27 березня по двох гуманітарних коридорах евакуйовано 1100 людей, - Верещук. ВIДЕО
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На неділю 27 березня було погоджено 2 гуманітарних коридорів для евакуації людей у безпеку із Донецької та Луганської областей. У безпечні місця евакуйовано 1100 людей.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що на 27 березня було погоджено 2 гуманітарних коридорів для евакуації людей у безпеку із Донецької та Луганської областей, якими до безпечних місць евакуйовано 1100 людей.
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ктото может объяснить жту цифру ? И откуда она ее взяла
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