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Розрахунок українського ПТРК "Стугна-П" знищує ворожий танк: "Красава! Сука! Умнічка!". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Розрахунок українського ПТРК "Стугна-П" знищив ворожий танк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований в соцмережах.
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+57 Qq Qqq 5c63c03f
показати весь коментар28.03.2022 13:04
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+11 Sultanbek Qaradomalaq f9a37ef2
показати весь коментар28.03.2022 13:58
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https://www.youtube.com/watch?v=qvY8kszTQl4
Смерть московітам ***** в Україні !!
Кари, кацапам, тяжкої кари за Україну!
Смерть московітам ***** в Україні !!
Кари, кацапам, тяжкої кари за Україну!!
1. Россия не нападала на Украину, но Украина обязательно должна перестать защищаться.
2. Специальная операция - это не война, а вот экономические санкции Запада - это война.
3. Война началась для того, чтобы не началась война.
4. Призывников не отправляли в Украину, но многие из них каким-то образом там умерли.
5. Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, переодетые беременными женщинами. Но его всё равно не бомбили.
6. Специальная операция проходит по плану, войска не встречают сопротивления, ВСУ сдаются пачками; но за месяц получилось только захватить Херсон, захватить Чернобыльскую АЭС(сами не знаем зачем) и окружить Мариуполь.
7. Все украинские самолёты были уничтожены ракетами на аэродромах. Но спустя 2 недели Украина подло бомбила Беларусь.
8. Желать смерти украинцам можно(и нужно) по российскому ТВ и в российских соцсетях, но желать смерти российским оккупантам в Фейсбуке - это экстремизм.
9. Российские войска воюют не с мирными жителями, а с нацистами. Всеми 40 миллионами нацистов.
10. В Украине - укронацистско-русофобская хунта. Именно поэтому там в президентах - ни дня не служивший в армии еврей из русскоязычного региона, министр обороны - еврей, глава СБУ(аналог ФСБ) - русский, глава ГУР(аналог ГРУ) - русский и глава СНБО(Совбез) - тоже русский.
11. Мы спасаем русскоязычных и русский язык, именно поэтому стираем с лица земли русскоязычные: Харьков, Мариуполь и Чернигов.
Вы будете удивлены, но всё это легко умещается и на полном серьезе сосуществует в головах у значительной части россиян.