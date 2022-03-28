"Они хотели напасть, НАТО их оружием напичкало, коронавирус в Украине изобрели", - мати російського полоненого розповідає йому про мету "спецоперації". ВIДЕО

У телефонній розмові з полону російський окупант отримує від матері пояснення завдань "спецоперації" в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка розповіла своєму сину про "Украина готовилась напасть", "НАТО их оружием напичкало" і "украинцы создали коронавирус".

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