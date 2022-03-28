Бійці в тилу: як працює лікарня "Охматдит" у воєнний час. ВIДЕО

Від початку повномасштабного вторгнення Росії, дитяча лікарня Охматдит приймає не тільки дітей, а й дорослих.

На YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опублікували відео про те, як працює у воєнний час найбільша дитяча лікарня України, Охматдит.

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Поки військові беруть на себе удар у гарячих точках та захищають територіальну цілісність нашої держави, лікарі цілодобово продовжують захищати здоров'я та зберігати життя тисяч українців.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії, дитяча лікарня Охматдит приймає не тільки дітей, а й дорослих. Тепер замість планових операцій та лікування малюків, лікарі вимушені екстрено оперувати постраждалих від уламків ракет, або тих, хто потрапив під обстріли.

За цей час, лікарі провели десятки операцій та пережили важкі історії дітей та їх батьків. Найменшій пацієнтці, яку вони оперували внаслідок нещадних дій російських військ, було 1 місяць. Під час ракетного удару, мати прикрила своїм тілом доньку, яку саме в цей час годувала. На щастя, і мати, і дитина залишилися живі. Але у сучасних реаліях лікарі вимушені чути не тільки історії з хепі-ендом…

"Була в нас ситуація, коли везли трьох поранених дітей. Ми чекаємо, всі лікарі на місці, розгорнули операційну…Перший дзвінок: дитина померла. Ми чекаємо ще на двох. Другий дзвінок: друга дитина померла. І потім третій дзвінок — зателефонував лікар швидкої з містечка під Києвом і сказав, що вони не можуть виїхати, бо це небезпечно. І все, ми втрачаємо зв'язок. Ми досі не знаємо що з цією дитиною…", — розповідає працівниця лікарні.

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Нагадаємо, з початку повномасштабної збройної агресії Росії в Україні від рук окупанта загинуло 143 дитини, 216 отримали поранення різної тяжкості.

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