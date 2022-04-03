В Казахстані повідомили, що на президента готував замах шпигун-русофоб. ВІДЕО+ФОТО
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Агент іноземної розвідки нібито хотів убити главу держави Касим-Жормата Токаєва та ряд високопосадовців
Про це повідомив Комітет національної безпеки Казахстану, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Tengrinews.
Чоловіка затримали 35 березня в Нур-Султані. Він є громадянином Казахстану.
В КНБ твердять, що чоловік планував замах на президента Казахстана та ряд високопосадовців і силовиків. В нього вдома нібито вилучили снайперську гвинтівку, наркотики та велику суму коштів.
"Крім того, агенту "А" відпрацьовувалися завдання щодо просування антиросійської пропаганди в Казахстані та створення у суспільстві русофобських поглядів шляхом публікації у соціальних мережах відповідних матеріалів", - йдеться в повідомленні.
У результаті попереднього слідства громадянин зізнався у скоєнні цих діянь за завданням і в інтересах іноземної держави.
КНБ Казахстану проводить розслідування відповідно до частини 1 статті 24 "приготування до злочину та замаху на злочин" та частини 4 статті 255 "акт тероризму" КК РК.
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35 березня йде якраз після 31 лютого
Аль Капоне
Скорее всего после Украины будет Казахстан...
А "антироссийская пропаганда" это исключительно для отвода подозрений от свинособак. Если казахские спецслужбы это не поняли до сих пор, то они или тупы или в их рядах предательство.
кто то где то накосячил
а кнб очень оперативно работает
Теперь они разоблачены до конца. Вскрыта связь зиновьевцев
с заграничной контрреволюционной организацией Троцкого, систе-
матическая связь с германской фашистской охранкой (гестапо). Мас-
кировка бесполезна. Не о «моральной», не о «политической» ответ-
ственности идет речь, а о прямой организации Троцким, Зиновьевым,
Каменевым, Бакаевым подлого убийства Кирова и террористических
покушений на жизнь товарища Сталина и других руководителей пар-
тии. Не только об идейной и политической смычке с фашизмом идет
речь, а о прямой и организованной работе троцкистов и зиновьев-
цев вместе с фашистской полицией, с фашистскими диверсантами и
шпионами.
Смрадом бандитского подполья дышит на нас дело Троцкого-Зи-
новьева-Каменева. Гадина подползает к тому, что для нас дороже
всего. Во всей своей омерзительности раскрывается капиталистиче-
ское окружение нашей страны. Провокаторы войны переправляют
к нам шпионов и диверсантов. Предатели рабочего класса, измен-
ники родине - троцкисты-зиновьевцы особенно удобны для этой
цели: их волчья злоба подсказывает им самые подлые, изуверские
приемы обмана и маскировки.
Не досмотр.....