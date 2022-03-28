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"Ворог не полишає надії захопити Київ - намагається прорвати коридор навколо і блокувати шляхи", - Маляр. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російські окупанти не відмовилися від спроб захопити Київ та намагаються прорвати коридор навколо столиці і блокувати шляхи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону UAразом:

 "Ворог намагається довкола Києва прорвати коридор для себе, блокувати транспортні шляхи. Оборона Києва триває і вона дуже серйозна - задіяні сухопутні, десантно-штурмові війська, ССО, тероборона і самі кияни надзвичайно активні. Тож ворогу надзвичайно складно. Утім, будемо чесними - ворог не полишає надії захопити Київ", - сказала вона.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+36
...Величезна проблема цієї війни - брак адекватного інформування. Крім коротких зведень Генштабу взагалі нема чого прочитати. Все що виходить із ОП переслідує якісь свої цілі. Вони всіма силами применшують серйозність ситуації, відволікають увагу на другорядне, поспіхом збивають собі якісь медійні "плюшки", не думаючи про безпеку людей.

То Лубківський вискакує зі своїм "сьогодні ми візьмемо Херсон" як Пилип з конопель, то Геращенко коригує обстріли Києва у прямому ефірі, то у Арестовича щодня "всьо харашо, прекрасная маркіза", а люди через це заколихування втрачають дорогоцінні години і застрягають в окупації.

Коротше, друзі. Нема чого робити - постіть трактори. А Чорнобаївку лишіть у спокої, там війна, наші б'ються як герої з переважаючими силами противника. І це взагалі не смішно. https://t.me/nuts_roses/721
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28.03.2022 12:21
+25
а можна цю Маляр взагалі не випускати в ефір??? постійно якісь негативні прогнози, адже реально на фронті ситуація інакша, особливо поблизу столиці, даже наші воїни вже вимагають не випускати цю спікершу з непідтвердженою інфою .. Не розумію, навіщо розганяти оцю істерію?
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28.03.2022 12:14
+14
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28.03.2022 12:48
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28.03.2022 12:08 Відповісти
...Величезна проблема цієї війни - брак адекватного інформування. Крім коротких зведень Генштабу взагалі нема чого прочитати. Все що виходить із ОП переслідує якісь свої цілі. Вони всіма силами применшують серйозність ситуації, відволікають увагу на другорядне, поспіхом збивають собі якісь медійні "плюшки", не думаючи про безпеку людей.

То Лубківський вискакує зі своїм "сьогодні ми візьмемо Херсон" як Пилип з конопель, то Геращенко коригує обстріли Києва у прямому ефірі, то у Арестовича щодня "всьо харашо, прекрасная маркіза", а люди через це заколихування втрачають дорогоцінні години і застрягають в окупації.

Коротше, друзі. Нема чого робити - постіть трактори. А Чорнобаївку лишіть у спокої, там війна, наші б'ються як герої з переважаючими силами противника. І це взагалі не смішно. https://t.me/nuts_roses/721
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28.03.2022 12:21 Відповісти
Інформація - це війскова таємниця, а ти хочешь щоб її тобі у реальному часі видавали? А заразом і рашистам?
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28.03.2022 12:27 Відповісти
під час АТО інфа нормально видавалась,і за наші втрати говорилось відкрито, нафіга робити з цього секрет,ми що орки щоб це приховувати
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28.03.2022 14:36 Відповісти
Втрати - це інформація про місцезнаходження підрозділів. Це інформація про стан підрозділів.

Ідіть працювати, замість дрочити стрічки новин.

Зведень ГШ - достатньо.
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28.03.2022 22:04 Відповісти
так ніхто не каже що б по частинах та підрозділах,просто загальну кількість в добовому зверненні,бо люди вже починають плести ***** мовляв,раз не кажуть значить втрати ледь не як в кацапів,нафіга цими недомовками розганяти паніку і зраду.самі собі палки пхають,всі розуміють що втрати є,але таке замовчування добавляє зайву нервозність і створюють розсаду для кацапських фейків.
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28.03.2022 22:09 Відповісти
Не меліть дурниць і не слухайте ідіотів. А головне - придушуйте базікання ідіотів.

Ніяких масових втрат в ЗСУ - немає. Якщо б були - новини про масові похорони йшли б косяками.

Ніякої нервозності немає, а кацапським фейкам вірять тільки ідіоти, які підписані на неофіційні фейкометні канали в ТГ.

Відпишіться, а краще взагалі видаліть телеграм зі свого телефону - і через тиждень взагалі забудете про фейки тощо.
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28.03.2022 22:35 Відповісти
Подайте заявку в Генштаб щоб вас особисто інформували про всі події на фронті
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28.03.2022 12:31 Відповісти
***, ти дебіл? Люди воюють, а воно жалієтья, що пердячи на дивані, немає що почитати.
Детальний опис бойових дій йому треба, бажано напряму з Генштабу.
****, ідіот кончений.
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28.03.2022 12:36 Відповісти
45 тыс. мешков заготовлено,а кацапское быдло никогда не задавало лишних вопросов ввиду лишней хромосомы.
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28.03.2022 12:11 Відповісти
тільки значна частина із тих 45 тис. готувалась для нас
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28.03.2022 12:20 Відповісти
З якого дива? Вони і своїх не підбирають.
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28.03.2022 12:22 Відповісти
готувалися до зачисток і етнічних чисток же
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29.03.2022 10:37 Відповісти
судячи зі стану їхньої техніки та стану "другої армії світу" - ніяких мішків взагалі не купувалося, на гроші, що були виділені на мішки - якийсь рашкованський полкан собі гелік черговий купив.
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28.03.2022 22:07 Відповісти
для вас, німців? ого ти шо знаєш!
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29.03.2022 10:22 Відповісти
а що, в намеччині тільки німці можуть знаходитись?
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29.03.2022 10:36 Відповісти
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28.03.2022 12:48 Відповісти
Сказочные долбаебы, что еще можно сказать
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28.03.2022 12:13 Відповісти
а можна цю Маляр взагалі не випускати в ефір??? постійно якісь негативні прогнози, адже реально на фронті ситуація інакша, особливо поблизу столиці, даже наші воїни вже вимагають не випускати цю спікершу з непідтвердженою інфою .. Не розумію, навіщо розганяти оцю істерію?
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28.03.2022 12:14 Відповісти
Это антипод Арестовича. Для равновесия.
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28.03.2022 12:22 Відповісти
Этого дрыстовича что-то слышком много,со своим вкрадчевим мурчащим голоском...
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28.03.2022 13:34 Відповісти
люську взагалі нах з екрана,теж мені іксперд
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28.03.2022 14:37 Відповісти
В последнее время вообще в сети посыпалась "негативщина", такое ощущение, что народ к чему-то что-то готовят.
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28.03.2022 12:25 Відповісти
А может это не негативщина, а объективщина? А то слишком много шапкозакидательства.
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28.03.2022 12:39 Відповісти
А может вообще не надо было шапкозакидательством заниматься и людям головы дурить?
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28.03.2022 13:03 Відповісти
к сдаче Марика, к чему ж еще
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29.03.2022 10:23 Відповісти
маляр, яка ти огидна в своїй брехні, вєртольотікі та інше. Жах, коли профан займає вищу посаду.
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28.03.2022 12:20 Відповісти
Ще більший жах коли профан займає найвищу посаду.
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28.03.2022 12:36 Відповісти
Русня традиційно намагається посилити позиції перед переговорами, зобразивши хоч якіст "перемоги". А таких як ця ... спікерка ("і самі кияни надзвичайно активні") варто зачинити десь наодинці і надовго.
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28.03.2022 12:21 Відповісти
Так була інформація , що відкинули ворога на 70 км від столиці ! А Буча Ирпінь та Гостомель це справжній капкан для загарбників . Здається що МО не володіє станом речей !
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28.03.2022 12:22 Відповісти
Русня традиційно намагається посилити позиції перед перемовинами, зобразивши хоч якісь "перемоги". А таких як ця ... спікерка ("і самі кияни надзвичайно активні") варто зачинити десь наодинці і надовго.
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28.03.2022 12:23 Відповісти
Орки сумскую группировку убрали - им неоткуда резервы под Киев кидать.
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28.03.2022 12:23 Відповісти
з Сум йдуть тільки на лівий берег Києва. А на правий берег йдуть з білорусі
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28.03.2022 12:38 Відповісти
Кого обрали корисні ідіоти, той і займає цю посаду.
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28.03.2022 12:26 Відповісти
Жінки зараз схильні до істерик і "всьо пропало", тих хто не має військової підготовки потрібно прибрати з військових посад. Міністр - адвокат який ніхера не розуміє в військовій справі, але хоч не панікує, ця ж дама абсолютно цивільна заступниця міністра оборони. Хочете міністра оборони мати ручного цивільного - ок, ну хоч заступника військового поставте, війна вже місяць, а ви наче діти малі.
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28.03.2022 12:24 Відповісти
Закрийте коменти доки не полагодите.
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28.03.2022 12:25 Відповісти
Может каждый прохожий будет делать заявления?Какое ты **** имеешь отношение к операциям генштаба?
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28.03.2022 12:28 Відповісти
Краще правда ніж красива брехня, як від Арестовича.
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28.03.2022 12:44 Відповісти
Мер Чернігова закликав Зеленського не поспішати обмінювати льотчиків, які бомбили місто.

Він уточнив, що чув інтерв'ю полоненого Красноярцева і запевнив, що ворожий льотчик бреше і бачив, куди він скидав 500-кілограмові авіаційні бомби.
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28.03.2022 12:47 Відповісти
Главный заголовок на Укр. Правде: "Россияне пытаются прорвать оборону возле Киева"
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28.03.2022 13:27 Відповісти
Кто-то в курсе? Что там с обещаными шашлыками на майские ???
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28.03.2022 14:47 Відповісти
Как подпишут капитуляцию, так и на шашлычки ...
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29.03.2022 01:53 Відповісти
Представители украинской стороны добавили, что переговоры должны начаться во вторник 29 марта с 10 утра. Со слов участника украинской делегации Давида Арахамии, начало переговоров «сместили во времени из-за логистических проблем».

О встрече высказался и глава МИД Сергей Лавров. По его словам, встреча сейчас была бы контрпродуктивной.

Лидеры могут встретиться, по его словам, «КАК ТОЛЬКО БУДЕТ ЯСНОСТЬ В РЕШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ ПО ДОНБАССУ,

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ»

https://replyua.net/268740-stalo-izvestno-vremja-i-mesto-vstrechi-delegacij-ukrainy-i-rf.html
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29.03.2022 02:00 Відповісти
а что, кроме шлифовальщицы больше никого нет, чтобы озвучить мысли мыслей
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29.03.2022 07:14 Відповісти
 
 