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"Просыпаюсь от взрывов. Танки, БМП наши взрываются. Всем уже страшно стало. Ну маленько выпили с танкистами", - п'яний бурят заблукав і потрапив у полон. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові затримали російського окупанта, який напився і заблукав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Просыпаюсь от взрывов. Танки, БМП наши взрываются. Всем уже страшно стало. Ну маленько выпили с танкистами", - розповів бурят, який потрапив в полон.
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