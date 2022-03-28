УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12161 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
10 906 158
війна (56949) Зеленський (17537) переговори з Росією (559)

Попереду – новий раунд переговорів з РФ, наші пріоритети відомі, - звернення Зеленського. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 32-го дня війни.

Відповідне відео опубліковане пресслужбою глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Попереду – новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру. Наші пріоритети відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави – обовʼязкові. Очевидна й наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в Україні", - повідомив Зеленський.

Також читайте: Зеленський про переговори з Путіним: "Йому треба своїми ногами виходити звідти, де він там є, і прийти на зустріч до мене в будь-яку точку світу"

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Старшина Запаса


@StarshinaZapasa

·
8 ч



Русские либералы (ну, других русских у меня в ленте нет): Ах, Зеленский, ах, ох, щастье, слюни, Медуза, Дождь, Зыгарь, какое же щастьте, ах, это лучшее, что было в моей жизни, ах, я от щястья описался! Украинцы: Что ты несешь, *****. Опять. ***** ты вообще с ними говорил??
показати весь коментар
28.03.2022 08:39
+10
Треба вже законодавчо закріпити заборону ведення переговорів з ворогом до завершення бойових дій.
показати весь коментар
28.03.2022 00:35
+7
Президент має вдихати віру в повну нашу перемогу, а не виглядати як неголений бомж з путаними думками в голові.
показати весь коментар
28.03.2022 00:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Нейтралитет це лише відстрочення наступої війни з рашкою. Щоб кацапія не диктовала умови треба займатися обороною України,відвоюванням теріторій ,налагодженням випуску збої ППО,а не базіканням по відосикам.Зеленськи ,не треба себе вести -"після мене хоч трава не рости"!
показати весь коментар
28.03.2022 01:49 Відповісти
Нейтралитет це лише відстрочення наступої війни з рашкою. Щоб кацапія не диктовала умови треба займатися обороною України,відвоюванням теріторій ,налагодженням випуску збої ППО,а не базіканням по відосикам.Зеленськи ,не треба себе вести -"після мене хоч трава не рости"!
показати весь коментар
28.03.2022 01:49 Відповісти
Нейтралитет це лише відстрочення наступої війни з рашкою. Щоб кацапія не диктовала умови треба займатися обороною України,відвоюванням теріторій ,налагодженням випуску збої ППО,а не базіканням по відосикам.Зеленськи ,не треба себе вести -"після мене хоч трава не рости"!
показати весь коментар
28.03.2022 01:49 Відповісти
Нейтралитет це лише відстрочення наступої війни з рашкою. Щоб кацапія не диктовала умови треба займатися обороною України,відвоюванням теріторій ,налагодженням випуску збої ППО,а не базіканням по відосикам.Зеленськи ,не треба себе вести -"після мене хоч трава не рости"!
показати весь коментар
28.03.2022 01:49 Відповісти
Нейтралитет це лише відстрочення наступої війни з рашкою. Щоб кацапія не диктовала умови треба займатися обороною України,відвоюванням теріторій ,налагодженням випуску збої ППО,а не базіканням по відосикам.Зеленськи ,не треба себе вести -"після мене хоч трава не рости"!
показати весь коментар
28.03.2022 01:49 Відповісти
Тошнить уже від тих нікому непотрібних договорів і переговорів, як і від Зеленського кожну другу статтю.
показати весь коментар
28.03.2022 02:11 Відповісти
Тошнить уже від тих нікому непотрібних договорів і переговорів, як і від Зеленського кожну другу статтю.
показати весь коментар
28.03.2022 02:11 Відповісти
Тошнить уже від тих нікому непотрібних договорів і переговорів, як і від Зеленського кожну другу статтю.
показати весь коментар
28.03.2022 02:11 Відповісти
Тошнить уже від тих нікому непотрібних договорів і переговорів, як і від Зеленського кожну другу статтю.
показати весь коментар
28.03.2022 02:11 Відповісти
Тошнить уже від тих нікому непотрібних договорів і переговорів, як і від Зеленського кожну другу статтю.
показати весь коментар
28.03.2022 02:11 Відповісти
Тошнить уже від тих нікому непотрібних договорів і переговорів, як і від Зеленського кожну другу статтю.
показати весь коментар
28.03.2022 02:12 Відповісти
к його крізь забагато. Як він вже набрид...
показати весь коментар
28.03.2022 03:33 Відповісти
точно.
показати весь коментар
28.03.2022 04:49 Відповісти
Старшина Запаса


@StarshinaZapasa

·
8 ч



Русские либералы (ну, других русских у меня в ленте нет): Ах, Зеленский, ах, ох, щастье, слюни, Медуза, Дождь, Зыгарь, какое же щастьте, ах, это лучшее, что было в моей жизни, ах, я от щястья описался! Украинцы: Что ты несешь, *****. Опять. ***** ты вообще с ними говорил??
показати весь коментар
28.03.2022 08:39 Відповісти
как это на Х,,,Я, а киностудии в маЦкве которые по сей день работают и контролируются через шефиров, а офшоры к ним привязанные( через которые он с беней выводил украденные в привате бабки) а хаты в маЦкве и Крыму переоформленные по ПИД,,,,рашенскому закону) и т.д а смотрящий за ним Дермак который должен выполнять задания кремля...
показати весь коментар
28.03.2022 09:03 Відповісти
как это на Х,,,Я, а киностудии в маЦкве которые по сей день работают и контролируются через шефиров, а офшоры к ним привязанные( через которые он с беней выводил украденные в привате бабки) а хаты в маЦкве и Крыму переоформленные по ПИД,,,,рашенскому закону) и т.д а смотрящий за ним Дермак который должен выполнять задания кремля...
показати весь коментар
28.03.2022 09:03 Відповісти
как это на Х,,,Я, а киностудии в маЦкве которые по сей день работают и контролируются через шефиров, а офшоры к ним привязанные( через которые он с беней выводил украденные в привате бабки) а хаты в маЦкве и Крыму переоформленные по ПИД,,,,рашенскому закону) и т.д а смотрящий за ним Дермак который должен выполнять задания кремля...
показати весь коментар
28.03.2022 09:03 Відповісти
как это на Х,,,Я, а киностудии в маЦкве которые по сей день работают и контролируются через шефиров, а офшоры к ним привязанные( через которые он с беней выводил украденные в привате бабки) а хаты в маЦкве и Крыму переоформленные по ПИД,,,,рашенскому закону) и т.д а смотрящий за ним Дермак который должен выполнять задания кремля...
показати весь коментар
28.03.2022 09:04 Відповісти
как это на Х,,,Я, а киностудии в маЦкве которые по сей день работают и контролируются через шефиров, а офшоры к ним привязанные( через которые он с беней выводил украденные в привате бабки) а хаты в маЦкве и Крыму переоформленные по ПИД,,,,рашенскому закону) и т.д а смотрящий за ним Дермак который должен выполнять задания кремля...
показати весь коментар
28.03.2022 09:05 Відповісти
как это на Х,,,Я, а киностудии в маЦкве которые по сей день работают и контролируются через шефиров, а офшоры к ним привязанные( через которые он с беней выводил украденные в привате бабки) а хаты в маЦкве и Крыму переоформленные по ПИД,,,,рашенскому закону) и т.д а смотрящий за ним Дермак который должен выполнять задания кремля...
показати весь коментар
28.03.2022 09:06 Відповісти
А куди подівся напрямок в ЄС та членство у НАТО ?!
показати весь коментар
28.03.2022 09:10 Відповісти
А куди подівся напрямок в ЄС та членство у НАТО ?!
показати весь коментар
28.03.2022 09:10 Відповісти
Загубилися при спробі подивитися в очко *****.
Як у 2019.
показати весь коментар
28.03.2022 09:36 Відповісти
Загубилися при спробі подивитися в очко *****.
Як у 2019.
показати весь коментар
28.03.2022 09:37 Відповісти
Ваші приорітети невідомі народу.
показати весь коментар
28.03.2022 09:13 Відповісти
пром
показати весь коментар
28.03.2022 09:22 Відповісти
Нейтралитет это поражение. Должен быть пункт о свободном выборе с кем вступать в военной политические союзы.
показати весь коментар
28.03.2022 09:33 Відповісти
Нейтралитет это поражение. Должен быть пункт о свободном выборе с кем вступать в военной политические союзы.
показати весь коментар
28.03.2022 09:34 Відповісти
Вот как государство может быть суверенным если оно отказывается от определенных действий и движения (НАТО) которые закреплены в Конституции в угоду и по требованию агрессора?Какая территориальная целостность если крым и ордло как минимум остаются оккупированными? Какие гарантии безопасности если был будапешт то что изменит подписание будапешта 2? Если цель мир любой ценой то все понятно...
показати весь коментар
28.03.2022 09:40 Відповісти
Вот как государство может быть суверенным если оно отказывается от определенных действий и движения (НАТО) которые закреплены в Конституции в угоду и по требованию агрессора?Какая территориальная целостность если крым и ордло как минимум остаются оккупированными? Какие гарантии безопасности если был будапешт то что изменит подписание будапешта 2? Если цель мир любой ценой то все понятно...
показати весь коментар
28.03.2022 09:40 Відповісти
Я так зрозумів отце балакаюче тіло,що треба мир,віддавши(визнавши) Крим,Донецку,Луганську,Херсонську області - расєйськими губерніями?
Які ще області відаси щоб твою мармизу точно на премію миру,як Обаму номінували?
А Україна? А фіг з нею! В зе хата в Англії,віла в Італії та Потугалії, є сотні мільйонів $ у офшорах!
показати весь коментар
28.03.2022 09:53 Відповісти
Що з Цензором?
показати весь коментар
28.03.2022 11:00 Відповісти
Пере Президенте, в умовах, у яких зараз перебуває Україна та її народ,з Ваших вуст, як Верховного Головнокомандувача, мають звучати слова про Перемогу у війні з російськими загарбниками, а не про якийсь там "мир" з російськими варварами та дикунами, яким взагалі не моє бути місця в цивілізованому світі! От про що треба казати щоденно й щоночно!!!
показати весь коментар
28.03.2022 11:24 Відповісти
Пане Президенте, в умовах, у яких зараз перебуває Україна та її народ, з Ваших вуст, як Верховного Головнокомандувача, мають звучати слова про Перемогу у війні з російськими загарбниками, а не про якийсь там "мир" з російськими варварами та дикунами, яким взагалі не може бути місця в цивілізованому світі! От про що треба казати щоденно й щоночно і нам і усьому світові!!!
показати весь коментар
28.03.2022 11:26 Відповісти
Пане Президенте, в умовах, у яких зараз перебуває Україна та її народ, з Ваших вуст, як Верховного Головнокомандувача, мають звучати слова про Перемогу у війні з російськими загарбниками, а не про якийсь там "мир" з російськими варварами та дикунами, яким взагалі не може бути місця в цивілізованому світі! От про що треба казати щоденно й щоночно і нам і усьому світові!!!
показати весь коментар
28.03.2022 11:26 Відповісти
Пане Президенте, в умовах, у яких зараз перебуває Україна та її народ, з Ваших вуст, як Верховного Головнокомандувача, мають звучати слова про Перемогу у війні з російськими загарбниками, а не про якийсь там "мир" з російськими варварами та дикунами, яким взагалі не може бути місця в цивілізованому світі! От про що треба казати щоденно й щоночно і нам і усьому світові!!!
показати весь коментар
28.03.2022 11:26 Відповісти
Зеля вже готовий прогнуться, відмовитись від НАТО(((((
показати весь коментар
28.03.2022 11:54 Відповісти
Зеля вже готовий прогнуться, відмовитись від НАТО(((((
показати весь коментар
28.03.2022 11:55 Відповісти
Головне, що зе вкладає в слова про цілісність? Чи входять сюди Крим і ордло?
показати весь коментар
28.03.2022 12:02 Відповісти
Ні!
показати весь коментар
28.03.2022 13:37 Відповісти
Если бы это был в самом деле народный президент по духу то он был бы давно уничтожен рашинской ракетой в своем офисе, а так это балабол-балалайка, ничего толкового не сделавший за 2,5 года для обороны Украины...
показати весь коментар
28.03.2022 12:56 Відповісти
Можна просто сказати - ми будемо на переговорах відстоювати те то і те то.
показати весь коментар
28.03.2022 14:48 Відповісти
Чекаемо перемоги Украiни,потом суду над зрадниками.
показати весь коментар
28.03.2022 14:55 Відповісти
Зеля з бородою виглядає як рідний брат арахамії. *****
показати весь коментар
28.03.2022 14:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 