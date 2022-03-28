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Порошенко закликав ЄС до нафтового ембарго Росії: Навіть зараз Європа фінансує Путіна в рази більше, ніж Україну. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Петро Порошенко в ефірі польського телеканалу Polsat News вкотре закликав європейських союзників запровадити ембарго на російську нафту і газ.

"Потрібне ембарго. Ембарго — це в першу чергу про припинення фінансування Путіна. На жаль, зараз Європа фінансує Путіна в три-чотири рази більше, ніж Україну. Це неприпустимо", – наголошує Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Мені дуже імпонує позиція прем’єр-міністра Чеської Республіки, та прем’єр-міністра Словенії, які приїхали до Києва і привезли унікальний перелік до пакету санкцій", – зазначив п’ятий Президент.

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"Нам потрібен ленд-ліз, так само як у 1941 році – все від продовольства до амуніції. Друге: не стільки закрийте небо, адже ми розуміємо статус нейтралітету, а надайте нам літаки, включаючи польські літаки, дайте нам системи протиповітряної оборони, дайте їх нашим солдатам, нашим пілотам – і ми закриємо небо. Третій пункт – це другий фронт, все окрім солдатів. Під другим фронтом я маю на увазі у тому числі санкції", – пояснив Порошенко.

"Пункт чотири – це План Маршалла, План Байдена, або План Байдена-Джонсона-Шарля Мішеля. Йдеться про гроші із російських заморожених активів. Це також про трастовий фонд, який надалі допоможе Україні відбудуватися після війни", – зауважив Петро Порошенко.

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"І п’яте – нам необхідно тримати відкриті двері для України в Обʼєднаній Європі. Ми маємо отримати статус країни-кандидата в Європейський Союз до кінця року", – переконаний Порошенко.
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Топ коментарі
+6
Ты я вижу очень волнуешься за тех. процессы европейских нефтеперерабатывающих заводов. Извино но украинцам как и Пороху на это насрать
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28.03.2022 09:45
+6
А почему вы это не требуете от Зе?
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28.03.2022 09:47
+5
Пусть зеледент купит для армии хоть что нибудь на свои активы, а мы посмотрим
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28.03.2022 09:53
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Ты я вижу очень волнуешься за тех. процессы европейских нефтеперерабатывающих заводов. Извино но украинцам как и Пороху на это насрать
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28.03.2022 09:45 Відповісти
Ты я вижу очень волнуешься за тех. процессы европейских нефтеперерабатывающих заводов. Извино но украинцам как и Пороху на это насрать
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28.03.2022 09:45 Відповісти
Ты я вижу очень волнуешься за тех. процессы европейских нефтеперерабатывающих заводов. Извини, но украинцам как и Пороху на это насpать
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28.03.2022 09:46 Відповісти
Ты я вижу очень волнуешься за тех. процессы европейских нефтеперерабатывающих заводов. Извини, но украинцам как и Пороху на это насpать
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28.03.2022 09:46 Відповісти
Не ***** ху#ню!
ФСБ тупе идинахуй.
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28.03.2022 09:46 Відповісти
Не ***** ху#ню!
ФСБ тупе идинахуй.
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28.03.2022 09:46 Відповісти
Не ***** ху#ню!
ФСБ тупе идинахуй.
показати весь коментар
28.03.2022 09:46 Відповісти
Не ***** ху#ню!
ФСБ тупе идинахуй.
показати весь коментар
28.03.2022 09:46 Відповісти
А ви можете пояснити нашим дружинам, дітям, що потрібно ще 2 роки почекати і вмирати?
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28.03.2022 09:48 Відповісти
В Европе некоторые заводы настроены на рашкинскую нефть, по примесям. Они уже обьявили что в течение двух лет откажутся . Это не может произойти в один момент. Кто то бы обьяснил это Порошенко если он сам не в курсе. А про газ чего? Про транзит нами ? Молчок?
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28.03.2022 09:36 Відповісти
А він купив
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28.03.2022 09:45 Відповісти
А він купив
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28.03.2022 09:45 Відповісти
А ти персонально скільки процентів свого прибутку на допомогу армії аитратив?
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28.03.2022 09:47 Відповісти
А ти персонально скільки процентів свого прибутку на допомогу армії аитратив?
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28.03.2022 09:47 Відповісти
А почему вы это не требуете от Зе?
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28.03.2022 09:47 Відповісти
ГАНДОНАЄВ артурка-іди порвись і заштопайся! Це краще шо ти мош зобить
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28.03.2022 09:47 Відповісти
ГАНДОНАЄВ артурка-іди порвись і заштопайся! Це краще шо ти мош зробить
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28.03.2022 09:47 Відповісти
ГАНДОНАЄВ артурка-іди порвись і заштопайся! Це краще шо ти мош зробить
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28.03.2022 09:48 Відповісти
ГАНДонаєв артурка-іди порвись і заштопайся-це краще шо ти мош зробить
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28.03.2022 09:50 Відповісти
Він не чекав твого змістовного зауваження, а так і зробив. До того ж, вже давно. В спам, ботику.
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28.03.2022 09:55 Відповісти
сдрысни не воняй - срань кацапская...
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28.03.2022 09:58 Відповісти
сдрысни не воняй - срань кацапская...
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28.03.2022 09:58 Відповісти
Пусть зеледент купит для армии хоть что нибудь на свои активы, а мы посмотрим
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28.03.2022 09:53 Відповісти
Я бы не месте Зе уже ввела военную экспроприацию..
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28.03.2022 11:41 Відповісти
Я бы не месте Зе уже ввела военную экспроприацию..
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28.03.2022 11:42 Відповісти
Я бы не месте Зе уже ввела военную экспроприацию..
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28.03.2022 11:42 Відповісти
Я бы не месте Зе уже ввела военную экспроприацию..
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28.03.2022 11:42 Відповісти
Я бы не месте Зе уже ввела военную экспроприацию..
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28.03.2022 11:42 Відповісти
Вот и обьясни это все Зеленскому,вместо плевания в того,благодаря кому ты тут пукину подхрюкиваеш!,
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28.03.2022 10:16 Відповісти
Вот и обьясни это все Зеленскому,вместо плевания в того,благодаря кому ты тут пукину подхрюкиваеш!,
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28.03.2022 10:16 Відповісти
Як завди - так!
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28.03.2022 09:38 Відповісти
Як завжди - так!
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28.03.2022 09:39 Відповісти
Добре підмітив, але німцям французам і угорцям пофігу
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28.03.2022 09:40 Відповісти
Добре підмітив, але німцям французам і угорцям пофігу
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28.03.2022 09:40 Відповісти
Добре підмітив, але німцям французам і угорцям пофігу
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28.03.2022 09:40 Відповісти
Ого ботни набежало
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28.03.2022 09:45 Відповісти
Надо рисовать везде КРОВАВУЮ НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РАШИ
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28.03.2022 09:48 Відповісти
Надо рисовать везде КРОВАВУЮ НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РАШИ
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28.03.2022 09:48 Відповісти
Надо рисовать везде КРОВАВУЮ НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РАШИ
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28.03.2022 09:48 Відповісти
Надо рисовать везде КРОВАВУЮ НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РАШИ
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28.03.2022 09:48 Відповісти
Надо рисовать везде КРОВАВУЮ НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РАШИ
показати весь коментар
28.03.2022 09:48 Відповісти
Надо рисовать везде КРОВАВУЮ НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РАШИ
показати весь коментар
28.03.2022 09:48 Відповісти
Надо рисовать везде КРОВАВУЮ НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РАШИ
показати весь коментар
28.03.2022 09:48 Відповісти
Надо рисовать везде КРОВАВУЮ НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РАШИ
показати весь коментар
28.03.2022 09:48 Відповісти
Надо рисовать везде КРОВАВУЮ НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РАШИ
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28.03.2022 09:48 Відповісти
Надо рисовать везде КРОВАВУЮ НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РАШИ
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28.03.2022 09:48 Відповісти
Не добавляйте 100 раз комментарий. Добавили и ждите, через 5-10 мин появится.
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28.03.2022 09:58 Відповісти
Попробовать обновить страницу, вероятнее всего комментарий появится сразу.
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28.03.2022 10:41 Відповісти
Важно не то что сказал Порошенко, а то что по всем этим важнейшим для нашей победы пунктам, от Запада - полная тишина и игнор. И это очень напрягает.
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28.03.2022 10:07 Відповісти
Від дзеркала, виродку, відійди
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28.03.2022 10:42 Відповісти
Від дзеркала, виродку, відійди
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28.03.2022 10:47 Відповісти
Явная неисправность на сайте. При отправке комментария сообщает о неудаче и предлагается попробовать отправить снова. Отправляешь и снова тот же результат. Через несколько отправок надоедает.

Через минут 10 обновляешь страницу, а там отображаются все попытки.
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28.03.2022 11:09 Відповісти
Явная неисправность на сайте. При отправке комментария сообщает о неудаче и предлагается попробовать отправить снова. Отправляешь и снова тот же результат. Через несколько отправок надоедает.

Через минут 10 обновляешь страницу, а там отображаются все попытки.
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28.03.2022 11:09 Відповісти
Перекройте "трубу" - будет газовое эмбарго!
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28.03.2022 12:51 Відповісти
 
 