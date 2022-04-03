УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13355 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 071 1
Луганщина (4422) Маріуполь (2820) евакуація (1930) Верещук (606) гуманітарний коридор (169)

Гуманітарні коридори для евакуації 3 квітня заплановані з Маріуполя та Луганщини, - Верещук. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 3 квітня, триває робота з евакуації людей із Маріуполя до Запоріжжя.

Про це сказала віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо роботу по евакуації людей гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя. Зараз під Бердянськом перебуває 17 автобусів, 10 для евакуації маріупольців і місцевих мешканців з міста Бердянськ. Якщо автобуси не пропустять проїхати в місто, просимо людей вийти до блокпосту на в’їзді до міста. Там вони вас чекатимуть. 7 автобусів спробують проїхати ближче до Маріуполя у супроводі Міжнародного комітету Червоного Хреста. Також коридором з Маріуполя до Запоріжжя можна їхати власним автотранспортом", - сказала Верещук.

Вона також зазначила, що на сьогодні планується евакуація людей з міст Сєверодонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та селища Нижнє Луганської області. За її словами, щоб розпочати евакуацію, потрібно дочекатися на припинення вогню з боку російських військ.

Також читайте: "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на 3 квітня

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в маріуполі для іноземців на прохання турків.
показати весь коментар
03.04.2022 10:58 Відповісти
 
 