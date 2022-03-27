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Центр Чернігова після безперервних обстрілів російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Центр Чернігова після російських обстрілів частково став руїнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео у своєму Телеграм-каналі виклав журналіст Андрій Цаплієнко.

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Топ коментарі
+22
Яке було красиве, ******* місто і що зробили двуногі особини, які вміють тільки все нищити, бо хіба їх вчили щось будувати...їх вчили, що скрізь вороги і треба все нищити.
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27.03.2022 16:06
+17
Нічого , тварюки заплатять всім стадом , тільки жииття не повернуть
тим , хто загинув від рук кривавого ху@ ла 😡
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27.03.2022 16:09
+10
саме в центрі міста мабудь був воений об"єкт...біолабораторія і база Азову...
бо яке ще виправдання ***************** можна очікувати...
нелюди... виповзли зі своєї говені щоби тільки нищіти, вбивати, насилувати і красти...
"руцкий мир" шоби він пощез назавжди...
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27.03.2022 16:12
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Яке було красиве, ******* місто і що зробили двуногі особини, які вміють тільки все нищити, бо хіба їх вчили щось будувати...їх вчили, що скрізь вороги і треба все нищити.
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27.03.2022 16:06 Відповісти
Нічого , тварюки заплатять всім стадом , тільки жииття не повернуть
тим , хто загинув від рук кривавого ху@ ла 😡
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27.03.2022 16:09 Відповісти
Да, за арестованные активы, на восстановление Украины, ещё надо будет побороться. Не быстр их прям отдадут, если вообще отдадут. Вон макарон уже просит не оскорблять путина. Немцы тоже со временем начнут лизоблюдить в сторону х..ла
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27.03.2022 16:12 Відповісти
Головне перемогти.А Макрон і з Шольцом краще хай позатикають свої пи*даки.Не секрет що найбільше європейських грошей йшло в паРашу саме від них.Однією рукою накладали санкуії а іншою допомагали їх обходити.
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27.03.2022 16:39 Відповісти
саме в центрі міста мабудь був воений об"єкт...біолабораторія і база Азову...
бо яке ще виправдання ***************** можна очікувати...
нелюди... виповзли зі своєї говені щоби тільки нищіти, вбивати, насилувати і красти...
"руцкий мир" шоби він пощез назавжди...
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27.03.2022 16:12 Відповісти
Капець, яке ж місто було ((
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27.03.2022 16:17 Відповісти
Господи! Який жах !

Де подівся наш шановний дописувач Яр Холодний, він наче б то з Чернігова?

Сподіваюсь, що живий та здоровий, просто довелося евакуюватись.
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27.03.2022 16:22 Відповісти
Він з Харкова...
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27.03.2022 22:43 Відповісти
Ні, точно не з Харкова.
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27.03.2022 22:59 Відповісти
Гарна українська пісня до москалів:
https://youtu.be/RYb9qn2fHaY
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27.03.2022 16:35 Відповісти
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27.03.2022 16:38 Відповісти
Чернігів -моє рідне місто. Чернігів стояв, коли на мокшанських болотах ще жаби кумкали. І от ця гидота зза поребрика знищила частину нашої історії. Бл.., жаби розумніші за вас, кляті тварюки
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27.03.2022 17:08 Відповісти
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27.03.2022 17:18 Відповісти
А росияне оказались одичалыми а не людьми.
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27.03.2022 18:29 Відповісти
Ось цікаво, на одну людину, скільки тисяч свинопсів доводиться?
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27.03.2022 19:33 Відповісти
 
 