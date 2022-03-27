Безпілотник зафіксував, як окупанти застрелили двох людей, які намагалися виїхати із зони боїв під Києвом. ВIДЕО
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Російські солдати застрелили чоловіка та його дружину, які намагалися виїхати на авто із зони боїв.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на BBC News Ukrainian, злочин зафіксовано на відео з розвідувального безпілотника.
Як повідомив очевидець, колона цивільних авто намагалася виїхати із зони бойових дій у передмісті Києва, однак по них почали стріляти російські солдати. Колона була вимушена повернутися, але одна з машин відстала, бо ймовірно, в неї влучили загарбники. Водій вийшов, крикнувши, що у машині діти, але окупанти його вбили.
Відомо, що загинув Максим Іовенко та його дружина.
Топ коментарі
+32 Urs
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+24 andant 1000
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+18 Александр Карин
показати весь коментар27.03.2022 16:22
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Будь ласка, зачекайте...
Джерело:
Центр протидії дезінформації
"FYI, our mother company MELCO has given us directive to suspend doing business (license sell and support) with Ukraine until further notice. Also we will remove your listing from our SI Directory."
А вот по РФ они ничего не прекращают....
Жили ж собі спокійно...
Золота орда ніколи не зміниться.
Входити в нато, в єс, в цивілізований світ - і будувати мур з ордою!
Загалом би пропонував змінити адміністративні межи країни: Волинь (Луцьк, Рівне); Галичина (Львів, Тернопіль та Івано-Франківськ): Закарпаття (Ужгород); Буковина (Чернівці): Поділля (Хмельницький, його варто перейменувати в Проскурів та Вінниця): Полісся (Житомирська, Київська, Чернігівська та північна частина Сумської області); Слобожанщина (решта частина Сумської, Харківська, Полтавська, північна частина Луганщини та Донеччини з центром в Охтирці або Полтаві, вона найбільш удалена від кордону орків); Січеславщина (Дніпропетровська та решта Луганської та Донецької областей); Запоріжжя (Запорізька та 75% Херсонської області); Чорноморська (Одещина, Миколаївська та решта Херсонської); Крим. В окрему одиницю столицю Київ.
Але все як завжди похерять та будуть будувати за радянським принципом....
глубине 2,5 метра постепенно преобразуясь в доброкачественный гумус.
March 4 at 4:30 PM ·
ХЛІБ - ВОЄННИЙ АБО БАНДЕРІВСЬКИЙ - БЕЗ ДРІЖДЖІВ, ЯЄЦЬ ТА МОЛОКА - ПІСНИЙ - ВИПІКАЄТЬСЯ ПІСЛЯ ЗАМІСУ
Сьогодні ділюся рецептом хліба, який особливо актуальний у такий нелегкий для України час.
Необхідні інгредієнти :
300 мл. теплої води
1 ч. л. солі
1 ч. л. цукру
1 ст. л. оцту
1 ст. л. олії
1 ч. л. соди
400 г. борошна
З поданих компонентів замісити тісто.
Сформувати хліб, зробити надрізи, змастити водою.
Випікати при 180* - 45 хв.
Смачного!
ДУЖЕ СМАЧНИЙ ДОМАШНІЙ ХЛІБ