"Зворушливий приклад солідарності": українські пожежники вишикувалися у коридор, зустрічаючи колону гумдопомоги з Франції. ВIДЕО
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Українські пожежники вишикувалися у коридор шани, зустрічаючи колону гуманітарної допомоги з Франції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство Франції в Україні.
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"Зворушливий приклад солідарності Франції, України та Євросоюзу. Коридор шани пожежників, коли гуманітарна колона із Франції, перетнувши Європу, заїжджає до України", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+12 vigo
показати весь коментар28.03.2022 11:50
+8 Sophia-Maria Duglass
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+5 Yuriy Karyy
показати весь коментар28.03.2022 11:54
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🔸🔸🔸 КОРЧИНСКИЙ
Корчинський - конфіскація зброї добровольців.
https://youtu.be/hQIY0w8feLg
28.03.2022 11:47
Так можна зустрічати тільки друзів!
Не треба було просерати своє!