"Говорю - помогите мне, а они побежали дальше, даже помощь не оказали", - полонений окупант розповів, як російські командири кидають своїх поранених солдатів помирати. ВIДЕО
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Командири окупаційних військ РФ кидають своїх поранених солдатів помирати на полі бою.
Цю аксіому, зрозумілу для українців, ще раз підтвердив полонений загарбник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.
"22-річного пораненого окупанта, як і багатьох його колег, командири кинули на полі бою під Рубіжним на Луганщині. Його покинули помирати свої ж... Утім вояці пощастило – він залишився живим, а не поїхав до рідних у чорному мішку з написом "груз 200". Наразі СБУ проводить із російським загарбником відповідні слідчі дії. І він відповість за все, що зробив", - йдеться у повідомленні СБУ.
Топ коментарі
+38 Перехватчик
показати весь коментар27.03.2022 19:54
+36 Перехватчик
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+31 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар27.03.2022 19:54
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Будь ласка, зачекайте...
Не варта сволота соусу.
А потім свої ж ще й у коліно вистрелили.
а воно ще жаліється, що допомоги не надали
у них допомога в такому разі - контрольний в голову
Зведена інфографіка про втрати рф https://damage.com.ua
Снова Будет Нас Ненавидеть и при удобном случае стрелять.
Странное у них строение мозГгггга
Радуйся, что хоть не пристрелили. Ведь "руцкие" своих не бросают.
И ещё - а как же на счёт "руцкие не сдаются"?
Это только на кепках принты патриотические, а в реале...
Это только на кепках принты патриотические, а в реале...
Это только на кепках принты патриотические, а в реале...
Это только на кепках принты патриотические, а в реале...