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Українські воїни збили ворожий літак Су-34 поблизу Ізюма. ВIДЕО
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Українські бійці збили ворожий літак в Ізюмському районі на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, результат успішної атаки опублікований в соцмережах. На запису зафіксований момент падіння та вибуху літака.
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Топ коментарі
+102 Paul Foxen
показати весь коментар03.04.2022 11:51
+70 Paul Foxen
показати весь коментар03.04.2022 11:59
+52 Wendeplattendrehstahl Lölik
показати весь коментар03.04.2022 11:54
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Будь ласка, зачекайте...
Вот ви двічі подумайте, чи раз 50 чи варто одразу перші ж свої думки озвучувати...
я, наприклад, саме так і роблю!
Хатинку тільки шкода. Ганчірок над кєровниками пєпєлацу не було. То є файно. Амінь, тьху земля залізобетоном.
Смотреть Видео - https://www.youtube.com/watch?v=9N0B9qu0_-s
Казали по ній добряче насипали!
Добре, що вони живі та здорові.
ЧИ ВІН ТІЛЬКИ ЗА КАЦАПІВ ПЕРЕЖИВАЄ?
Britania rule the waves!
Ukranians never - never - never shall be slaves!
Папиросы "Дымок" вам в джоппу, "авиаторы".
Бережи вас Боже!
І одне велике прохання тим хлопцям , що знімають.
Ну не коментуйте свої відео свинособачими матюками !!!