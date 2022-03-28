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"Ворог не полишає надії захопити Київ - намагається прорвати коридор навколо і блокувати шляхи", - Маляр. ВIДЕО
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Російські окупанти не відмовилися від спроб захопити Київ та намагаються прорвати коридор навколо столиці і блокувати шляхи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону UAразом:
"Ворог намагається довкола Києва прорвати коридор для себе, блокувати транспортні шляхи. Оборона Києва триває і вона дуже серйозна - задіяні сухопутні, десантно-штурмові війська, ССО, тероборона і самі кияни надзвичайно активні. Тож ворогу надзвичайно складно. Утім, будемо чесними - ворог не полишає надії захопити Київ", - сказала вона.
Топ коментарі
+36 olele
показати весь коментар28.03.2022 12:21
+25 Val UA
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+14 Valeriy Wrx
показати весь коментар28.03.2022 12:48
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То Лубківський вискакує зі своїм "сьогодні ми візьмемо Херсон" як Пилип з конопель, то Геращенко коригує обстріли Києва у прямому ефірі, то у Арестовича щодня "всьо харашо, прекрасная маркіза", а люди через це заколихування втрачають дорогоцінні години і застрягають в окупації.
Коротше, друзі. Нема чого робити - постіть трактори. А Чорнобаївку лишіть у спокої, там війна, наші б'ються як герої з переважаючими силами противника. І це взагалі не смішно. https://t.me/nuts_roses/721
Ідіть працювати, замість дрочити стрічки новин.
Зведень ГШ - достатньо.
Ніяких масових втрат в ЗСУ - немає. Якщо б були - новини про масові похорони йшли б косяками.
Ніякої нервозності немає, а кацапським фейкам вірять тільки ідіоти, які підписані на неофіційні фейкометні канали в ТГ.
Відпишіться, а краще взагалі видаліть телеграм зі свого телефону - і через тиждень взагалі забудете про фейки тощо.
Детальний опис бойових дій йому треба, бажано напряму з Генштабу.
****, ідіот кончений.
Він уточнив, що чув інтерв'ю полоненого Красноярцева і запевнив, що ворожий льотчик бреше і бачив, куди він скидав 500-кілограмові авіаційні бомби.
О встрече высказался и глава МИД Сергей Лавров. По его словам, встреча сейчас была бы контрпродуктивной.
Лидеры могут встретиться, по его словам, «КАК ТОЛЬКО БУДЕТ ЯСНОСТЬ В РЕШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ ПО ДОНБАССУ,
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ»
https://replyua.net/268740-stalo-izvestno-vremja-i-mesto-vstrechi-delegacij-ukrainy-i-rf.html