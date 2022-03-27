СЕЛО І ТАНКИ, привид Шойгу, "сахара нет", за що моляться рашисти?#ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВIДЕО

Як в українському селі з'явився "незаконний обіг танків"? Куди подівся Шойгу? І за що моляться рашисти? Усе це досліджували Богдан Буткевич і Наталя Соколенко в сатиричному "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ! Вони підібрали для вас новини, які надихають та переконують у нашій неодмінній перемозі!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом Цензор.НЕТ в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні. У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

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