Інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ: Росія має знати правду. ВIДЕО

Президент України Володимр Зеленський відповів на запитання російських журналістів з YouTube-каналу "Зыгарь", телеканалу "Дождь", порталу "Медуза" та видань "Коммерсантъ" і "Новая Газета".

Відповідне відео опубліковане у фейсбуці Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.