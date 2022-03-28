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"Зворушливий приклад солідарності": українські пожежники вишикувалися у коридор, зустрічаючи колону гумдопомоги з Франції. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські пожежники вишикувалися у коридор шани, зустрічаючи колону гуманітарної допомоги з Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство Франції в Україні.

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"Зворушливий приклад солідарності Франції, України та Євросоюзу. Коридор шани пожежників, коли гуманітарна колона із Франції, перетнувши Європу, заїжджає до України", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+12
Справді зворушливо!
Так можна зустрічати тільки друзів!
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28.03.2022 11:50
+8
лити

🔸🔸🔸 КОРЧИНСКИЙ

Корчинський - конфіскація зброї добровольців.

https://youtu.be/hQIY0w8feLg

28.03.2022 11:47
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28.03.2022 11:48
+5
Є таке нове дієслово : "МАКРОНИТЬ" , ознаки-симптоми: занепокоєість, інколи глибока, співчуття і гра на публіку.
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28.03.2022 11:54
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Лучше б оружие дали, стоянием делу не поможешь
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28.03.2022 11:45 Відповісти
Лучше б оружие дали, стоянием делу не поможешь
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28.03.2022 11:45 Відповісти
Ого, серйозна така гуманітарка...
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28.03.2022 11:48 Відповісти
лити

🔸🔸🔸 КОРЧИНСКИЙ

Корчинський - конфіскація зброї добровольців.

https://youtu.be/hQIY0w8feLg

28.03.2022 11:47
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28.03.2022 11:48 Відповісти
Справді зворушливо!
Так можна зустрічати тільки друзів!
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28.03.2022 11:50 Відповісти
Є таке нове дієслово : "МАКРОНИТЬ" , ознаки-симптоми: занепокоєість, інколи глибока, співчуття і гра на публіку.
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28.03.2022 11:54 Відповісти
Є таке нове дієслово : "МАКРОНИТЬ" , ознаки-симптоми: занепокоєість, інколи глибока, співчуття і гра на публіку.
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28.03.2022 11:54 Відповісти
Є таке нове дієслово : "МАКРОНИТЬ" , ознаки-симптоми: занепокоєість, інколи глибока, співчуття і гра на публіку.
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28.03.2022 11:55 Відповісти
подякувати без сумніву портрібно, але це якось дуже принизливо під козирьок вітати.
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28.03.2022 11:56 Відповісти
подякувати без сумніву портрібно, але це якось дуже принизливо під козирьок вітати.
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28.03.2022 11:56 Відповісти
подякувати без сумніву портрібно, але це якось дуже принизливо під козирьок вітати.
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28.03.2022 11:56 Відповісти
подякувати без сумніву потрібно, але це якось дуже принизливо під козирьок вітати.
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28.03.2022 11:56 Відповісти
А де ви побачили в цьому відео українських пожежників? На ньому французькі і румунські спеціалісти, що також вказано і в описі відео, проте автор статті матеріалу вирішив трохи хайпанути
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29.03.2022 12:33 Відповісти
Є таке нове дієслово : "МАКРОНИТЬ" , ознаки-симптоми: занепокоєість, інколи глибока, співчуття і гра на публіку.
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28.03.2022 11:56 Відповісти
своэрідній намек, що жабоїди проснулись, невже не зрозуміло? було зробленно спецом для *****, як "його-союзник" постачає гум-ку, все норм хлопи
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28.03.2022 11:59 Відповісти
Є таке нове дієслово : "МАКРОНИТЬ" , ознаки-симптоми: занепокоєість, інколи глибока, співчуття і гра на публіку.
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28.03.2022 12:00 Відповісти
є таке нове дієслово: "макронити" -, яке означає співчуття, занапокоєість, інколи глибоку...
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28.03.2022 12:02 Відповісти
зробіть чат, нах лізти як воно працює, завжди адміна ****** отримує за ноухау, здається, тут такий самий приклад
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28.03.2022 12:04 Відповісти
зробіть чат, нах лізти як воно працює, завжди адміна ****** отримує за ноухау, здається, тут такий самий приклад
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28.03.2022 12:04 Відповісти
Макрон вертиться як вуж на сковорідці. У нього вибори. Може, очікував на гроші від хутіна. А тут накрилось...
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28.03.2022 12:09 Відповісти
А закрили б свої гнилі пелькі бидловаті критикани!
Не треба було просерати своє!
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28.03.2022 12:13 Відповісти
це копійки у порівнянні з тим, скільки вони платять болотам за нафту і газ
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28.03.2022 12:24 Відповісти
Португалія наче також відправляла фігову гору ******** поежних машин
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28.03.2022 13:46 Відповісти
А де ви в цьому відео та і в описі до нього побачили українських пожежників? Після такого я дуже сумніваюся в професіоналізмі автора цього мптеріалу
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29.03.2022 12:29 Відповісти
 
 