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"Просыпаюсь от взрывов. Танки, БМП наши взрываются. Всем уже страшно стало. Ну маленько выпили с танкистами", - п'яний бурят заблукав і потрапив у полон. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові затримали російського окупанта, який напився і заблукав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Просыпаюсь от взрывов. Танки, БМП наши взрываются. Всем уже страшно стало. Ну маленько выпили с танкистами", - розповів бурят, який потрапив в полон.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Говорю - помогите мне, а они побежали дальше, даже помощь не оказали", - полонений окупант розповів, як російські командири кидають своїх поранених солдатів помирати. ВIДЕО
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Топ коментарі
+41
молодца бурят... призывай всех после выпивки брать левее...
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28.03.2022 11:35
+34
Это он просто пьяный с расскосыми глазами похож на бурята, а когда просохнет то обретет черты типичного жителя Москвы
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28.03.2022 11:37
+10
Я бы в лесу указатели поставил: пивбар, ночной клуб для мужчин, сауна + тайский массаж и т.п. Набили бы орков немеряно.
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28.03.2022 11:42
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Это не бурят, а казах. Типичный скриптонит
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28.03.2022 12:43 Відповісти
Ты *******, однако
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28.03.2022 12:59 Відповісти
Коли алкоголь спас нікчемне життя.
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28.03.2022 13:25 Відповісти
и чего это вата постоянно заблуждается ?
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28.03.2022 13:39 Відповісти
Якийсь цей бурят недожарєний...
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28.03.2022 13:44 Відповісти
да какой это бурят, это вылитый В.И. Ленин в молодые годы т.е. калмык, а если всмотреться то это и есть настоящий рюський, просто наши ссыльные бандеровцы плохо его мамку учили борщ варить... недоработка
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28.03.2022 15:17 Відповісти
Шаман однако.
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28.03.2022 21:08 Відповісти
Бурят умньій хоть и п'яньій
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28.03.2022 22:31 Відповісти
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