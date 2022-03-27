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Харків (3920) Бутусов Юрій (3129) Національна гвардія (1201)

Доброволець, полковник у відставці Олег Громадський загинув під Харковом, прикриваючи відхід підрозділу свого сина, лейтенанта Євгенія Громадського. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Доброволець Олег Громадський загинув у бою, прикриваючи свого сина на мосту під Харковом. Лейтенант Євген Громадський, удостоєний звання Герой України, та згадує останній бій свого батька.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це він розказав в інтерв'ю ютуб-каналу "Бутусов плюс".

Він зазначив: "У перший день боїв був прорив колони у бік Харкова, 24 числа в 22-10 був перший прорив колони. Я лишився на позиції. Я, мій водій, чотири строковики та мій батько. Батько - Олег Громадський, полковник у відставці. Він не був військовослужбовцем Нацгвардії. Він просто приїздив підтримати, допомогти, розповісти, організувати оборону на окраїнах Харкова. Я виконував завдання на окраїнах Харкова, у П'ятихатках, виконував завдання як кадровий військовий, кадровий офіцер. Виконував завдання, тримали рубіж встановлений, до підходу резервів з бригади Збройних сил. І під час нічного прориву батько лишився на позиції, прикривати наш відхід. Ми з хлопцями завантажили БК по максимуму, який в нас лишився та виїхали заходити в бік колони. І під час заходу ми побачили перші машини, які їхали, спішилися з машини, солдати строковики почали відсікати піхоту, я їм поставив задачу. А з водієм почали працювати з РПГ-22 по техніці, яка їхала. Першу машину підбили МТЛБ, їхала, у ній одразу здетонував БК. Другу машину почали стріляти замикаючу, підвозку БК. Здетонувала підвозка - попали в бак, який на ЗІЛі, нижній бак, вона загорілася. ГРАДи почали спішуватись. Ми почали відсікати піхоту. Після того я водієві сказав дати залп з РПГ, які залишились у нас. По машинах. І вони дали. Загорілася перша машина. Друга загорілася. В нас був кулемет. З кулемету розстріляли і вона теж потім загорілася і почала детонувати боєукладка. Ми почали відтягуватися назад в тил, щоб нас не заділо вибухами ГРАДу. Після того вийшли на одного росіянина, прийняли його в полон, тоді вночі з 200-ї бригади міста Мурманська.  Після того почали виходити, з оточення, оскільки за ними йшла важка техніка - танки та інше, які потім, як ми дізналися, звернули на Цвіркуни, но окружну в бік парку Фельдмана. Після того зранку з батьком зв'язку не було, потім дізнався що він загинув. Було багато кульових поранень та два осколки від ГРАДу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час визволення ЗСУ села Мала Рогань під Харковом російські командири покинули своїх поранених і спробували втекти, - Бутусов

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+86
Вічна память героям.
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27.03.2022 20:05
+65
Герои не умирают!
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27.03.2022 20:06
+53
Батько захистив своїх дітей. Герою слава !!!
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27.03.2022 20:16
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Вічна память героям.
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27.03.2022 20:05 Відповісти
жаль. земля пухом.
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27.03.2022 20:06 Відповісти
Герои не умирают!
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27.03.2022 20:06 Відповісти
мужык
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27.03.2022 20:10 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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27.03.2022 20:10 Відповісти
бойова сім"я...
Царство Небесне Герою, батькові Героя...
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27.03.2022 20:14 Відповісти
Вічна пам'ять...
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27.03.2022 20:15 Відповісти
Батько захистив своїх дітей. Герою слава !!!
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27.03.2022 20:16 Відповісти
Героям слава!
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27.03.2022 20:23 Відповісти
Світла пам'ять Герою Украіни , та щирі співчуття родині 😪😪😪
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27.03.2022 20:24 Відповісти
Pam'yataemo...
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27.03.2022 20:24 Відповісти
Та пацан герой. Зафігачив в той критичний момент стіки техніки. Розірвало колону нах. Замочив батарею градів з БК. Героя України захиснику. То були самі критичні миттевості
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27.03.2022 20:27 Відповісти
Так хлопцю дали Героя, прямо тут в статті ж і написано
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27.03.2022 21:35 Відповісти
Співчуття... 🥺
Вічна пам'ять...
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27.03.2022 20:34 Відповісти
Світла і вічна пам'ять воїну поклавшему своє життя за майбутнє України. Дякуємо за захист
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27.03.2022 20:36 Відповісти
Героям Слава!!!
Горіть у пеклі, московити кончені!
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27.03.2022 20:38 Відповісти
красивый
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27.03.2022 22:32 Відповісти
Вечная благодарная Память вашему отцу который отдал свою жизнь за нашу Украину.
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28.03.2022 19:50 Відповісти
 
 