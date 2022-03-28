"Они хотели напасть, НАТО их оружием напичкало, коронавирус в Украине изобрели", - мати російського полоненого розповідає йому про мету "спецоперації". ВIДЕО
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У телефонній розмові з полону російський окупант отримує від матері пояснення завдань "спецоперації" в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка розповіла своєму сину про "Украина готовилась напасть", "НАТО их оружием напичкало" і "украинцы создали коронавирус".
Топ коментарі
+28 Valeriy Wrx
показати весь коментар28.03.2022 10:06
+25 Pawlo Kit
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+23 Hanka Panyanka
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Помимо репарацій після закінчення бойових дій я б зобов'язала росіян хоч би завали розбирати та дивитися документальні фільми про те, що їх "герої" натворили.
"КРЫМ НАШ"
Знаю одну семью здесь в Канаде таких, по работе, еще до войны говорила мне, что 5 лет назад они просто сбежали оттуда, продали или бросили абсолютно все, разорвали все связи, говорила, что жить и общаться просто невозможно, если у тебя другое мнение, на тебя сразу кидаются и стучат куда только можно, все вокруг зомби и рабы
Як вся ця х*йня в головах кацапів поміщається? Мабуть, тому, що там мізків немає...
ПОВНИЙ ЗАПИС за посиланням -
https://youtu.be/XxwQsqVEiUk