"Говорю - помогите мне, а они побежали дальше, даже помощь не оказали", - полонений окупант розповів, як російські командири кидають своїх поранених солдатів помирати. ВIДЕО

Командири окупаційних військ РФ кидають своїх поранених солдатів помирати на полі бою.

Цю аксіому, зрозумілу для українців, ще раз підтвердив полонений загарбник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

"22-річного пораненого окупанта, як і багатьох його колег, командири кинули на полі бою під Рубіжним на Луганщині. Його покинули помирати свої ж... Утім вояці пощастило – він залишився живим, а не поїхав до рідних у чорному мішку з написом "груз 200". Наразі СБУ проводить із російським загарбником відповідні слідчі дії. І він відповість за все, що зробив", - йдеться у повідомленні СБУ.

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