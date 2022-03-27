СЕЛО І ТАНКИ, привид Шойгу, "сахара нет", за що моляться рашисти?#ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВIДЕО
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Як в українському селі з'явився "незаконний обіг танків"? Куди подівся Шойгу? І за що моляться рашисти? Усе це досліджували Богдан Буткевич і Наталя Соколенко в сатиричному "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ! Вони підібрали для вас новини, які надихають та переконують у нашій неодмінній перемозі!
Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом Цензор.НЕТ в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні. У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
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у суспільства склалося помилкове враження, що потрібно спочатку закінчити війну, а вже потім розбиратися зі зрадниками та саботажниками: "не на часі". Це враження з усіх сил пропагують і нав'язують самі зрадники у керівних кабінетах, на засіданнях рад, у ЗМІ та мережах інтернету. Насправді, поки настане кінець війні, діяльність зрадників приведе до сотень і тисяч додаткових жертв мирного населення, руйнування інфраструктури та невдач на фронті. Ворог - є ворог і його потрібно ліквідовувати. Гасло "Смерть окупантам та їх посіпакам!" ніхто не відміняв і не відмінить.