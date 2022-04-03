Українські воїни збили ворожий літак Су-34 поблизу Ізюма. ВIДЕО

Українські бійці збили ворожий літак в Ізюмському районі на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результат успішної атаки опублікований в соцмережах. На запису зафіксований момент падіння та вибуху літака.

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