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армія рф (13581) полон (1297) СБУ (10084)

"Говорю - помогите мне, а они побежали дальше, даже помощь не оказали", - полонений окупант розповів, як російські командири кидають своїх поранених солдатів помирати. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командири окупаційних військ РФ кидають своїх поранених солдатів помирати на полі бою.

Цю аксіому, зрозумілу для українців, ще раз підтвердив полонений загарбник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

"22-річного пораненого окупанта, як і багатьох його колег, командири кинули на полі бою під Рубіжним на Луганщині. Його покинули помирати свої ж... Утім вояці пощастило – він залишився живим, а не поїхав до рідних у чорному мішку з написом "груз 200". Наразі СБУ проводить із російським загарбником відповідні слідчі дії. І він відповість за все, що зробив", - йдеться у повідомленні СБУ.

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Топ коментарі
+38
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27.03.2022 19:54
+36
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27.03.2022 19:55
+31
Расєя сваіх нє брасаєт...Ана на ніх проста срьот...
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27.03.2022 19:54
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27.03.2022 19:54 Відповісти
рядових без мішків у канаві ховають
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27.03.2022 19:56 Відповісти
Хтось зі своїх йому ще і коліно прострелив.
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27.03.2022 20:00 Відповісти
це тих що пси не зжерли
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27.03.2022 20:49 Відповісти
Расєя сваіх нє брасаєт...Ана на ніх проста срьот...
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27.03.2022 19:54 Відповісти
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27.03.2022 19:55 Відповісти
Бред.

Не варта сволота соусу.
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27.03.2022 20:56 Відповісти
Руцкіє сваіх ні брасайут
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27.03.2022 19:56 Відповісти
Телеграм тільки в мене глюче?
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27.03.2022 19:57 Відповісти
а чё ты хотел, клоун? прогулку по Украине? получил. **** сдохни.
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27.03.2022 19:57 Відповісти
Не забувайте з ким маєте справу - з брехливим москалем - йому, бачите, снайпер в спину стріляв...
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27.03.2022 19:58 Відповісти
Свій напевно. Промахнувся...
А потім свої ж ще й у коліно вистрелили.
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27.03.2022 20:01 Відповісти
Та хоч і стріляв.І я стріляв би.Право на життя ворожий солдат отримує лише в полоні.
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27.03.2022 20:06 Відповісти
Він - не полонений. Війну рф не оголошувала. Якась така операція з де..... Можна було одразу по горлу лезом.
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27.03.2022 20:26 Відповісти
ну мені один тут долбойоб доказував що всі мають статус військовополоненого.а коли я його спитав за всяку худобу на гуантанамо і кацапські катівні у хмейнімі зразу злилося,а ************ воно через відос Азова про худобу в кузові пікапа...
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27.03.2022 20:52 Відповісти
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27.03.2022 20:14 Відповісти
!!!
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27.03.2022 21:09 Відповісти
дякуй за те, що у "хомандирів", мабуть, набої скінчились...
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27.03.2022 20:00 Відповісти
Як із зброєю в руках - хренові герої, вбивають, гвалтують. А в полон попало, та ще й поранене - хоч до рани прикладай. І все осознав, і українці знову рідня.
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27.03.2022 20:02 Відповісти
от я никогда не сомневался, что раненых они не будут спасать. пусть радуется, что попутно не застрелили, услышав, что просит помочь.
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27.03.2022 20:04 Відповісти
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27.03.2022 20:04 Відповісти
увєзу Шойгу я в тундру?
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27.03.2022 20:06 Відповісти
Телеграм тільки в мене глюче?
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27.03.2022 20:04 Відповісти
Теж саме...
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27.03.2022 20:16 Відповісти
не дострелили
а воно ще жаліється, що допомоги не надали
у них допомога в такому разі - контрольний в голову
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27.03.2022 20:05 Відповісти
Слава Україні!
Зведена інфографіка про втрати рф https://damage.com.ua
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27.03.2022 20:09 Відповісти
Прекрасные графики,я считаю.
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27.03.2022 21:42 Відповісти
Самае Паскудное в этом то что вернувшись на свою родину
Снова Будет Нас Ненавидеть и при удобном случае стрелять.
Странное у них строение мозГгггга
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27.03.2022 20:15 Відповісти
У них нет строения мозга. Ибо нечего строить.
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27.03.2022 20:22 Відповісти
Обов'яково. Нелюдскість гарантовано. Ще й мотивований,вбивати,за те,що відпустили!!!
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27.03.2022 21:06 Відповісти
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27.03.2022 20:20 Відповісти
Родина тебя бросит, сынок. Всегда (с).
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27.03.2022 20:38 Відповісти
Какой несчастный - сейчас прям заплачу.
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27.03.2022 20:41 Відповісти
Нужно его соцсети проверить, может тоже ехал укропов убивать
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27.03.2022 20:42 Відповісти
П шоб ,ви,несумнівалися.Сафарі,й загроші
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27.03.2022 21:07 Відповісти
Ай,я,яй... Вони,такі,ж,як він...
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27.03.2022 20:44 Відповісти
Рубежное- город в котором я жила!!! И буду жить!!!
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27.03.2022 20:52 Відповісти
"Говорю - помогите мне, а они побежали дальше, даже помощь не оказали".

Радуйся, что хоть не пристрелили. Ведь "руцкие" своих не бросают.
И ещё - а как же на счёт "руцкие не сдаются"?
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27.03.2022 20:52 Відповісти
Сказал же главный "денацификатор" что русские своих не бросают? А вы что не верите? Это написал иностранный агент или это просто фейк! Завести уголовное дело! Сказал же "НЕ БРОСАЮТ" и все.
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27.03.2022 20:58 Відповісти
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27.03.2022 21:40 Відповісти
кацапам собачья смерть...
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28.03.2022 09:21 Відповісти
Бабченко дааавно предупреждал орков: "родина тебя бросит, сынок".
Это только на кепках принты патриотические, а в реале...
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28.03.2022 10:48 Відповісти
Бабченко дааавно предупреждал орков: "родина тебя бросит, сынок".
Это только на кепках принты патриотические, а в реале...
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28.03.2022 10:48 Відповісти
Бабченко дааавно предупреждал орков: "родина тебя бросит, сынок".
Это только на кепках принты патриотические, а в реале...
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28.03.2022 10:48 Відповісти
Бабченко дааавно предупреждал орков: "родина тебя бросит, сынок".
Это только на кепках принты патриотические, а в реале...
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28.03.2022 10:48 Відповісти
 
 