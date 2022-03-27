УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12890 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 954 6
евакуація (1930) Верещук (606) гуманітарний коридор (169)

27 березня по двох гуманітарних коридорах евакуйовано 1100 людей, - Верещук. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На неділю 27 березня було погоджено 2 гуманітарних коридорів для евакуації людей у безпеку із Донецької та Луганської областей. У безпечні місця евакуйовано 1100 людей.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що на 27 березня було погоджено 2 гуманітарних коридорів для евакуації людей у безпеку із Донецької та Луганської областей, якими до безпечних місць евакуйовано 1100 людей. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні заплановано два гуманітарні коридори, - Верещук

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Орки виходять через Лачинський коридор

Лачинський коридор (азерб. Laçın dəhlizi, арм. Լաչինի միջանցք) - шестикілометровий гірський коридор, що сполучає Вірменію та Нагірний Карабах.

У Азербайджану є час вирішити свої територіальні претензії
https://t.me/operativnoZSU/15954
показати весь коментар
27.03.2022 23:05 Відповісти
Самая короткая трагикомедия в истории: «Роскомнадзор потребовал от заблокированных Роскомнадзором медиа не публиковать интервью Зеленского»
показати весь коментар
27.03.2022 23:13 Відповісти
Верещук на днях давала данные , что 40000 украинцев эвакуировано в рашу
ктото может объяснить жту цифру ? И откуда она ее взяла
показати весь коментар
27.03.2022 23:13 Відповісти
И на чем их вывозили ?
показати весь коментар
27.03.2022 23:14 Відповісти
Ірина Верещук: Кількість насильно вивезених українців зараз може становити 40 тисяч - боремося за їх повернення
https://www.kmu.gov.ua/news/irina-vereshchuk-kilkist-nasilno-vivezenih-**********-zaraz-mozhe-stanoviti-40-tisyach-boremosya-za-yih-povernennya
показати весь коментар
27.03.2022 23:31 Відповісти
показати весь коментар
27.03.2022 23:29 Відповісти
 
 