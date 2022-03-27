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СЕЛО І ТАНКИ, привид Шойгу, "сахара нет", за що моляться рашисти?#ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Як в українському селі з'явився "незаконний обіг танків"? Куди подівся Шойгу? І за що моляться рашисти? Усе це досліджували Богдан Буткевич і Наталя Соколенко в сатиричному "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ! Вони підібрали для вас новини, які надихають та переконують у нашій неодмінній перемозі!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом Цензор.НЕТ в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні. У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Також дивіться: "Слава КПСС" для Зеленського, Киво-Муссоліні, Петро і тітушки, радикали проти геїв #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#27. ВIДЕО

На нашому каналі ви знайдете найцікавішу та найдотепнішу аналітику українського ютубу, тож підписуйтеся.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Andriy Lova

Just now ·



у суспільства склалося помилкове враження, що потрібно спочатку закінчити війну, а вже потім розбиратися зі зрадниками та саботажниками: "не на часі". Це враження з усіх сил пропагують і нав'язують самі зрадники у керівних кабінетах, на засіданнях рад, у ЗМІ та мережах інтернету. Насправді, поки настане кінець війні, діяльність зрадників приведе до сотень і тисяч додаткових жертв мирного населення, руйнування інфраструктури та невдач на фронті. Ворог - є ворог і його потрібно ліквідовувати. Гасло "Смерть окупантам та їх посіпакам!" ніхто не відміняв і не відмінить.
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27.03.2022 19:08
+13
карабах всё. айзеры выгнали москальню.
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27.03.2022 19:11
+10
британия. массово отчисляют расейских студентов. выселяют из общаг.
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27.03.2022 19:21
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Куда подевался Шойгу?
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27.03.2022 19:04 Відповісти
пабєду празднує
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27.03.2022 19:35 Відповісти
сдох.
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27.03.2022 19:09 Відповісти
Ей бы еще знать, что большинство граждан Украины армянского происхождения являются такими же "Бандеровцами", как и остальные граждане Украины, не зависимо от происхождения, и тогда ее толстая жопа треснет на букву Z.
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27.03.2022 19:46 Відповісти
это она еще не знает, что даже у украинских бобров есть к ней свои счёты.
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27.03.2022 19:56 Відповісти
Andriy Lova

Just now ·



у суспільства склалося помилкове враження, що потрібно спочатку закінчити війну, а вже потім розбиратися зі зрадниками та саботажниками: "не на часі". Це враження з усіх сил пропагують і нав'язують самі зрадники у керівних кабінетах, на засіданнях рад, у ЗМІ та мережах інтернету. Насправді, поки настане кінець війні, діяльність зрадників приведе до сотень і тисяч додаткових жертв мирного населення, руйнування інфраструктури та невдач на фронті. Ворог - є ворог і його потрібно ліквідовувати. Гасло "Смерть окупантам та їх посіпакам!" ніхто не відміняв і не відмінить.
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27.03.2022 19:08 Відповісти
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27.03.2022 19:17 Відповісти
Як виявилось, другою найпотужнішою армієї в світі керує високоосвічена людина з воєнною спеціальністю оленевод.
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27.03.2022 19:10 Відповісти
карабах всё. айзеры выгнали москальню.
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27.03.2022 19:11 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/Vz-TKLARvwc
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27.03.2022 19:19 Відповісти
британия. массово отчисляют расейских студентов. выселяют из общаг.
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27.03.2022 19:21 Відповісти
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27.03.2022 19:33 Відповісти
Не, ну если украинцы сумели разработать штамм короновируса, который выборочно кусает кацапов, то там уже и до драконов недалеко. Тем более, что они тоже рукокрылые! Совпадение?
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27.03.2022 20:18 Відповісти
В країні трагедія, кожен день гинуть люди, а ці клоуни продовжують кривлятись
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27.03.2022 20:50 Відповісти
 
 