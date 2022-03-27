"Все вигоріло, довкола суцільні руйнування", - репортаж з Макарова. ВIДЕО

Російські окупанти завдали чималих руйнувань селищу Макарів на Київщині. Сьогодні тут розбиті випалені будинки, а на вулицях не зустріти людей.

Репортаж із Макарова військовий журналіст Андрій Цаплієнко опублікував у своєму телеграмі, інфоомує Цензор.НЕТ.

"Їздив в Макарів - один з населених пунктів в Київській області, який опинився на лінії фронту. Українським силам вдалось повернути його під контроль, та підрозділи російської армії не полишають спроб відбити населений пункт(вже після зйомки в Генштабі ЗСУ заявили, що то, виявляється, "сіра зона")", - пише Цаплієнко.

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Він наголошує, що Макарів має вагоме значення, оскільки стоїть на шляху до подальшого оточення столиці збройними силами РФ.

"В районі населеного пункту зараз активно працює безпілотна розвідка. Групи збирають дані про пересування та розміщення військової техніки супротивника. Згодом цю інформацію для нанесення ударів може використовувати артилерія ЗСУ. Зняв, як виглядає це полювання за російськими колонами", - пише журналіст.

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