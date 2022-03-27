Центр Чернігова після безперервних обстрілів російських окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Центр Чернігова після російських обстрілів частково став руїнами.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео у своєму Телеграм-каналі виклав журналіст Андрій Цаплієнко.
Топ коментарі
+22 Ольга Мартынюк 8c212b17
показати весь коментар27.03.2022 16:06
+17 Amber
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+10 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар27.03.2022 16:12
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Будь ласка, зачекайте...
тим , хто загинув від рук кривавого ху@ ла 😡
бо яке ще виправдання ***************** можна очікувати...
нелюди... виповзли зі своєї говені щоби тільки нищіти, вбивати, насилувати і красти...
"руцкий мир" шоби він пощез назавжди...
Де подівся наш шановний дописувач Яр Холодний, він наче б то з Чернігова?
Сподіваюсь, що живий та здоровий, просто довелося евакуюватись.
https://youtu.be/RYb9qn2fHaY