"Ворог не полишає надії захопити Київ - намагається прорвати коридор навколо і блокувати шляхи", - Маляр. ВIДЕО

Російські окупанти не відмовилися від спроб захопити Київ та намагаються прорвати коридор навколо столиці і блокувати шляхи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону UAразом:

"Ворог намагається довкола Києва прорвати коридор для себе, блокувати транспортні шляхи. Оборона Києва триває і вона дуже серйозна - задіяні сухопутні, десантно-штурмові війська, ССО, тероборона і самі кияни надзвичайно активні. Тож ворогу надзвичайно складно. Утім, будемо чесними - ворог не полишає надії захопити Київ", - сказала вона.

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