27 березня по двох гуманітарних коридорах евакуйовано 1100 людей, - Верещук. ВIДЕО

На неділю 27 березня було погоджено 2 гуманітарних коридорів для евакуації людей у безпеку із Донецької та Луганської областей. У безпечні місця евакуйовано 1100 людей.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що на 27 березня було погоджено 2 гуманітарних коридорів для евакуації людей у безпеку із Донецької та Луганської областей, якими до безпечних місць евакуйовано 1100 людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні заплановано два гуманітарні коридори, - Верещук