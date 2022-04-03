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Казахстан (499) замах (470)

В Казахстані повідомили, що на президента готував замах шпигун-русофоб. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Агент іноземної розвідки нібито хотів убити главу держави Касим-Жормата Токаєва та ряд високопосадовців

Про це повідомив Комітет національної безпеки Казахстану, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Tengrinews.

Чоловіка затримали 35 березня в Нур-Султані. Він є громадянином Казахстану.

В КНБ твердять, що чоловік планував замах на президента Казахстана та ряд високопосадовців і силовиків. В нього вдома нібито вилучили снайперську гвинтівку, наркотики та велику суму коштів.

Читайте: Казахстан не виступатиме інструментом для обходу санкцій проти Росії, - Адміністрація президента Казахстану

"Крім того, агенту "А" відпрацьовувалися завдання щодо просування антиросійської пропаганди в Казахстані та створення у суспільстві русофобських поглядів шляхом публікації у соціальних мережах відповідних матеріалів", - йдеться в повідомленні.

У результаті попереднього слідства громадянин зізнався у скоєнні цих діянь за завданням і в інтересах іноземної держави.

Дивіться: Боксер з Казахстану Ракумов назвав Путіна убивцею і вийшов на бій з прапором України. ВIДЕО

КНБ Казахстану проводить розслідування відповідно до частини 1 статті 24 "приготування до злочину та замаху на злочин" та частини 4 статті 255 "акт тероризму" КК РК.

В Казахстані повідомили, що на президента готував замах шпигун-русофоб 01
В Казахстані повідомили, що на президента готував замах шпигун-русофоб 02
В Казахстані повідомили, що на президента готував замах шпигун-русофоб 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+74
Затримали 35 березня , это круто !
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03.04.2022 09:48
+31
Одним словом - наверное какой-то хороший человек..
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03.04.2022 09:48
+21
35 березня? Навыть він собі такого не дозволяв!
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03.04.2022 10:02
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Одним словом - наверное какой-то хороший человек..
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03.04.2022 09:48 Відповісти
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03.04.2022 11:57 Відповісти
Правдивий блогер. Зброю йому підкинули.
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03.04.2022 16:44 Відповісти
Затримали 35 березня , это круто !
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03.04.2022 09:48 Відповісти
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03.04.2022 09:49 Відповісти
По стопам каДырки и секты "31 февраля"
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03.04.2022 09:51 Відповісти
календар за кадировим
35 березня йде якраз після 31 лютого
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03.04.2022 09:58 Відповісти
И зовут его не иначе, как Степан...
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03.04.2022 10:01 Відповісти
А визитки Яроша не нашли, могли бы с инета распечатать.
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03.04.2022 10:36 Відповісти
Там свій календар.
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03.04.2022 10:04 Відповісти
нічого дивного...в Північній Кореї літочислення наприклад йде від засновника держави Кім Ір Сена...а шо ви хочете від казахів коли ц них столиця названа в честь Нурсултана Назарбаєва
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03.04.2022 10:04 Відповісти
Це завтра.
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03.04.2022 10:20 Відповісти
Это значит завтра)
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03.04.2022 10:20 Відповісти
Затримали завтра. 😊
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03.04.2022 10:39 Відповісти
Це 3 квітня)) До перемоги будемо і надалі рахувати все березнем?
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03.04.2022 10:26 Відповісти
36 квітня випустять)
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03.04.2022 19:06 Відповісти
Русофоб! Це добре!
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03.04.2022 09:49 Відповісти
Антироссийская пропаганда? Это в стране, где запретили колорадки и переходят на латиницу? Да куда ж еще больше?
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03.04.2022 09:50 Відповісти
Шпиун-русофоб мав би готувати замах на пуцина. Це якщо ввімкнути логіку. У казахів очевидно з логікою погано.
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03.04.2022 09:51 Відповісти
Тоді вже казахофоб...)))
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03.04.2022 09:51 Відповісти
А вы про десять покушений на Зе читали, а теперь ещё и ленке угрожают.
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03.04.2022 10:19 Відповісти
Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу.
Аль Капоне
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03.04.2022 09:53 Відповісти
Сьогодні 36 чи 37 березня?
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03.04.2022 09:56 Відповісти
35 березня? Навыть він собі такого не дозволяв!
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03.04.2022 10:02 Відповісти
34-те... Його завтра затримають...
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03.04.2022 10:03 Відповісти
Значит придут спасать...
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03.04.2022 09:58 Відповісти
В современном мире чемодан налички это нонсенс ограничивающий передвижение. Я так думаю что гораздо безопаснее иметь множество счетов в офшорах. Да даже Китае. Наркотики в рашесми всегда фигурируют также для резонанса и картинки. Ещё с советских времен. Мы видим просто тупо срежессированную постановку от ФСБ. Вопрос для чего.
Скорее всего после Украины будет Казахстан...
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03.04.2022 09:58 Відповісти
після України?
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03.04.2022 10:06 Відповісти
Після України треба ж років 20,щоб баби народжали
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03.04.2022 10:18 Відповісти
А накуя снайперу наркотики?!!
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03.04.2022 10:02 Відповісти
урядовців на голку саджати
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03.04.2022 10:08 Відповісти
Пули смазывать. Чтобы жертва покушения не чуствовала боли и незаметно для себя гуманно умерла от передоза...
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03.04.2022 11:07 Відповісти
Ну хіба що.
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03.04.2022 13:02 Відповісти
так агент якої країни ? японській шпион 100 % !
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03.04.2022 10:07 Відповісти
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03.04.2022 10:08 Відповісти
що, будуть змушувати кахахів йти воювати за москалів в Україну? а це такий собі спектакль.
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03.04.2022 10:10 Відповісти
Візитку Яроша знайшли?
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03.04.2022 10:10 Відповісти
Абсолютное большинство подобных террористических операций по всему миру планируются в Кремле или одобряются и проводятся с его согласия.

А "антироссийская пропаганда" это исключительно для отвода подозрений от свинособак. Если казахские спецслужбы это не поняли до сих пор, то они или тупы или в их рядах предательство.
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03.04.2022 10:13 Відповісти
Доказом його русофобії є відсутність колорадської стрічки.
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03.04.2022 10:17 Відповісти
Визитку Яроша уже обнаружили?
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03.04.2022 10:17 Відповісти
И какой стране выгодно ЭТО? В огороде бузина...а в пустыне - саксаул.
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03.04.2022 10:18 Відповісти
Красный ствол на винтаре, это как я понимаю для лучшей маскировки? Похож на отрезанную велосипедную раму с приваренным глушителем. Ну и конечно, какой снайпер-русофоб без наркотиков.
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03.04.2022 10:18 Відповісти
35 марта ******
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03.04.2022 10:19 Відповісти
Ржу нимагу 😆😆😆
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03.04.2022 10:20 Відповісти
Слабак.На зеленського вже більше десяти "замахів".
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03.04.2022 10:24 Відповісти
Когда террориста берут с камерами,- это подстава! У Рашки научились. Вопрос зачем? Еще и русофоба ))). Русский мир в Казахстане? Ну-ню....
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03.04.2022 10:29 Відповісти
классный пестик, у русофоба. на ножках
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03.04.2022 10:34 Відповісти
на ру версии 25 написано))
кто то где то накосячил
а кнб очень оперативно работает
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03.04.2022 10:35 Відповісти
Для чего снайперу наркотики?
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03.04.2022 10:35 Відповісти
Щоб руки від бухла не тремтіли, мабуть - це в кожного професіонального агента розвідки так )))
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03.04.2022 10:46 Відповісти
у мене особистого досвіду немає, але ті хто тусить по нічних клубах кажуть, щоб тривалий час не було потреби у сні, крім іншого
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03.04.2022 11:53 Відповісти
"Чоловіка затримали 35 березня в Нур-Султані." - не Рамзанка Диров затримав, котрий Україні часу до 31 лютого давав? ))) Та нічого, в 50-х числах травня мають відпустити...
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03.04.2022 10:45 Відповісти
Русофоб хотів вбити казаха??? Фейкомети-дебіли,***🤦
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03.04.2022 10:47 Відповісти
настоящий убийца НИКОГДА не занимается пропагандой, пора б знать это казахом, а так, просто вброс и отвлечение внимания от России, которая в другом месте по настоящем мутит в Казахстане!
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03.04.2022 10:54 Відповісти
Да, это самый правильный коммент. 1.Нынешнего президента Токаева никто не выбирал, он назначенец Назара и Путлера. 2. Он же(токаев) рожден русским,женат на русскую,дети русские и семья живет в Москве и якобы разведен. 3.Сам холостяк Токаев живет в КЗ как временный командированный из РФ. Теперь, после январьских событий, Токаев стопроцентный Путинский марионетка. С начала войны в Украине многие русские(не знаем откуда,из РФ или из ЛДНР) заехали в Казахстан и даже пытаются получить гражданство. ВОТ вся ЧИСТАЯ КАРТИНА происходящая у нас в Казахстане. Покушение - это ВРАНЬЕ. Почему казахи не знают об этом, а статейка появилась здесь??? А это на десерт:https://www.youtube.com/watch?v=6DNM948wimc&ab_channel=TANIRBERGEN
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03.04.2022 12:15 Відповісти
Скоріш за все, постановка необхідна, щоб втягнути казахів у "хрестовий похід проти наркоманів та нацистів"
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03.04.2022 11:14 Відповісти
Чего там стесняться...
Теперь они разоблачены до конца. Вскрыта связь зиновьевцев
с заграничной контрреволюционной организацией Троцкого, систе-
матическая связь с германской фашистской охранкой (гестапо). Мас-
кировка бесполезна. Не о «моральной», не о «политической» ответ-
ственности идет речь, а о прямой организации Троцким, Зиновьевым,
Каменевым, Бакаевым подлого убийства Кирова и террористических
покушений на жизнь товарища Сталина и других руководителей пар-
тии. Не только об идейной и политической смычке с фашизмом идет
речь, а о прямой и организованной работе троцкистов и зиновьев-
цев вместе с фашистской полицией, с фашистскими диверсантами и
шпионами.
Смрадом бандитского подполья дышит на нас дело Троцкого-Зи-
новьева-Каменева. Гадина подползает к тому, что для нас дороже
всего. Во всей своей омерзительности раскрывается капиталистиче-
ское окружение нашей страны. Провокаторы войны переправляют
к нам шпионов и диверсантов. Предатели рабочего класса, измен-
ники родине - троцкисты-зиновьевцы особенно удобны для этой
цели: их волчья злоба подсказывает им самые подлые, изуверские
приемы обмана и маскировки.
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03.04.2022 11:22 Відповісти
Цирк...
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03.04.2022 12:08 Відповісти
похоже, тоже на учениях заблудился)))
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03.04.2022 12:12 Відповісти
Тут більше розказують про його русофобство ніж про сам замах. Певно уряд КЗ готує грунт для підтримки рф підсанкційні товари їм постачати
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03.04.2022 13:00 Відповісти
А где визитки Яроша?
Не досмотр.....
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03.04.2022 14:47 Відповісти
Кошти в рублях?
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03.04.2022 14:50 Відповісти
наконец-то на конец и там поймали на конец...
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03.04.2022 15:37 Відповісти
И швец и жнец и на дуде игрец
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03.04.2022 16:05 Відповісти
Суперлюдина. І стріляє по всіх одразу, і наркотики глотає, і в змі спілкується, і агент русофоб...)))
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03.04.2022 16:18 Відповісти
Іноземний шпигун-русофоб-наркоман у Казахстані намагався вбити президента-казаха? 🤔 Маразм досягнув нового рівня 😄
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04.04.2022 09:57 Відповісти
 
 