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Розрахунок українського ПТРК "Стугна-П" знищує ворожий танк: "Красава! Сука! Умнічка!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Розрахунок українського ПТРК "Стугна-П" знищив ворожий танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований в соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+57
По перше це просто красиво ))
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28.03.2022 13:04
+34
Нравится, не нравится - танки будут плавиться ! (Стугна-П)
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28.03.2022 13:08
+11
Пока всё выглядит логично:

1. Россия не нападала на Украину, но Украина обязательно должна перестать защищаться.
2. Специальная операция - это не война, а вот экономические санкции Запада - это война.
3. Война началась для того, чтобы не началась война.
4. Призывников не отправляли в Украину, но многие из них каким-то образом там умерли.
5. Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, переодетые беременными женщинами. Но его всё равно не бомбили.
6. Специальная операция проходит по плану, войска не встречают сопротивления, ВСУ сдаются пачками; но за месяц получилось только захватить Херсон, захватить Чернобыльскую АЭС(сами не знаем зачем) и окружить Мариуполь.
7. Все украинские самолёты были уничтожены ракетами на аэродромах. Но спустя 2 недели Украина подло бомбила Беларусь.
8. Желать смерти украинцам можно(и нужно) по российскому ТВ и в российских соцсетях, но желать смерти российским оккупантам в Фейсбуке - это экстремизм.
9. Российские войска воюют не с мирными жителями, а с нацистами. Всеми 40 миллионами нацистов.
10. В Украине - укронацистско-русофобская хунта. Именно поэтому там в президентах - ни дня не служивший в армии еврей из русскоязычного региона, министр обороны - еврей, глава СБУ(аналог ФСБ) - русский, глава ГУР(аналог ГРУ) - русский и глава СНБО(Совбез) - тоже русский.
11. Мы спасаем русскоязычных и русский язык, именно поэтому стираем с лица земли русскоязычные: Харьков, Мариуполь и Чернигов.

Вы будете удивлены, но всё это легко умещается и на полном серьезе сосуществует в головах у значительной части россиян.
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28.03.2022 13:58
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По перше це просто красиво ))
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28.03.2022 13:04 Відповісти
А по друге теж красиво, як і по третє і четверте....😜
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28.03.2022 15:49 Відповісти
А ще корисно.
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28.03.2022 17:24 Відповісти
І дуже корисно!
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28.03.2022 16:12 Відповісти
По перше це просто красиво ))
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28.03.2022 13:05 Відповісти
"Они убили мою маму" Харьков 😰
https://www.youtube.com/watch?v=qvY8kszTQl4
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28.03.2022 13:05 Відповісти
Це Харків. Кортко. Ніяких розмов з убивцями.https://www.reddit.com/r/UkraineWarVideoReport/comments/tpa1ss/ukrainian_soldiers_shoot_at_pow_238/
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28.03.2022 14:31 Відповісти
Навіщо було це на камеру знімати московії в підтримку? Заголовок бачив? Ото ж.
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28.03.2022 15:33 Відповісти
Бо вони звірі, не люди, хоч на першій погляд схожі на людей, але в середині підлі жорстокі потвори.
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28.03.2022 17:29 Відповісти
Нравится, не нравится - танки будут плавиться ! (Стугна-П)
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28.03.2022 13:08 Відповісти
Нравится, не нравится - танки будут плавиться ! (Стугна-П)
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28.03.2022 13:10 Відповісти
Нравится, не нравится - танки будут плавиться ! (Стугна-П)
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28.03.2022 13:11 Відповісти
Нравится, не нравится - танки будут плавиться ! (Стугна-П)
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28.03.2022 13:11 Відповісти
Стоп! А якже "АНАЛогов-нет"?! Мабуть-таки нєт.
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28.03.2022 13:11 Відповісти
Нравится, не нравится - танки будут плавиться ! (Стугна-П)
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28.03.2022 13:11 Відповісти
Шо за дурдом с коментами?
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28.03.2022 13:16 Відповісти
Коменты сразу не отправляютс, и все нажимают по 4-5 раз, а через время они проходят.
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28.03.2022 15:13 Відповісти
Было с утра, щас вроде нормально.
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28.03.2022 15:15 Відповісти
Респект та низький уклін Захисникам України !!
Смерть московітам ***** в Україні !!
Кари, кацапам, тяжкої кари за Україну!
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28.03.2022 13:16 Відповісти
Респект та низький уклін Захисникам України !!
Смерть московітам ***** в Україні !!
Кари, кацапам, тяжкої кари за Україну!!
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28.03.2022 13:17 Відповісти
Шо за дурдом с коментами?
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28.03.2022 13:17 Відповісти
Наши корсары и стугны, по утверждению военных, лучше джавелинов, но с 20 г их не закупали.
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28.03.2022 13:22 Відповісти
Вони не можуть бути краще Джавелінів апріорі.Так як Джавелін працює по принципу "вистрілив - забув".А Стугна і Корсар треба щоб оператор до кінця контролював ракету після пуску в ручному режимі.Плюс Стугна і Корсар б'є тільки в лоб танка де товща броня.А Джавелін б'є зверху.
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28.03.2022 13:40 Відповісти
Отвал башки
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28.03.2022 13:31 Відповісти
ШО ...ОПЯТЬ ВСЕ ЗГОРЕЛИ ?!
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28.03.2022 13:56 Відповісти
Пока всё выглядит логично:

1. Россия не нападала на Украину, но Украина обязательно должна перестать защищаться.
2. Специальная операция - это не война, а вот экономические санкции Запада - это война.
3. Война началась для того, чтобы не началась война.
4. Призывников не отправляли в Украину, но многие из них каким-то образом там умерли.
5. Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, переодетые беременными женщинами. Но его всё равно не бомбили.
6. Специальная операция проходит по плану, войска не встречают сопротивления, ВСУ сдаются пачками; но за месяц получилось только захватить Херсон, захватить Чернобыльскую АЭС(сами не знаем зачем) и окружить Мариуполь.
7. Все украинские самолёты были уничтожены ракетами на аэродромах. Но спустя 2 недели Украина подло бомбила Беларусь.
8. Желать смерти украинцам можно(и нужно) по российскому ТВ и в российских соцсетях, но желать смерти российским оккупантам в Фейсбуке - это экстремизм.
9. Российские войска воюют не с мирными жителями, а с нацистами. Всеми 40 миллионами нацистов.
10. В Украине - укронацистско-русофобская хунта. Именно поэтому там в президентах - ни дня не служивший в армии еврей из русскоязычного региона, министр обороны - еврей, глава СБУ(аналог ФСБ) - русский, глава ГУР(аналог ГРУ) - русский и глава СНБО(Совбез) - тоже русский.
11. Мы спасаем русскоязычных и русский язык, именно поэтому стираем с лица земли русскоязычные: Харьков, Мариуполь и Чернигов.

Вы будете удивлены, но всё это легко умещается и на полном серьезе сосуществует в головах у значительной части россиян.
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28.03.2022 13:58 Відповісти
Прямо под башню, красава!
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28.03.2022 14:01 Відповісти
По больше бы так хороших кадров .
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28.03.2022 15:47 Відповісти
Made in Ukraine
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28.03.2022 17:28 Відповісти
 
 