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"Они хотели напасть, НАТО их оружием напичкало, коронавирус в Украине изобрели", - мати російського полоненого розповідає йому про мету "спецоперації". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У телефонній розмові з полону російський окупант отримує від матері пояснення завдань "спецоперації" в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка розповіла своєму сину про "Украина готовилась напасть", "НАТО их оружием напичкало" і "украинцы создали коронавирус".

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+28
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28.03.2022 10:06
+25
Казкові довбні....
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28.03.2022 10:05
+23
т.е. если этой мамаше на улице кто-то выстрелит в голову только потому, что убежден, что у нее в сумке граната и она собиралась его взорвать, это совершенно нормально - он всего лишь предотвратил преступление..., интересно, конечно, как удалось за такой короткий срок вывести новую породу человекообразных - без головного мозга, с одним спинным...
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28.03.2022 10:33
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Я же говорил- 98 процентов русских- дебилы
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28.03.2022 11:21 Відповісти
Я же говорил- 98 процентов русских- дебилы
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28.03.2022 11:21 Відповісти
"Чим жахливіше брехня, тим легше у неї вірять." Й. Геббельс
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28.03.2022 11:24 Відповісти
"Чим жахливіше брехня, тим легше у неї вірять." Й. Геббельс
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28.03.2022 11:24 Відповісти
"Чим жахливіше брехня, тим легше у неї вірять." Й. Геббельс
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28.03.2022 11:25 Відповісти
"Чим жахливіше брехня, тим легше у неї вірять." Геббельс
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28.03.2022 11:25 Відповісти
"Чим жахливіше брехня, тим легше у неї вірять."
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28.03.2022 11:26 Відповісти
Сын в плену, Бог знает, что с ним может случиться, а мать всё-равно гнёт свою линию!!!
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28.03.2022 11:30 Відповісти
Сын в плену, Бог знает, что с ним может случиться, а мать всё-равно гнёт свою линию!!!
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28.03.2022 11:30 Відповісти
фашистская свиноматка даже непарится что её отпрысок в плену... одним спиногрызом меньше...
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28.03.2022 12:09 Відповісти
"Чим жахливіше брехня, тим легше у неї вірять." Й. Геббельс
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28.03.2022 11:33 Відповісти
Не дивуйтеся, люди. Ця пошесть не лікується нічим. І німці "не вірили" у звірства їх хлопчиків, поки американці не примусили цивільне населення розбирати і перезахоронювати масові поховання жертв нацизму.
Помимо репарацій після закінчення бойових дій я б зобов'язала росіян хоч би завали розбирати та дивитися документальні фільми про те, що їх "герої" натворили.
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28.03.2022 12:06 Відповісти
вот это мозги промыли.
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28.03.2022 12:49 Відповісти
ю
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28.03.2022 12:52 Відповісти
*****, как с ними тяжело разговаривать. Это *****. Я там жил долго. *****, на меня почему-то не действовала пропаганда (я не руцки по крови). И у меня было ощущение, что я в дурдоме. С кем ни поговори, лезла вот эта *****. Необъяснимо. Они там все либо агрессивные, либо «я вне политики, меня это не касается (причем даже падение курса рубля)», либо приверженцы нового божества навального, при этом «Крым их». Короче, там НЕТ нормальных. Даже если кажется, что нормальный, пошкребёшь, там вылезет *****.
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28.03.2022 13:14 Відповісти
Если даже самого с виду нормального и адекватного кацапа хорошенько протереть - то проявиться
"КРЫМ НАШ"
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28.03.2022 13:49 Відповісти
Там есть нормальные примерно 1 на 1000, то есть 0,1% где-то.
Знаю одну семью здесь в Канаде таких, по работе, еще до войны говорила мне, что 5 лет назад они просто сбежали оттуда, продали или бросили абсолютно все, разорвали все связи, говорила, что жить и общаться просто невозможно, если у тебя другое мнение, на тебя сразу кидаются и стучат куда только можно, все вокруг зомби и рабы
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28.03.2022 20:40 Відповісти
В первісні бандерівці викопали Чорне море і придумали бубонну чуму, натуральну віспу, а ******* - винайшли коронавірус. А в 1941 злі бандерівці пенделями гнали миролюбний вермахт у напад на СРСР. А ще бандерівці придумали атомну бомбу і подарували її США, а самі чомусь від ядерної зброї відмовилися.
Як вся ця х*йня в головах кацапів поміщається? Мабуть, тому, що там мізків немає...
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28.03.2022 13:40 Відповісти
Ну, це очевидно, що ця самиця сама і відправила свого ******** вбивати хахлоф. Для деяких це взагалі єдина можливість заробітку. Тому ***** і тримало свою біомасу у злиднях, щоб у разі війни у них було бажання їхати на цю війну.
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28.03.2022 14:03 Відповісти
это цинизм или **********?
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28.03.2022 14:59 Відповісти

ПОВНИЙ ЗАПИС за посиланням -

https://youtu.be/XxwQsqVEiUk
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28.03.2022 15:15 Відповісти
А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
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28.03.2022 15:19 Відповісти
Да ни какого отношение это изречение к Солженицыну не имеет. Не распространяйте фейки, даже если по тексту всё действительно так. А Солженицын сам был порядочным кацапом и гнусным лжецом.
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28.03.2022 20:01 Відповісти
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