"Ім'я?", - "Косик Сергей Сергеевич", - "Військове звання?", - "Подполковник", - військові показали збитий 24 березня російський СУ-35 та його пілота. ВIДЕО

В мережі з'явився відеозапис, на якому українські військові допитують російського пілота, літак якого був збитий 24 березня поблизу Ізюма.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно догораючий сучасний СУ-35 та перший допит полоненого.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили гелікоптер окупантів прямо на аеродромі. ВIДЕО