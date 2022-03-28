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"Ім'я?", - "Косик Сергей Сергеевич", - "Військове звання?", - "Подполковник", - військові показали збитий 24 березня російський СУ-35 та його пілота. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі з'явився відеозапис, на якому українські військові допитують російського пілота, літак якого був збитий 24 березня поблизу Ізюма.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно догораючий сучасний СУ-35 та перший допит полоненого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили гелікоптер окупантів прямо на аеродромі. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+22
Виноват старший, бл...ть, штурман. Штурмана на палю. А он - не знал, он хороший, отпустите его домой.
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28.03.2022 09:50
+22
Нанесіть йому "каардінати" проміж очей
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28.03.2022 10:20
+20
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28.03.2022 09:51
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"Мы не знали, мы с большой высоты..." а ми знаємо - знищити свинособаку!
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28.03.2022 10:11 Відповісти
Що з коментами відбувається?
Чому дублюються по декілька раз?🧐🤔
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28.03.2022 10:14 Відповісти
Це якась херня. Хто дублює?
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28.03.2022 13:16 Відповісти
Це якась херня. Хто дублює?
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28.03.2022 13:16 Відповісти
Це якась херня. Хто дублює?
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28.03.2022 13:17 Відповісти
Що з коментами відбувається?
Чому дублюються по декілька раз?🧐🤔
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28.03.2022 10:15 Відповісти
Тому що ви натискаєте декілька разів на «відправити». На сайті глюки. Я тисну один раз, показує помилку, але комент пізніше з'являється
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28.03.2022 10:36 Відповісти
Не звизди. То черговий "чєрвячок". Перехлюдаємо. СЛАВА УКРАЇНІ ! СЛАВА ГЕРОЯМ !..... ... Ще є "самливающиєся" ??? То ,дуже прошу - до Чернобаївки Чернойобовки !!!
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28.03.2022 11:12 Відповісти
Я думала меня заблокировали .🤪
И лайки ставлю, они вроде есть , но не отображаются пока не посмотришь в список «Менi подобаеться»
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28.03.2022 11:36 Відповісти
Може бути білорусом. В них також багато прізвищ із закінченням на -ик, -ік.
Гончарик, Шмолік, Селивончик та інші
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28.03.2022 10:15 Відповісти
Та мерзотником воно було і стало обісраним збитим. Щодо призвіща то можливо і з українським коріннням. "Хахли" в кацаповійську зараз дуже вислужуються задля лояльності до себе. До речі: маю доброго знайомогона призвіще Косик.
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28.03.2022 10:43 Відповісти
Та мерзотником воно було і стало обісраним збитим. Щодо призвіща то можливо і з українським коріннням. "Хахли" в кацаповійську зараз дуже вислужуються задля лояльності до себе. До речі: маю доброго знайомогона призвіще Косик.
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28.03.2022 10:43 Відповісти
Косік це українське прізвище.
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29.03.2022 09:17 Відповісти
Що з коментами відбувається?
Чому дублюються по декілька раз?🧐🤔
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28.03.2022 10:15 Відповісти
Що з коментами відбувається?
Чому дублюються по декілька раз?🧐🤔
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28.03.2022 10:16 Відповісти
Може бути білорусом. В них також багато прізвищ із закінченням на -ик, -ік.
Гончарик, Шмолік, Селивончик та інші
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28.03.2022 10:17 Відповісти
Та мерзотником воно було і стало обісраним збитим. Щодо призвіща то можливо і з українським коріннням. "Хахли" в кацаповійську зараз дуже вислужуються задля лояльності до себе. До речі: маю доброго знайомогона призвіще Косик.
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28.03.2022 10:49 Відповісти
Та мерзотником воно було і стало обісраним збитим. Щодо призвіща то можливо і з українським коріннням. "Хахли" в кацаповійську зараз дуже вислужуються задля лояльності до себе. До речі: маю доброго знайомогона призвіще Косик.
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28.03.2022 10:49 Відповісти
Та мерзотником воно було і стало обісраним збитим. Щодо призвіща то можливо і з українським коріннням. "Хахли" в кацаповійську зараз дуже вислужуються задля лояльності до себе. До речі: маю доброго знайомогона призвіще Косик.
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28.03.2022 10:49 Відповісти
Може бути білорусом. В них також багато прізвищ із закінченням на -ик, -ік.
Гончарик, Шмолік, Селивончик та інші
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28.03.2022 10:18 Відповісти
Та мерзотником воно було і стало обісраним збитим. Щодо призвіща то можливо і з українським коріннням. "Хахли" в кацаповійську зараз дуже вислужуються задля лояльності до себе. До речі: маю доброго знайомогона призвіще Косик.
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28.03.2022 10:44 Відповісти
81 року народження, мізки вже повинні працювати, що ти робиш, і які накази ти виконуєш! але нацистам і фашистам марно щось доказувати! недобиток тьху
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28.03.2022 10:18 Відповісти
Нанесіть йому "каардінати" проміж очей
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28.03.2022 10:20 Відповісти
расстрелять ******.
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28.03.2022 10:25 Відповісти
Та ні то дуже гумано, по куску рубати і присипати сіллю
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28.03.2022 11:37 Відповісти
Та ні то дуже гумано, по куску рубати і присипати сіллю
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28.03.2022 11:37 Відповісти
обосрался
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28.03.2022 10:26 Відповісти
Може бути білорусом. В них також багато прізвищ із закінченням на -ик, -ік.
Гончарик, Шмолік, Селивончик та інші
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28.03.2022 10:26 Відповісти
Цікаво, як збили цього монстра впс параші , 1млрд рублів згоріло як пакля
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28.03.2022 10:28 Відповісти
Цікаво, як збили цього монстра впс параші , 1млрд рублів згоріло як пакля
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28.03.2022 10:28 Відповісти
Цікаво, як збили цього монстра впс параші , 1млрд рублів згоріло як пакля
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28.03.2022 10:28 Відповісти
цікаво як завалмли цього монстра ціною 1 млрд рублів
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28.03.2022 10:29 Відповісти
як завалмли цього монстра ціною 1 млрд рублів
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28.03.2022 10:29 Відповісти
як завалмли цього монстра ціною 1 млрд рублів
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28.03.2022 10:29 Відповісти
як завалмли цього монстра ціною 1 млрд рублів
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28.03.2022 10:29 Відповісти
Роздерти за обидві ноги,або яйця відрізати і в рота запхати,як це робили чечени.
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28.03.2022 10:31 Відповісти
А ще краще, як це робили афганці з 1979 по 1988 р.
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28.03.2022 13:41 Відповісти
Роздерти за обидві ноги,або яйця відрізати і в рота запхати,як це робили чечени.
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28.03.2022 10:31 Відповісти
Роздерти за обидві ноги,або яйця відрізати і в рота запхати,як це робили чечени.
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28.03.2022 10:31 Відповісти
НЕ ГОДУВАТИ!Відрубати гуки - і в рашку!
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28.03.2022 10:35 Відповісти
НЕ ГОДУВАТИ!Відрубати гуки - і в рашку!
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28.03.2022 10:35 Відповісти
По координатах: мирне населення, жінки, діти, школи, садочки, пологові будинки, та гауманітарні колони!..Все мразота знає!
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28.03.2022 10:41 Відповісти
По координатах: мирне населення, жінки, діти, школи, садочки, пологові будинки, та гауманітарні колони!..Все мразота знає!
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28.03.2022 10:42 Відповісти
Путін -х^йло!
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28.03.2022 10:53 Відповісти
Путіін -х^йло!
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28.03.2022 10:53 Відповісти
где модер
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28.03.2022 11:00 Відповісти
Хлыбало пыдвороти тварюка кацапська!
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28.03.2022 11:12 Відповісти
Хлібало підвороти тварюка кацапська!
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28.03.2022 11:14 Відповісти
Ну Вы крутой психолог и стратег! Русня никого и никогда не жалела. Им не нужен ни Азовсталь ни электростанции, их задача уничтожить Украину, как страну, а население низвести до состояния быдла, как в самой России. Для начала Вошка Вовойная смените методичку.
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28.03.2022 11:16 Відповісти
Расстрелять нахрен этого кацапского урода!!! Все он знал и фамтлии он все знает!!
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28.03.2022 11:40 Відповісти
в плен не брать тварину...
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28.03.2022 11:44 Відповісти
Да-а, не быть его жене подполковником!
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28.03.2022 12:50 Відповісти
бздит,что завалят.
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28.03.2022 12:54 Відповісти
расстрелять.
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28.03.2022 13:10 Відповісти
а писали, що льотчиків та артелеристів в полон брати не будуть....
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28.03.2022 13:32 Відповісти
воно якесь пришелепкувате....в очах жах...мабуть вважає що його піною задують
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28.03.2022 13:35 Відповісти
Вреш собака!..
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28.03.2022 13:35 Відповісти
На бочку с порохом его, пущай полетает!
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28.03.2022 14:14 Відповісти
Таким треба в першу чергу мішок на голову й підвал, обробити трохи й нехай співає. Пора й нашій пропагандиській машині завестися, нехай розкажуть як главтували, убивали цивільних і мародерили, досить виродків жаліти, та сторона їх вже давно використовує як м'ясо.
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28.03.2022 14:39 Відповісти
Так може його(і таких же)обміняти, що новий літак йому дали!? Що за дебільна політика нашої влади!
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28.03.2022 16:57 Відповісти
ПодПОКОЙНИК...
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28.03.2022 18:25 Відповісти
Нова казочка "нє знаю с бальшой висати " !!! Брешуть мерзотники.... усе вони чудово знають!
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28.03.2022 20:07 Відповісти
ТАКОЕ ЖЕ ЧМО КАК ПУТИН ТОЛЬКО МЕНЬШЕ СЦЫКЛИВОЕ !)
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28.03.2022 22:43 Відповісти
)(.йло сказало що мене знищить. Сам приїде? Чи знову генералісмуса пришле, міль сциклива?
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29.03.2022 09:21 Відповісти
А може їх живими вкладати в домовини та штабелями. Не потрібно охороняти. А далі гуманний час покаже. Так як вбивця відчує всю глибину своїх вчинків. І рідним написати з фотографією. Там можна видати якщо самі приїдуть і зроблять заяви. А ще було б непогано щоб сплатили у фонд відбудови України, ЗСУ,, моральні збитки....
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29.03.2022 09:49 Відповісти
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