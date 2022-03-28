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Україна показала, що в демократичному світі немає місця для диктатора, - Резніков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українці показали, що в демократичному світі немає місця для диктатора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав міністр оборони України Олексій Резніков.

"Наша армія, наш Український народ, надихає весь світ своєю мужньою боротьбою за мир і свободу. Ми показали, що в демократичному світі немає місця для диктатора. Перемога за нами! До речі, військова дипломатія дає хороші результати. Далі буде", - написав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна озвучила США оновлені потреби ЗСУ, за жодною позицією не було сказано: "Ні, це неможливо", - Резніков

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
А ЗЄ показав, що існує, і веде з ними перемовини про нейтральний статус України.
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28.03.2022 01:10
+2
глючит неслабо
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28.03.2022 01:08
+2
І тому....
Путлер /*****/ повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
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28.03.2022 01:10
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Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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28.03.2022 01:03 Відповісти
Хлопці - Чорнобаївка 12 раз!!!
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28.03.2022 01:13 Відповісти
Хлопці - Чорнобаївка 12 раз!!!
показати весь коментар
28.03.2022 01:13 Відповісти
Хлопці - Чорнобаївка 12 раз!!!
показати весь коментар
28.03.2022 01:14 Відповісти
Хлопці - Чорнобаївка 12 раз!!!
показати весь коментар
28.03.2022 01:14 Відповісти
Хлопці - Чорнобаївка 12 раз!!!
показати весь коментар
28.03.2022 01:14 Відповісти
Хлопці - Чорнобаївка 12 раз!!!
показати весь коментар
28.03.2022 01:14 Відповісти
Хлопці - Чорнобаївка 12 раз!!!
показати весь коментар
28.03.2022 01:14 Відповісти
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
показати весь коментар
28.03.2022 01:03 Відповісти
Як це не має? Чи не з ним ми домовлятися збираємося?
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28.03.2022 01:04 Відповісти
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
показати весь коментар
28.03.2022 01:05 Відповісти
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
показати весь коментар
28.03.2022 01:05 Відповісти
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
показати весь коментар
28.03.2022 01:05 Відповісти
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
показати весь коментар
28.03.2022 01:05 Відповісти
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
показати весь коментар
28.03.2022 01:05 Відповісти
глючит неслабо
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28.03.2022 01:08 Відповісти
А ЗЄ показав, що існує, і веде з ними перемовини про нейтральний статус України.
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28.03.2022 01:10 Відповісти
А ЗЄ показав, що існує, і веде з ними перемовини про нейтральний статус України.
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28.03.2022 01:10 Відповісти
І тому....
Путлер /*****/ повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
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28.03.2022 01:10 Відповісти
І тому....
Путлер /*****/ повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
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28.03.2022 01:11 Відповісти
І тому....
Путлер /*****/ повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
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28.03.2022 01:11 Відповісти
С тем, кому нет места в демократическом мире, не ищут переговоров так настойчиво, до него доносят свою позицию, если он не согласен - на него накладывают санкции и забывают о нём.

Если же, не потерпев поражения на поле боя, агрессору идут на такие уступки, то вижу два варианта:
1) Наши генералы доложили Зеленскому, что у кацапов гораздо больше шансов победить на поле боя и потому придётся идти на уступки.
2) Зеленский блюдёт интересы не Украины - сознательно или из заблуждения.
3) А у вас какие варианты? И уже хотелось бы увидеть реакцию Порошенко - так бы он поступил, окажись сейчас в ситуации Зеленского?
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28.03.2022 01:30 Відповісти
2) Зеленский сознательно не блюдет интересы Украины.
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28.03.2022 08:37 Відповісти
Eh
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28.03.2022 09:36 Відповісти
 
 