя же такие бородатые новости выкладывать!
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27.03.2022 16:02 Відповісти
Цензор либо вы фильтруете новости, либо ухожу на укр нет.
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27.03.2022 16:08 Відповісти
пора научится никого из орков в плен не брать,этот биомусор должен хранится на
глубине 2,5 метра постепенно преобразуясь в доброкачественный гумус.
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27.03.2022 16:33 Відповісти
Показывал одно такое видео своему папе из Приднестровья, он говорит, что это "нацыки своих стреляют"
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27.03.2022 16:35 Відповісти
Цій новині мінімум тиждень
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27.03.2022 16:41 Відповісти
Це не конфлікт і не спецоперація, як подають в Росії. Це агресія. Злочин проти мирних жителів. Ніхто до останнього не хотів вірити, що таке може трапитися.
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27.03.2022 16:57 Відповісти
Західна Україна News

March 4 at 4:30 PM ·

ХЛІБ - ВОЄННИЙ АБО БАНДЕРІВСЬКИЙ - БЕЗ ДРІЖДЖІВ, ЯЄЦЬ ТА МОЛОКА - ПІСНИЙ - ВИПІКАЄТЬСЯ ПІСЛЯ ЗАМІСУ
Сьогодні ділюся рецептом хліба, який особливо актуальний у такий нелегкий для України час.
Необхідні інгредієнти :
300 мл. теплої води
1 ч. л. солі
1 ч. л. цукру
1 ст. л. оцту
1 ст. л. олії
1 ч. л. соди
400 г. борошна
З поданих компонентів замісити тісто.
Сформувати хліб, зробити надрізи, змастити водою.
Випікати при 180* - 45 хв.
Смачного!
ДУЖЕ СМАЧНИЙ ДОМАШНІЙ ХЛІБ
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27.03.2022 17:54 Відповісти
ЗАЧЕМ ИХ БРАТЬ В ПЛЕН !!!???
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27.03.2022 22:22 Відповісти
Бо треба меньше дивитися російських каналів про миротворців руских. Я особисто знав що це не люди і вони будут вбивати всіх кого зустрінуть. При одній думці що руські йдуть в місто, в мене виникає тваринний страх самозбереження як в нормальної людини, або тікати, або взяти зброю і битися. А от зіваки які не проти руського миру, тепер розплачуються по повній. Куди ти їхав на російський танк, ти нащо надіявся , через тебе вбили всю твою сімю.
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28.03.2022 23:59 Відповісти
 
 