"Все вигоріло, довкола суцільні руйнування", - репортаж з Макарова. ВIДЕО
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Російські окупанти завдали чималих руйнувань селищу Макарів на Київщині. Сьогодні тут розбиті випалені будинки, а на вулицях не зустріти людей.
Репортаж із Макарова військовий журналіст Андрій Цаплієнко опублікував у своєму телеграмі, інфоомує Цензор.НЕТ.
"Їздив в Макарів - один з населених пунктів в Київській області, який опинився на лінії фронту. Українським силам вдалось повернути його під контроль, та підрозділи російської армії не полишають спроб відбити населений пункт(вже після зйомки в Генштабі ЗСУ заявили, що то, виявляється, "сіра зона")", - пише Цаплієнко.
Він наголошує, що Макарів має вагоме значення, оскільки стоїть на шляху до подальшого оточення столиці збройними силами РФ.
"В районі населеного пункту зараз активно працює безпілотна розвідка. Групи збирають дані про пересування та розміщення військової техніки супротивника. Згодом цю інформацію для нанесення ударів може використовувати артилерія ЗСУ. Зняв, як виглядає це полювання за російськими колонами", - пише журналіст.
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19:54
Россия применила запрещенные кассетные боеприпасы при обстреле населенного пункта Криворожского района Днепропетровской. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, пишет УНИАН.
«По данным следствия, 27 марта 2022 года вооруженные силы России, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели запрещенный реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня Торнадо-С одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Ракета была оснащена запретными кассетными боеприпасами».
Возбуждено уголовное дело.
Предыдущая Рада приняла идиотский закон про евробляхи , которым ЗА ВВОЗ в Украину старых недорогих европейских авто сдирали дикие пошлины и акцизы. И дали этим авто едкую кличку ЕВРОБЛЯХИ
ЭТИМ ЗАКОНОМ предыдущие слуги народа
- пролоббировали отверточную сборку авто с АВТОВАЗА НА ЗАЗЕ
- защитили российский автопром от европейских авто
- нанесли материальный удар по 1, 5 млн украинцев , купивших себе недорогие авто в ЕС.
- нанесли удар по малому и среднему бизнесу , используеашему авто
ПРЕДЛАГАЮ отменить данный закон НА РАДОСТЬ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
- сегодня население теряет авто в результате войны
- общественный транспорт почти не работает
- перевозить семьи на чем то надо
- заниматься бизнесом и возить продукцию на чем то надо
- ‼️‼️‼️Украина сегодня авто не производит
и т д
ПОТОМУ ОТМЕНИТЕ ЗАКОН И ПУСТЬ УКРАИНЦЫ ПОКУПАЮТ НЕДОРОГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ АВТО ДЛЯ СЕМЕЙ И БИЗНЕСА
ЕВРОСОЮЗ ОЦЕНИТ ЭТО РЕШЕНИЕ .
Треба вибивати орків з Маковища (якщо ще не зробили) - там панівна висота, звідти Макарів як на долоні, можна прямим наведенням гатити.