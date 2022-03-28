Україна показала, що в демократичному світі немає місця для диктатора, - Резніков. ВIДЕО
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Українці показали, що в демократичному світі немає місця для диктатора.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав міністр оборони України Олексій Резніков.
"Наша армія, наш Український народ, надихає весь світ своєю мужньою боротьбою за мир і свободу. Ми показали, що в демократичному світі немає місця для диктатора. Перемога за нами! До речі, військова дипломатія дає хороші результати. Далі буде", - написав Резніков.
Топ коментарі
+3 Герхард
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+2 Lvbnhj
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Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Путлер /*****/ повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
Путлер /*****/ повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
Путлер /*****/ повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
Если же, не потерпев поражения на поле боя, агрессору идут на такие уступки, то вижу два варианта:
1) Наши генералы доложили Зеленскому, что у кацапов гораздо больше шансов победить на поле боя и потому придётся идти на уступки.
2) Зеленский блюдёт интересы не Украины - сознательно или из заблуждения.
3) А у вас какие варианты? И уже хотелось бы увидеть реакцию Порошенко - так бы он поступил, окажись сейчас в ситуации Зеленского?