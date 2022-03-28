"Ім'я?", - "Косик Сергей Сергеевич", - "Військове звання?", - "Подполковник", - військові показали збитий 24 березня російський СУ-35 та його пілота. ВIДЕО
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В мережі з'явився відеозапис, на якому українські військові допитують російського пілота, літак якого був збитий 24 березня поблизу Ізюма.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно догораючий сучасний СУ-35 та перший допит полоненого.
Топ коментарі
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+22 Helen Batiouk
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Чому дублюються по декілька раз?🧐🤔
Чому дублюються по декілька раз?🧐🤔
ЧернобаївкиЧернойобовки !!!
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Гончарик, Шмолік, Селивончик та інші
Чому дублюються по декілька раз?🧐🤔
Чому дублюються по декілька раз?🧐🤔
Гончарик, Шмолік, Селивончик та інші
Гончарик, Шмолік, Селивончик та інші
Гончарик, Шмолік, Селивончик та інші