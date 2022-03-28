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Попереду – новий раунд переговорів з РФ, наші пріоритети відомі, - звернення Зеленського. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 32-го дня війни.
Відповідне відео опубліковане пресслужбою глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Попереду – новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру. Наші пріоритети відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави – обовʼязкові. Очевидна й наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в Україні", - повідомив Зеленський.
Топ коментарі
+13 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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+10 Olexa Cras
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@StarshinaZapasa
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8 ч
Русские либералы (ну, других русских у меня в ленте нет): Ах, Зеленский, ах, ох, щастье, слюни, Медуза, Дождь, Зыгарь, какое же щастьте, ах, это лучшее, что было в моей жизни, ах, я от щястья описался! Украинцы: Что ты несешь, *****. Опять. ***** ты вообще с ними говорил??
Як у 2019.
Як у 2019.
Які ще області відаси щоб твою мармизу точно на премію миру,як Обаму номінували?
А Україна? А фіг з нею! В зе хата в Англії,віла в Італії та Потугалії, є сотні мільйонів $ у офшорах!